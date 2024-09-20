Как одеваться в стиле офискор осенью 2024 года: советы стилистов + фото

Не следует путать офискор с офисным дресс-кодом, поскольку в последнем случае есть строгие правила и ограничения, а в первом — нет. К примеру, юбка вполне может быть выполнена из прозрачной ткани, а в конструкции блузки может присутствовать эффектное декольте. Цветовая гамма одежды очень разнообразна, что открывает простор для творчества.