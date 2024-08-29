«Отдавали мошенникам миллионы»: кто из российских звезд попался на удочку мошенников и лишился почти всего

Дальше все было как в тумане — после звонка «представителя ФСБ» актриса перевела на указанный им счет почти миллион рублей, затем оформила несколько кредитов в общей сложности на миллион и эти средства тоже перевела на указанный «безопасный счет». Затем мошенники потребовали от актрисы описать то имущество, которое было у нее в квартире и стоило больше 40 тысяч рублей, после этого Черкасова позвонила своему мужу, чтобы уточнить, есть ли у них такие вещи. Это и спасло ситуацию — супруг актрисы сразу понял, что она попала в мошенническую схему, и цепочку удалось прервать.