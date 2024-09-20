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Posted 20 сентября, 11:46

Published 20 сентября, 11:46

Modified 20 сентября, 11:48

Updated 20 сентября, 11:48

6 новых трендов для осеннего мейка в стиле 90-х

6 новых трендов для осеннего мейка в стиле 90-х

20 сентября 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney
6 новых трендов для осеннего мейка в стиле 90-х
Макияж без туши, стиль «тусовщица» и какао-оттенки — о самых заметных осенних тенденциях в сезоне осень-2024.

Glamour рассказал о всех новинках осеннего макияжа в 2024 году, в котором прослеживается большая ностальгия по 90-м. Из самых очевидных трендов можно увидеть смену направления от чистого нюда к дерзким и ярким образам, а также уход от матовых текстур к сияющей и влажной коже.

Без туши для ресниц, но с яркими губами

Яркие красные губыЯркие красные губы
Яркие красные губы. Фото: соцсети

Глаза или губы? Для осени 2024 года в этом вопросе есть четкое исключение — только губы. Образы без туши или с минимальным ее присутствием на ресницах набирают обороты. Для дополнительной выразительности мы видим смелые губы, особенно матово—красные, которые привлекают все внимание.

Румянец, как после пробежки

Румянец, как после пробежкиРумянец, как после пробежки
Румянец, как после пробежки. Фото: Изображение Midjourney

Еще весной в трендах был румянец, который заливал все щеки. Летом этот акцент стих, но осень снова дала ему шанс вступит в свои права. Если вы поклонница румян, это лучшее для вас время, поскольку прохладный сезон требует очень щедрого нанесения косметики, чтобы имитировать естественный румянец на щеках после быстрой пробежки на свежем воздухе.

Оттенки Эспрессо

Оттенки ЭспрессоОттенки Эспрессо
Оттенки Эспрессо. Фото: соцсети

Впервые латте-макияж появился в конце прошлого лета, а осенью и зимой приобрел более темные оттенки эспрессо и американо. В новом сезоне на пике популярности оттенки насыщенных кофейных, ирисных и шоколадных тонов, нанесенных на глаза, губы и щеки. Это отход от черного, который выглядит более мягко и шикарно.

Дерзкий гранж

Дерзкий гранжДерзкий гранж
Дерзкий гранж. Фото: Изображение Midjourney

Стиль гранж начал свою историю популярности этим летом, плавно перетекая в осень, ведь это самое подходящее время для смелого мейкапа. Находясь где-то между глэмом, гранжем и граймом, макияж создает атмосферу неряшливой тусовщицы. Размазанные тени грубых оттенков коричневого, серого и черного и насыщенная инди-неряшливая подводка для глаз — вот то, что нужно для дерзкого образа.

Макияж в прохладных тонах

Макияж в прохладных тонахМакияж в прохладных тонах
Макияж в прохладных тонах. Фото: Изображение Midjourney

Baddie makeup (макияж в прохладных тонах) невероятно доминирует на TikTok, являясь ностальгией по 90-м. Темные брови, четкая и идеальная линия подводки, очерченные губы — бьют рекорды по количеству запросов на «нежный макияж для злодеев».

Нежный, полупрозрачный макияж

Нежный, полупрозрачный макияжНежный, полупрозрачный макияж
Нежный, полупрозрачный макияж. Фото: соцсети

Приближаясь к осени, можно заметить увеличивающийся спрос на матовые или полуматовые основы в стиле «светящийся макияж с эффектом росы». Они созданы для того, чтобы чувствовать себя свежими во время холодов. Чтобы выполнить такой макияж приобретите осветлители и хайлайтеры, которые можно смешивать с тональным кремом или наносить поверх него.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Мода#2024 год#Косметика#Все материалы авторов#Тренды 2024#Макияж#Осень-2024
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