Эта хитрость творит чудеса: невероятно простой трюк от морщин под глазами от визажистов

Posted 2 октября, 07:59
Published 2 октября, 07:59
Modified 2 октября, 08:01
Updated 2 октября, 08:01
После 35 лет под глазами начинают появляться морщинки, которые могут портить настроение. К сожалению, но их трудно скрыть даже косметикой и консилером. Визажист таких мировых звезд, как Дженнифер Лопес и Хайди Клум, рассказал как он борется с возрастными изменениями своих клиентов.
Скотт Барнс использует простую гигиеническую помаду, которую наносит под глаза на область морщин. Спустя пару минут он растушевывает по этой области консилер пальцами и слегка припудривает.
Этот гениальный трюк визажист придумал, когда надо было «спасать» макияж моделей, работающих много часов под камерами. Обычный бальзам для губ помогает не скатываться консилеру в морщинки, придает свежий вид и стирает почти 20 лет с лица, рассказывает Барнс.
Источник: newbeauty
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