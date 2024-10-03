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Posted 3 октября, 13:10

Published 3 октября, 13:10

Modified 3 октября, 13:15

Updated 3 октября, 13:15

10 способов использовать пакеты из магазинов для продуктов

Не только для мусорного ведра: 10 способов использовать пакеты-майки из магазина продуктов

3 октября 2024, 13:10
Фото: 1MI
10 способов использовать пакеты из магазинов для продуктов
Принесли домой продукты, кинули его под раковину или надели на ведро с мусором? Типичная ситуация. Но спорим, вы не знаете, как еще можно использовать этот бытовой предмет.

Пластиковые пакеты для продуктов имеют гораздо больше применений, чем просто переноска для фруктов и овощей. Их можно использовать по всему дому, чтобы собирать мусор, упаковывать вещи и даже убираться в доме.

Better Homes & Gardens рассказали о самых интересных лайфхаках, которые пригодятся в жизни.

1. Уборка за домашними животными

Используйте пакет, чтобы убирать за собакой на прогулке или кошачий туалет. После сбора отходов домашних животных завяжите пакет и выбросьте его в мусорное ведро на улице.

Использование пакетов для уборки за животнымиИспользование пакетов для уборки за животными
Использование пакетов для уборки за животными. Фото: Изображение Midjourney

2. Запаситесь пакетами в автомобиле

Пакеты часто нужны в машине, чтобы принести домой какие-то вещи и помочь при укачивании. Держите в багажнике или бардачке запас пластиковых пакетов, а один из них закрепите на подголовнике сиденья, чтобы получился импровизированный мусорный бак.

3. Упаковка вещей

Когда будете собирать вещи в поездку, положите обувь в полиэтиленовый пакет, чтобы на упакованную одежду не попала грязь или мусор. Затем во время поездки используйте пакеты, чтобы отделить грязную одежду от чистой.

4. Храните в пакетах щетки и валики

Вместо того чтобы мыть кисти или выбрасывать использованные поролоновые валики, заверните их в пакеты, чтобы они не высохли. Таким образом, вам не придется каждый раз размачивать и чистить щетку или валик. Вы можете просто снять пакет и продолжать пользоваться той же щеткой.

5. Наполните пакетами обувь и сумочки

Чтобы ваши туфли и ботинки не потеряли форму, набейте их старыми пластиковыми пакетами, аналогично тому, как используют бумажные или картонные формочки. Просто скатайте несколько пакетов и плотно засуньте их в обувь. Этот метод также помогает сохранять форму сумкам и кошелькам.

Использование пакетов для обувиИспользование пакетов для обуви
Использование пакетов для обуви. Фото: Изображение Midjourney

6. Защитите лотки для краски

Покраска стен или мебели краской можно упростить, надев на лоток пластиковый пакет. Когда закончите покраску, осторожно достаньте пакет и выбросьте его — лоток снова будет чистым.

7. Помощь при чистке насадок для душа

Пластиковые пакеты могут пригодиться при выполнении домашних дел. Нанесите чистящее средство на душевую щетку и наденьте на нее пакет, закрепив резинкой. Это позволит средству не высохнуть и действовать более эффективнее.

8. Используйте для поделок

Превратите пакеты для продуктов в поделки, которые можно мастерить вместе с детьми. Вы можете плести корзины, разрезая пакет на полоски и сплетая их вместе. Или, используя более сложное плетение, изготовить браслеты, шляпы и даже коврики своими руками.

Использование пакетов при переездеИспользование пакетов при переезде
Использование пакетов при переезде. Фото: Изображение Midjourney

9. Упаковывайте хрупкие предметы

Если к моменту переезда у вас закончилась пузырчатая пленка, газета или упаковочная бумага, используйте пластиковые пакеты для защиты хрупких предметов. Заверните вещи в два пакета, затем положите их в коробку, набитую скомканными пакетами. Хотя этот материал не обеспечивает такой же поддержки, как пупырка, в крайнем случае они создадут подушку.

10. Подметайте полы

Когда подметаешь полы веником или щеткой, то потом приходиться чистить их, чтобы удалить волоски и крошки с щетины. Вместо этого оберните метлу полиэтиленовым пакетом, который защитит веник и избавит от необходимости чистить вручную.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Уборка#Полезные советы#Дом и сад#Лайфхаки
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