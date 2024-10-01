Эти тренды макияжа зимой будут на пике актуальности: спешите найти свой вариант

Помните, как актуальны были несколько лет назад розовые подводки? Они снова вернулись на модный пьедестал. В этом сезоне макияж глаз в розовых тонах стал более дерзким, с асимметричными линиями, как это можно было увидеть на показах Dior и Bach Mai. Не бойтесь переборщить с цветом, главное — чтобы он подходил к цветотипу вашей кожи.