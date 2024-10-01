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Posted 1 октября, 13:10

Published 1 октября, 13:10

Modified 1 октября, 13:12

Updated 1 октября, 13:12

Сумка-подушка — осенний хит 2024 года для прохладного образа

Сумка-подушка — осенний хит 2024 года для прохладного образа

1 октября 2024, 13:10
Фото: vogue
Сумка-подушка — осенний хит 2024 года для прохладного образа
Большая, не значит тяжелая! Подиумы на Миланской неделе моды показали, как носят объемные сумки и почему этот аксессуар — самый практичный из всех моделей.

На Неделе моды-2024 были представлены коллекции, предназначенные для жизни в человеческом масштабе и в его естественных ритмах. Расслабление становится симптомом нового сезона, которому необходим детокс от смартфона и суеты повседневной жизни. Новая концепция затрагивает не только одежду, но и аксессуары, создавая биофильный образ.

Модный дом Fendi предложил сумку-тоут, которая имеет такой же внушительный размер, что и подушка. Этот аксессуар создан из мягкой, слегка морщинистой кожи. Носится такая модель по правилам Quiet Luxury, то есть вручную, несмотря на ручку, которой она снабжена.

Сумка-подушкаСумка-подушка
Сумка-подушка. Фото: Fendi

Среди показов весна-лето 2025, также можно увидеть сумки-подушкии меньшего размера. Наприме, Liberta bag от Bottega Veneta, которую носят вручную или под мышкой, как звезды.

СумкаСумка
Сумка. Фото: Bottega Veneta primavera estate 2025
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#Эмилия Шпилева#Мода#Все материалы авторов#Сумка#Аксессуары
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