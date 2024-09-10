Если попали в ловушку мошенника — это признак Альцгеймера, выяснили ученые

Для исследования 97-ми участникам в возрасте от 52 до 83 лет провели МРТ-сканирование той части головного мозга, которая отвечает за память и принятие решений, и чаще всего подвержена изменениям из-за заболевания. При этом, до прохождения МРТ испытуемые не проявляли никаких признаков когнитивных нарушений.