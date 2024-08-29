«Отдавали мошенникам миллионы»: кто из российских звезд попался на удочку мошенников и лишился почти всего

Posted 29 августа, 14:08
Published 29 августа, 14:08
Modified 10 сентября, 05:55
Updated 10 сентября, 05:55
Известный художник Никас Сафронов не избежал печальной участи и тоже стал жертвой мошенников. Более того, известно, что преступники взяли в оборот Сафронова параллельно с Ларисой Долиной.
Художнику позвонили с номера его приятеля, с которым сам Сафронов не общался уже несколько лет. Тот, кто звонил, заявил, что работает над проектами «Википедии» и собирается исправить на сайте некорректную информацию о художнике. Сафронов подвоха не заподозрил, поскольку звонил ему знакомый. Сам знакомый заявил, что с художником на связи будет его коллега, и она действительно позвонила Сафронову спустя несколько дней и попросила его подтвердить личную информацию через «Госуслуги».
Звонок «помощницы» принял секретарь Никаса Сафронова и сделал все согласно инструкции, предоставленной мошенниками. Спустя некоторое время личные данные Сафронова оказались захваченными, и уже от его имени мошенники начали звонить знакомым художника с просьбой одолжить разные суммы денег. В числе тех, кому позвонили, был певец Олег Газманов, и именно он заподозрил неладное.
К счастью, с имуществом Сафронов по вине мошенников расстаться не успел, однако «назанимал» огромные суммы у многих своих знакомых, то есть тоже финансово пострадал.
Актриса Александра Черкасова, известная по сериалу «Нулевой пациент», тоже стала жертвой мошенников. С ней связался некто, представившийся режиссером Климом Шипенко, и рассказал, что скоро с актрисой свяжется представитель ФСБ. Черкасова вспоминает, что никакого подвоха не заподозрила — интонации, голос у звонившего были в точности как у Клима Шипенко.
Дальше все было как в тумане — после звонка «представителя ФСБ» актриса перевела на указанный им счет почти миллион рублей, затем оформила несколько кредитов в общей сложности на миллион и эти средства тоже перевела на указанный «безопасный счет». Затем мошенники потребовали от актрисы описать то имущество, которое было у нее в квартире и стоило больше 40 тысяч рублей, после этого Черкасова позвонила своему мужу, чтобы уточнить, есть ли у них такие вещи. Это и спасло ситуацию — супруг актрисы сразу понял, что она попала в мошенническую схему, и цепочку удалось прервать.
Известная певица Лариса Долина стала жертвой аферистов после продажи своей квартиры в районе Хамовники. Согласно данным СМИ, к квартире 68-летней артистки якобы явились пять человек, которые утверждали, что они новые владельцы и пытались войти в жилище, однако это им не удалось из-за охраны ЖК, вызвавшей полицию.
По предварительной информации артистка, будто бы поддавшись на уловки телефонных мошенников, продала квартиру и перевела более 100 миллионов рублей аферистам на «безопасный счёт». Сообщается, что мошенники убедили жертву в том, что сделка выдуманная и на самом деле квартира останется у неё. Общая потеря Долины, по оценкам СМИ, составила около 180 миллионов рублей, учитывая все переводы.
Директор певца Александра Буйнова Сергей Пудовкин чуть не потерял несколько десятков тысяч долларов. Их мошенники пытались выманить у него, представляясь самим Буйновым. Как рассказал Пудовкин, злоумышленники использовали технологию дипфейк, и с этим он столкнулся впервые. В течение нескольких дней Пудовкин, ничего не подозревая, общался с копией артиста, и лишь потом понял, что речь идет об обмане. К счастью, это удалось предотвратить, после чего и сам Пудовкин, и Буйнов, от имени которого действовали мошенники, обратились в полицию.
Бизнес-тренер и политик Ирина Хакамада тоже стала жертвой мошенников. Схема была классической: в мессенджер Хакамаде прислала сообщение женщина, представившаяся близкой подругой, и попросила одолжить 400 тысяч рублей. Не заподозрив подвоха, политик выполнила просьбу, однако счет, на который она отправляла деньги, принадлежал третьему лицу. Позднее Ирина Хакамада догадалась обо всем и связалась со своей подругой, от лица которой с ней переписывались мошенники, и выяснила, что та на самом деле никаких денег не просила. После этого Хакамада обратилась в полицию.
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