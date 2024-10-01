Сумка-подушка — осенний хит 2024 года для прохладного образа

Posted 1 октября, 13:10
Published 1 октября, 13:10
Modified 1 октября, 13:12
Updated 1 октября, 13:12
На Неделе моды-2024 были представлены коллекции, предназначенные для жизни в человеческом масштабе и в его естественных ритмах. Расслабление становится симптомом нового сезона, которому необходим детокс от смартфона и суеты повседневной жизни. Новая концепция затрагивает не только одежду, но и аксессуары, создавая биофильный образ.
Модный дом Fendi предложил сумку-тоут, которая имеет такой же внушительный размер, что и подушка. Этот аксессуар создан из мягкой, слегка морщинистой кожи. Носится такая модель по правилам Quiet Luxury, то есть вручную, несмотря на ручку, которой она снабжена.
Среди показов весна-лето 2025, также можно увидеть сумки-подушкии меньшего размера. Наприме, Liberta bag от Bottega Veneta, которую носят вручную или под мышкой, как звезды.
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