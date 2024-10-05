«2 года разлуки»: Бородина наконец встретилась с семьей Пынзарь

Posted 5 октября, 10:46
Published 5 октября, 10:46
Modified 5 октября, 10:49
Updated 5 октября, 10:49
Бородина написала у себя в соцсетях:
«Вчера, после 2 лет разлуки. моя любимая пара. сколько лет вместе, умнички мои».
Напомним, Ксения и Николай отправились в теплые страны на отдых. Блогер призналась, что 29 сентября 2024 года они отметили 3 месяца отношений. Видимо романтичный отпуск в Турции был приурочен именно к этой дате.
Пынзарь присоединились к отдыху своей подруги. Дарья выложила у себя в соцсети точно такой же снимок, позже выложив видео, на котором пары готовятся к вечеринке, составляя на стол арбузы, ягоды и шампанское. На фоне звучит музыка Аллы Борисовны Пугачевой «Айсберг».
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