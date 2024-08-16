Внучке Александра Маслякова исполнилось 18 лет: все ахнули, увидев ее внешность

Однако продержалась девочка в этой роли всего два сезона. Уже тогда у нее появились первые хейтеры, которые все время критиковали девочку, выискивая недочеты в ее работе. После она вернулась к роли ведущей шоу. В 2023 году оно поменяло формат и название, а также переехало на новый канал. С прошлого года передача выходит на канале «Солнце» и называется «КВН. Дети». А соведущим Таисии Масляковой стал Валдис Пельш.