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Posted 10 сентября, 11:12

Published 10 сентября, 11:12

Modified 10 сентября, 11:14

Updated 10 сентября, 11:14

Ученые выяснили, какая болезнь заставляет попадаться в ловушку мошенников

Если попали в ловушку мошенника — это признак Альцгеймера, выяснили ученые

10 сентября 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney
Ученые выяснили, какая болезнь заставляет попадаться в ловушку мошенников

Ученые выяснили, какая болезнь заставляет попадаться в ловушку мошенников

Многие люди сталкиваются с банковскими мошенниками, среди которых большая часть становятся жертвой наживы. Оказывается, излишняя доверчивость может быть признаком ранней болезни. Подробности — в материале NEWIA.

Эксперты USC Dornsife решили провести исследования, чтобы проверить теорию о связи между доверчивостью и ранним проявлением болезни Альцгеймера, рассказывает издание dornsife. Как ранее было изучено, именно на энторинальной коре головного мозга первыми проявляются изменения, она становится тоньше по мере прогрессирования болезни.

Исследование коры головного мозга

Для исследования 97-ми участникам в возрасте от 52 до 83 лет провели МРТ-сканирование той части головного мозга, которая отвечает за память и принятие решений, и чаще всего подвержена изменениям из-за заболевания. При этом, до прохождения МРТ испытуемые не проявляли никаких признаков когнитивных нарушений.

Также были проведены опросы по поводу осведомленности людей о правильных действиях в случае звонков финансовых мошенников и дальнейших действиях, которые могут обезопасить банковский счет. Таким образом, профессор психологии и семейной медицины Дюка Хана решил найти связь между финансовой уязвимостью и ранней стадией болезни.

Причиной доверчивости людей ученые считают когнитивные нарушения мозгаПричиной доверчивости людей ученые считают когнитивные нарушения мозга
Причиной доверчивости людей ученые считают когнитивные нарушения мозга. Фото: Изображение Midjourney

Взаимосвязь доверчивости и когнитивных нарушений

В результате исследования оказалось, что люди, которые уязвимы для финансовых мошенников, имеют более тонкую энторинальную кору, по сравнению с другими участниками. Чаще всего такое встречалось у людей от 70 лет и старше.

Это еще раз подтверждает предыдущие опыты, в которых также связывали излишнюю доверчивость пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями, деменцией и молекулярными изменениями в мозге, связанными с болезнью Альцгеймера.

Профессор Хан считает, что риск попадания на финансовые уловки мошенников это важный показатель и инструмент для выявления когнитивных нарушений мозга у пожилых людей, которые бывает трудно обнаружить.

«Степень подверженности финансовым мошенничествам может помочь выявить людей, находящихся на ранней стадии когнитивных нарушений или деменции, включая болезнь Альцгеймера», — сказал Хан.

Однако, как считает профессор, сама по себе финансовая уязвимость не является главным показателем болезни Альцгеймера или иных нарушений мозга.

Ранее мы рассказывали, какие 9 продуктов обязательно должны быть в рационе пожилого человека, чтобы сохранить ясную память и острый ум.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Здоровье#Мошенники#Исследование#Все материалы авторов
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