«Хорошо, что в детдом не сдали» — Оксана Самойлова рассказала про родного брата Жеку

Как оказалось, Оксана и Женя погодки и с детства жили в вечной конкурентной борьбе между собой, не забывая подкалывать друг друга. Судя по снятому видео, больше всего звездному блогеру доставалось именно от брата, который постоянно подшучивал над сестрой.