Не только для мусорного ведра: 10 способов использовать пакеты-майки из магазина продуктов

Если к моменту переезда у вас закончилась пузырчатая пленка, газета или упаковочная бумага, используйте пластиковые пакеты для защиты хрупких предметов. Заверните вещи в два пакета, затем положите их в коробку, набитую скомканными пакетами. Хотя этот материал не обеспечивает такой же поддержки, как пупырка, в крайнем случае они создадут подушку.