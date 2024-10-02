newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 07:59

Published 2 октября, 07:59

Modified 2 октября, 08:01

Updated 2 октября, 08:01

Эта хитрость творит чудеса: невероятно простой трюк от морщин под глазами от визажистов

Эта хитрость творит чудеса: невероятно простой трюк от морщин под глазами от визажистов

2 октября 2024, 07:59
Фото: 1MI
Эта хитрость творит чудеса: невероятно простой трюк от морщин под глазами от визажистов
Эксперт красоты рассказал, как бальзам для губ может скрыть морщинки нижнего века. Этот способ делает взгляд свежим и стирает 20 лет!

После 35 лет под глазами начинают появляться морщинки, которые могут портить настроение. К сожалению, но их трудно скрыть даже косметикой и консилером. Визажист таких мировых звезд, как Дженнифер Лопес и Хайди Клум, рассказал как он борется с возрастными изменениями своих клиентов.

Скотт Барнс использует простую гигиеническую помаду, которую наносит под глаза на область морщин. Спустя пару минут он растушевывает по этой области консилер пальцами и слегка припудривает.

Этот гениальный трюк визажист придумал, когда надо было «спасать» макияж моделей, работающих много часов под камерами. Обычный бальзам для губ помогает не скатываться консилеру в морщинки, придает свежий вид и стирает почти 20 лет с лица, рассказывает Барнс.

Источник: newbeauty

6 новых трендов для осеннего мейка в стиле 90-х
Узнать подробнее
Читайте также:
Секрет идеальной кожи голливудских красавиц раскрыт: это умывание по системе Лазло6 главных акцентов в осеннем макияже, которые прорываются в трендыНе ведитесь на эти уловки, покупая косметику: 5 маркетинговых ходов, которые вводят в заблуждение
#Эмилия Шпилева#Красота#Косметика#Все материалы авторов#Визажисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика