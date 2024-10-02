«Хорошо, что в детдом не сдали» — Оксана Самойлова рассказала про родного брата Жеку

Posted 2 октября, 10:19
Published 2 октября, 10:19
Modified 2 октября, 10:36
Updated 2 октября, 10:36
Супруга Джигана и 36-летняя мама четверых детей приоткрыла завесу тайны на родственные отношения со своим родным братом Жэкой, как она называет его. Звезда соцсетей опубликовала на своей странице видеоролик, в котором показала свою жизнь.
Как оказалось, Оксана и Женя погодки и с детства жили в вечной конкурентной борьбе между собой, не забывая подкалывать друг друга. Судя по снятому видео, больше всего звездному блогеру доставалось именно от брата, который постоянно подшучивал над сестрой.
«Но если серьезно, это чисто мы лет до 15. Сейчас, конечно, доводим друг друга другими методами».
Однако не смотря на противоборство, Самойлова очень тепло отзывается о Жене, на которого можно положиться в любую трудную минуту.
«Но это мой самый лучший друг, он может поднять мне настроение в любой ситуации и я могу ему доверить абсолютно всё!»
Оксана даже приоткрыла тайну своей семьи, судя по которой над семьей нависала угроза детского дома:
«И вот каждый раз думаю: „Жек, хорошо что мы тебя в детдом всё-таки не сдали“! Люблю!»
Оксана также спросил у своих подписчиков, как у них складывались отношения со своим братом. Девушки рассказали, что у них они практически ничем не отличались:
Дрались не на жизнь, а на смерть теперь норм отношения)
Мой брат, моя самая большая любовь хотя в детстве, было еще то испытание, постоянно доставалось мне от него
У меня с братом 3 года разница, раньше дрались, но если надо он возникал из ниоткуда и навешивал всем обидчикам
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