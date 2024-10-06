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Posted 6 октября, 07:23

Published 6 октября, 07:23

Modified 6 октября, 07:25

Updated 6 октября, 07:25

Бородина получила по лицу от своего бойфренда прямо в отпуске

Бородина получила по лицу от своего бойфренда прямо в отпуске

6 октября 2024, 07:23
Фото: https://t.me/ksenia_borodina1/5457
«Коля спал в детской» — оправдалась за поведение своего молодого человека звездный блогер.

Находясь в отпуске в Турции Ксения Бородина и ее близкий друг Николай встретились с семейной четой Пынзарь, которые давно проживают в этой стране. Дарья и Сергей нашли повод встретиться со своей подругой, с которой не виделись более двух лет.

Две пары весело проводили время, устраивая себе разнообразный досуг. Одним из развлечений, которым Бородина поделилась на видео, стала игра, в которой проигравший игрок получает лавашом по лицу.

Первой «пострадавшей» стала Ксения, которую Николай со всей силы ударил пшеничной лепешкой. Ксения не ожидала от своего бойфренда такой силы, а Дарья была в шоке от увиденного. При этом, Сергей пожалел свою супругу, слегка шлепнув ее по щеке.

Ксений Бородина на отдыхе с Николаем и четой ПынзарьКсений Бородина на отдыхе с Николаем и четой Пынзарь
Ксений Бородина на отдыхе с Николаем и четой Пынзарь.
Фото: https://t.me/ksenia_borodina1/5463

Ксения «отомстила» своему обидчику, нанеся ответный удар, но Николаю было нипочем. Как отметила Бородина:

«Во время съемок этого ролика никто не пострадал. p.s только Коля спал в детской»

Напомним, что Ксения и Николай встречаются больше трех месяцев, отметив 29 сентября первый маленький юбилей.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды#Ксения Бородина
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