Не только для мусорного ведра: 10 способов использовать пакеты-майки из магазина продуктов

Posted 3 октября, 13:10
Published 3 октября, 13:10
Modified 3 октября, 13:15
Updated 3 октября, 13:15
Пластиковые пакеты для продуктов имеют гораздо больше применений, чем просто переноска для фруктов и овощей. Их можно использовать по всему дому, чтобы собирать мусор, упаковывать вещи и даже убираться в доме.
Better Homes & Gardens рассказали о самых интересных лайфхаках, которые пригодятся в жизни.
Используйте пакет, чтобы убирать за собакой на прогулке или кошачий туалет. После сбора отходов домашних животных завяжите пакет и выбросьте его в мусорное ведро на улице.
Пакеты часто нужны в машине, чтобы принести домой какие-то вещи и помочь при укачивании. Держите в багажнике или бардачке запас пластиковых пакетов, а один из них закрепите на подголовнике сиденья, чтобы получился импровизированный мусорный бак.
Когда будете собирать вещи в поездку, положите обувь в полиэтиленовый пакет, чтобы на упакованную одежду не попала грязь или мусор. Затем во время поездки используйте пакеты, чтобы отделить грязную одежду от чистой.
Вместо того чтобы мыть кисти или выбрасывать использованные поролоновые валики, заверните их в пакеты, чтобы они не высохли. Таким образом, вам не придется каждый раз размачивать и чистить щетку или валик. Вы можете просто снять пакет и продолжать пользоваться той же щеткой.
Чтобы ваши туфли и ботинки не потеряли форму, набейте их старыми пластиковыми пакетами, аналогично тому, как используют бумажные или картонные формочки. Просто скатайте несколько пакетов и плотно засуньте их в обувь. Этот метод также помогает сохранять форму сумкам и кошелькам.
Покраска стен или мебели краской можно упростить, надев на лоток пластиковый пакет. Когда закончите покраску, осторожно достаньте пакет и выбросьте его — лоток снова будет чистым.
Пластиковые пакеты могут пригодиться при выполнении домашних дел. Нанесите чистящее средство на душевую щетку и наденьте на нее пакет, закрепив резинкой. Это позволит средству не высохнуть и действовать более эффективнее.
Превратите пакеты для продуктов в поделки, которые можно мастерить вместе с детьми. Вы можете плести корзины, разрезая пакет на полоски и сплетая их вместе. Или, используя более сложное плетение, изготовить браслеты, шляпы и даже коврики своими руками.
Если к моменту переезда у вас закончилась пузырчатая пленка, газета или упаковочная бумага, используйте пластиковые пакеты для защиты хрупких предметов. Заверните вещи в два пакета, затем положите их в коробку, набитую скомканными пакетами. Хотя этот материал не обеспечивает такой же поддержки, как пупырка, в крайнем случае они создадут подушку.
Когда подметаешь полы веником или щеткой, то потом приходиться чистить их, чтобы удалить волоски и крошки с щетины. Вместо этого оберните метлу полиэтиленовым пакетом, который защитит веник и избавит от необходимости чистить вручную.
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