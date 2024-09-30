Блогер предупредила о мошенниках и вирусе «трояна» в телефонах

Posted 30 сентября, 07:31
Published 30 сентября, 07:31
Modified 30 сентября, 07:36
Updated 30 сентября, 07:36
Появилась новая схема взлома телефонов, которая маскируется под банковские пуш-уведомления, рассказывает блогер канала «Проект Шмеля — Катя Коносова».
На телефон приходит сообщение о списании денег со счета, после чего поступает звонок от мошенников, которые рассказывают о взломанном личном кабинете и предлагают перевести деньги на безопасный счет.
Как советует блогер, не надо переходить по ссылкам из СМС, а также устанавливать приложения из неизвестных источников.
Ранее мы рассказывали, какими новыми схемами при помощи искусственного интеллекта пользуются мошенники, а также в каких случаях банк вернет всю сумму, украденную преступниками.
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