6 новых трендов для осеннего мейка в стиле 90-х

Еще весной в трендах был румянец, который заливал все щеки. Летом этот акцент стих, но осень снова дала ему шанс вступит в свои права. Если вы поклонница румян, это лучшее для вас время, поскольку прохладный сезон требует очень щедрого нанесения косметики, чтобы имитировать естественный румянец на щеках после быстрой пробежки на свежем воздухе.