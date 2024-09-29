Как сузить поры на лице: 5 эффективных способов

Чтобы понять, как сделать поры менее заметными, нужно разобраться, почему они становятся большими. Поры — это маленькие отверстия на коже, через которые выделяются пот и кожное сало. Если сального секрета много, поры расширяются. С возрастом кожа теряет коллаген и эластин, что также делает поры более заметными. Кроме того, гормональные изменения и солнечные ожоги могут ухудшить ситуацию.