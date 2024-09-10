Если попали в ловушку мошенника — это признак Альцгеймера, выяснили ученые

Posted 10 сентября, 11:12
Published 10 сентября, 11:12
Modified 10 сентября, 11:14
Updated 10 сентября, 11:14
Эксперты USC Dornsife решили провести исследования, чтобы проверить теорию о связи между доверчивостью и ранним проявлением болезни Альцгеймера, рассказывает издание dornsife. Как ранее было изучено, именно на энторинальной коре головного мозга первыми проявляются изменения, она становится тоньше по мере прогрессирования болезни.
Для исследования 97-ми участникам в возрасте от 52 до 83 лет провели МРТ-сканирование той части головного мозга, которая отвечает за память и принятие решений, и чаще всего подвержена изменениям из-за заболевания. При этом, до прохождения МРТ испытуемые не проявляли никаких признаков когнитивных нарушений.
Также были проведены опросы по поводу осведомленности людей о правильных действиях в случае звонков финансовых мошенников и дальнейших действиях, которые могут обезопасить банковский счет. Таким образом, профессор психологии и семейной медицины Дюка Хана решил найти связь между финансовой уязвимостью и ранней стадией болезни.
В результате исследования оказалось, что люди, которые уязвимы для финансовых мошенников, имеют более тонкую энторинальную кору, по сравнению с другими участниками. Чаще всего такое встречалось у людей от 70 лет и старше.
Это еще раз подтверждает предыдущие опыты, в которых также связывали излишнюю доверчивость пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями, деменцией и молекулярными изменениями в мозге, связанными с болезнью Альцгеймера.
Профессор Хан считает, что риск попадания на финансовые уловки мошенников это важный показатель и инструмент для выявления когнитивных нарушений мозга у пожилых людей, которые бывает трудно обнаружить.
«Степень подверженности финансовым мошенничествам может помочь выявить людей, находящихся на ранней стадии когнитивных нарушений или деменции, включая болезнь Альцгеймера», — сказал Хан.
Однако, как считает профессор, сама по себе финансовая уязвимость не является главным показателем болезни Альцгеймера или иных нарушений мозга.
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