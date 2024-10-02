Эта хитрость творит чудеса: невероятно простой трюк от морщин под глазами от визажистов

После 35 лет под глазами начинают появляться морщинки, которые могут портить настроение. К сожалению, но их трудно скрыть даже косметикой и консилером. Визажист таких мировых звезд, как Дженнифер Лопес и Хайди Клум, рассказал как он борется с возрастными изменениями своих клиентов.