Эти тренды макияжа зимой будут на пике актуальности: спешите найти свой вариант

Posted 1 октября, 11:33
Published 1 октября, 11:33
Modified 1 октября, 11:33
Updated 1 октября, 11:33
С приходом осени пора постепенно отказаться от матовых и полуматовых тональных средств в пользу тех, что дают легкий блеск. В моде сияющий освежающий макияж, и он продолжает набирать популярность. Все дело в том, что сияющая основа помогает создать эффект свежести, что особенно актуально в холодные осенне-зимние месяцы. Поэтому запаситесь хайлайтером, чтобы смешивать его с тональным кремом или наносить поверх него.
Советуем выбирать теплые, золотистые тона, которые будут напоминать солнечные лучи на вашей коже.
Оформление макияжа глаз в духе 90-х снова в тренде. Мода на голубые тени пережила второе рождение еще в начале 2000-х и теперь она снова в тренде. Запаситесь голубыми тенями и угольно-черной тушью, чтобы создать контраст. Однако не забывайте о балансе — в таком макияже он очень важен. Экспериментируйте с яркими цветами и блестящими текстурами или выберите нейтральные тона, главное — добиться гармонии во всем образе.
Взгляните на моделей с показов Versace в стиле рок-звезды или на черные губы в образах от Valentino — в основе их макияжа лежит гламур с ноткой бунтарства.
Вспомним еще моделей на осенне-зимнем показе Tom Ford с их яркой подводкой, делающей взгляд максимально выразительным.
Берите с них пример и не бойтесь небольшого хаоса, легкой рок-н-ролльной небрежности. Смело используйте темно-серый и черный карандаши-кайалы, а также черную тушь для верхних и нижних ресниц.
Красные оттенки помады остаются в моде, при этом тренды диктуют использование еще более насыщенных цветов, чем в прошлых сезонах.
Визажисты модных показов используют «нуарную» эстетику с насыщенными оттенками красного. Чего стоят одни образы с показа L'Agence! Хотите добавить кокетливости? Сочетайте цвет спелой вишни с румянами и накладными ресницами. Нужен более гламурный образ? Добавьте блеска и сделайте смоки-айс. Можно совсем не подчеркивать глаза, оставив единственный яркий акцент на губах.
Помните, как актуальны были несколько лет назад розовые подводки? Они снова вернулись на модный пьедестал. В этом сезоне макияж глаз в розовых тонах стал более дерзким, с асимметричными линиями, как это можно было увидеть на показах Dior и Bach Mai. Не бойтесь переборщить с цветом, главное — чтобы он подходил к цветотипу вашей кожи.
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