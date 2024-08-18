Инфоцыган, биохакер, женоненавистник: кто такой Арсен Маркарян и почему его хейтят

Пока одни пользователи интернета готовы платить деньги за повышение мужской самооценки от Арсена Маркаряна, другие яростно его критикуют. Хейтеры обвиняют его в обмане, инфоцыганщине, женоненавистничестве и даже в педофилии. Последнее обвинение связано со старым видео, где Маркарян признается в интимной связи с несовершеннолетними девочками, которым в тот момент было по 12 — 13 лет, в то время как самому Арсену уже было больше 18 лет.