Инфоцыган, биохакер, женоненавистник: кто такой Арсен Маркарян и почему его хейтят

Posted 18 августа, 19:45
Published 18 августа, 19:45
Modified 10 сентября, 05:50
Updated 10 сентября, 05:50
Арсен Маркарян — инфобизнесмен и блогер, который рассказывает о себе много любопытных, но ничем не подтвержденных фактов. Так, он утверждает, что участвовал во многих спортивных соревнованиях и завоевал большое количество призов, однако демонстрировать свои награды не спешит.
Блогер увлекается вегетарианством, биохакингом и прокачкой тестостерона. Он делится информацией о своих успехах с 2014 года и уже обзавелся большим количеством подписчиков в социальных сетях, а также на YouTube.
Свои рассуждения о здоровом образе жизни блогер стал все чаще разбавлять высказываниями на тему отношений между мужчинами и женщинами. Причем его суждения были настолько неоднозначны, что вызвали огромный общественный резонанс. Например, фраза:
«Женщина никогда не чувствует опасности физического конфликта, поэтому у нее отсутствуют тормоза фильтровать свой гнилой, поганый базар».
Резкие выпады Маркаряна против слабого пола привлекли внимание пользователей интернета, и число подписчиков блогера резко увеличилось. Арсен умело этим воспользовался, поймав волну хайпа. Он открыл платный телеграм-канал с ежемесячной подпиской по цене 1500 ₽. Если подсчитать количество подписчиков, то месячный доход Маркаряна составляет приблизительно 90 млн руб. Плюс партнерские программы с его участием.
Пока одни пользователи интернета готовы платить деньги за повышение мужской самооценки от Арсена Маркаряна, другие яростно его критикуют. Хейтеры обвиняют его в обмане, инфоцыганщине, женоненавистничестве и даже в педофилии. Последнее обвинение связано со старым видео, где Маркарян признается в интимной связи с несовершеннолетними девочками, которым в тот момент было по 12 — 13 лет, в то время как самому Арсену уже было больше 18 лет.
Возмущенная общественность потребовала объяснений, и Маркарян ответил, что это видео было «рофлом по Тесаку», имея в виду националиста Максима Марцинкевича, известного рейдами «охоты на педофилов». Больше никаких объяснений Маркарян не дал.
Однако общественность не успокоилась, и люди стали писать сообщения в телеграм-канал главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с просьбой принять меры в отношении скандального блогера.
«Многие пишут про этого блогера. Он несет какую-то дичь. Даже не хочу публиковать. Обратимся в прокуратуру», — написала общественный деятель в своем ТГ.
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