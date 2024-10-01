Сумка-подушка — осенний хит 2024 года для прохладного образа

Модный дом Fendi предложил сумку-тоут, которая имеет такой же внушительный размер, что и подушка. Этот аксессуар создан из мягкой, слегка морщинистой кожи. Носится такая модель по правилам Quiet Luxury, то есть вручную, несмотря на ручку, которой она снабжена.