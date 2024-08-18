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Posted 18 августа, 19:45

Published 18 августа, 19:45

Modified 10 сентября, 05:50

Updated 10 сентября, 05:50

Инфоцыган, биохакер, женоненавистник: кто такой Арсен Маркарян и почему его хейтят

Инфоцыган, биохакер, женоненавистник: кто такой Арсен Маркарян и почему его хейтят

18 августа 2024, 19:45
Фото: скриншот
Инфоцыган, биохакер, женоненавистник: кто такой Арсен Маркарян и почему его хейтят
Фрики и псевдогуру на просторах интернета не редкость. Однако среди них иногда появляются настолько экстремальные личности, что на них просто невозможно не обратить внимание. Так, недавно антигероем дня стал блогер Арсен Маркарян, на которого Екатерина Мизулина намерена подать заявление в полицию.
Резкие выпады Маркаряна против слабого пола привлекли внимание пользователей интернетаРезкие выпады Маркаряна против слабого пола привлекли внимание пользователей интернета
Резкие выпады Маркаряна против слабого пола привлекли внимание пользователей интернета. Фото: скриншот

Кто такой Маркарян

Арсен Маркарян — инфобизнесмен и блогер, который рассказывает о себе много любопытных, но ничем не подтвержденных фактов. Так, он утверждает, что участвовал во многих спортивных соревнованиях и завоевал большое количество призов, однако демонстрировать свои награды не спешит.

Блогер увлекается вегетарианством, биохакингом и прокачкой тестостерона. Он делится информацией о своих успехах с 2014 года и уже обзавелся большим количеством подписчиков в социальных сетях, а также на YouTube.

Арсен Маркарян — инфобизнесмен и блогер, который рассказывает о себе много фактов, но ничем не подтвержденныхАрсен Маркарян — инфобизнесмен и блогер, который рассказывает о себе много фактов, но ничем не подтвержденных
Арсен Маркарян — инфобизнесмен и блогер, который рассказывает о себе много фактов, но ничем не подтвержденных. Фото: скриншот

Резонансные высказывания

Свои рассуждения о здоровом образе жизни блогер стал все чаще разбавлять высказываниями на тему отношений между мужчинами и женщинами. Причем его суждения были настолько неоднозначны, что вызвали огромный общественный резонанс. Например, фраза:

«Женщина никогда не чувствует опасности физического конфликта, поэтому у нее отсутствуют тормоза фильтровать свой гнилой, поганый базар».

Резкие выпады Маркаряна против слабого пола привлекли внимание пользователей интернета, и число подписчиков блогера резко увеличилось. Арсен умело этим воспользовался, поймав волну хайпа. Он открыл платный телеграм-канал с ежемесячной подпиской по цене 1500 ₽. Если подсчитать количество подписчиков, то месячный доход Маркаряна составляет приблизительно 90 млн руб. Плюс партнерские программы с его участием.

Суждения блогера были настолько неоднозначны, что вызвали огромный общественный резонансСуждения блогера были настолько неоднозначны, что вызвали огромный общественный резонанс
Суждения блогера были настолько неоднозначны, что вызвали огромный общественный резонанс. Фото: скриншот

Волна критики

Пока одни пользователи интернета готовы платить деньги за повышение мужской самооценки от Арсена Маркаряна, другие яростно его критикуют. Хейтеры обвиняют его в обмане, инфоцыганщине, женоненавистничестве и даже в педофилии. Последнее обвинение связано со старым видео, где Маркарян признается в интимной связи с несовершеннолетними девочками, которым в тот момент было по 12 — 13 лет, в то время как самому Арсену уже было больше 18 лет.

Возмущенная общественность потребовала объяснений, и Маркарян ответил, что это видео было «рофлом по Тесаку», имея в виду националиста Максима Марцинкевича, известного рейдами «охоты на педофилов». Больше никаких объяснений Маркарян не дал.

Хейтеры обвиняют его в обмане, инфоцыганщине, женоненавистничестве и даже в педофилииХейтеры обвиняют его в обмане, инфоцыганщине, женоненавистничестве и даже в педофилии
Хейтеры обвиняют его в обмане, инфоцыганщине, женоненавистничестве и даже в педофилии. Фото: скриншот

Однако общественность не успокоилась, и люди стали писать сообщения в телеграм-канал главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с просьбой принять меры в отношении скандального блогера.

«Многие пишут про этого блогера. Он несет какую-то дичь. Даже не хочу публиковать. Обратимся в прокуратуру», — написала общественный деятель в своем ТГ.
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