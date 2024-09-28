Как избавиться от черных точек и не навредить коже

Сальные нити часто их путают с комедонами, однако они меньше по размеру и не выступают над поверхностью кожи. При попытке выдавить их из поры вытекает белая или желтая масса, напоминающая червячка. Сальные нити не представляют опасности для кожи, так как не блокируют поры и не способствуют возникновению воспалительных процессов.