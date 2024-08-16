newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа, 13:42

Published 16 августа, 13:42

Modified 10 сентября, 05:49

Updated 10 сентября, 05:49

Внучке Александра Маслякова исполнилось 18 лет: все ахнули, увидев ее внешность

Внучке Александра Маслякова исполнилось 18 лет: все ахнули, увидев ее внешность

16 августа 2024, 13:42
Фото: @maslyakovaat/Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ)
Внучке Александра Маслякова исполнилось 18 лет: все ахнули, увидев ее внешность
Единственная внучка бессменного руководителя КВН Александра Маслякова Таисия рано стала медийной персоной. Еще малышкой родители водили ее на все игры КВН, поэтому девочку знала вся страна. И вот она выросла, достигла совершеннолетия и теперь старается самостоятельно завоевывать поклонников.

Принцесса КВН

К сцене Таисия Маслякова начала привыкать еще в школьном возрасте: девятилетней она выступила одной из ведущих благотворительного концерта с участием детей. Судя по всему, опыт пришелся ей по душе, потому что когда возник проект «Детский КВН», Таисия не стала противиться желанию дедушки сделать ее ведущей.

Однако продержалась девочка в этой роли всего два сезона. Уже тогда у нее появились первые хейтеры, которые все время критиковали девочку, выискивая недочеты в ее работе. После она вернулась к роли ведущей шоу. В 2023 году оно поменяло формат и название, а также переехало на новый канал. С прошлого года передача выходит на канале «Солнце» и называется «КВН. Дети». А соведущим Таисии Масляковой стал Валдис Пельш.

Все по-взрослому

В этом году внучка Александра Маслякова окончила школу и поступила в МГИМО на факультет управления и политики. Кем собирается стать девушка, она не говорит и вообще не любит давать интервью и афишировать личную жизнь. Зато Таисия активно ведет соцсети и фактически каждый день радует подписчиков новыми фото. Кстати, из-за них на девушку снова обрушилась лавина хейта. Пользователи считают, что она злоупотребляет уколами красоты, в частности увеличила губы и скулы.

Подписчики пишут, что увлечение филлерами в столь юном возрасте небезопасно. К тому же Таисия, по словам хейтеров, выглядит гораздо старше своих лет. В Сети девушке дают и 30, и даже 40 лет. Но она не отвечает на провокационные комментарии и продолжает публиковать очередные фото в новых нарядах — девушка слывет очень большой модницей и одевается исключительно в одежду от люксовых брендов.

#Алла Хан#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика