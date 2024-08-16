Внучке Александра Маслякова исполнилось 18 лет: все ахнули, увидев ее внешность

Posted 16 августа, 13:42
Published 16 августа, 13:42
Modified 10 сентября, 05:49
Updated 10 сентября, 05:49
К сцене Таисия Маслякова начала привыкать еще в школьном возрасте: девятилетней она выступила одной из ведущих благотворительного концерта с участием детей. Судя по всему, опыт пришелся ей по душе, потому что когда возник проект «Детский КВН», Таисия не стала противиться желанию дедушки сделать ее ведущей.
Однако продержалась девочка в этой роли всего два сезона. Уже тогда у нее появились первые хейтеры, которые все время критиковали девочку, выискивая недочеты в ее работе. После она вернулась к роли ведущей шоу. В 2023 году оно поменяло формат и название, а также переехало на новый канал. С прошлого года передача выходит на канале «Солнце» и называется «КВН. Дети». А соведущим Таисии Масляковой стал Валдис Пельш.
В этом году внучка Александра Маслякова окончила школу и поступила в МГИМО на факультет управления и политики. Кем собирается стать девушка, она не говорит и вообще не любит давать интервью и афишировать личную жизнь. Зато Таисия активно ведет соцсети и фактически каждый день радует подписчиков новыми фото. Кстати, из-за них на девушку снова обрушилась лавина хейта. Пользователи считают, что она злоупотребляет уколами красоты, в частности увеличила губы и скулы.
Подписчики пишут, что увлечение филлерами в столь юном возрасте небезопасно. К тому же Таисия, по словам хейтеров, выглядит гораздо старше своих лет. В Сети девушке дают и 30, и даже 40 лет. Но она не отвечает на провокационные комментарии и продолжает публиковать очередные фото в новых нарядах — девушка слывет очень большой модницей и одевается исключительно в одежду от люксовых брендов.
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