«2 года разлуки»: Бородина наконец встретилась с семьей Пынзарь

Пынзарь присоединились к отдыху своей подруги. Дарья выложила у себя в соцсети точно такой же снимок, позже выложив видео, на котором пары готовятся к вечеринке, составляя на стол арбузы, ягоды и шампанское. На фоне звучит музыка Аллы Борисовны Пугачевой «Айсберг».