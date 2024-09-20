Как одеваться в стиле офискор осенью 2024 года: советы стилистов + фото

Posted 20 сентября, 13:00
Published 20 сентября, 13:00
Modified 20 сентября, 13:00
Updated 20 сентября, 13:00
Офискор — это стиль, который отсылает к так называемой офисной эстетике, причем не современной, а образца начала нулевых. Чтобы получить о нем детальное представление, стоит вспомнить, как одевались героини культового фильма «Дьявол носит Prada».
Основа гардероба в стиле офискор — юбки-карандаш, кардиганы, сидящие по фигуре, облегающие водолазки, элегантные лодочки и блузки приталенного кроя. Внимание уделяется прическе — она должна быть гладкой, волосы должны быть собраны в пучок. Особую роль играют аксессуары, а именно — очки в прямоугольной оправе.
Не следует путать офискор с офисным дресс-кодом, поскольку в последнем случае есть строгие правила и ограничения, а в первом — нет. К примеру, юбка вполне может быть выполнена из прозрачной ткани, а в конструкции блузки может присутствовать эффектное декольте. Цветовая гамма одежды очень разнообразна, что открывает простор для творчества.
Отличное решение для образа в стиле офискор — классический костюм, но не с брюками, а с юбкой. Комплект смотрится очень женственно, а если он декорирован принтом в виде тонкой вертикальной полоски, то еще и изысканно.
Стилисты советуют использовать в модном образе детали, в том числе нестандартные. Пример — галстук, который вполне может стать акцентом образа с рубашкой голубого цвета. Цветные колготки тоже допускаются, самые удачные решения для осени 2024 года — бордовые и красные.
Если вы хотите сформировать свой осенний гардероб в чертах стиля офискор, обратите внимание на платье-футляр. Универсальность модели заключается в том, что она идеально садится по любой фигуре и прекрасно сочетается с самой разной обувью и аксессуарами.
Не менее удачный вариант — юбка длины миди и поло, выполненное из тонкого трикотажа. Такой комплект смотрится оригинально и очень стильно. Поло можно комбинировать с джинсами, сама модель может быть любой — однотонной или с принтом.
Для гардероба в стиле офискор подойдет юбка — желательно однотонная и длиной ниже линии колен. Можно и нужно носить юбки в складку, выполненные из вельвета, натуральной шерсти или даже кожи. К такой юбке подойдут пиджак приталенного кроя, стильная рубашка и уже упоминавшееся поло.
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