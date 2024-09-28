Как избавиться от черных точек и не навредить коже

Posted 28 сентября, 11:13
Published 28 сентября, 11:13
Modified 28 сентября, 11:16
Updated 28 сентября, 11:16
Возможно, вы путаете черные точки с сальными нитями. Давайте разберемся в различиях между этими проблемами, выясним причины их появления и рассмотрим безопасные методы борьбы с ними, не нанося вреда коже.
Черные точки — представляют собой небольшие темные образования, возвышающиеся над уровнем кожи. Попытка выдавить их (что крайне не рекомендуется) может привести к тому, что черная пробка оторвется, обнажив под ней белое или желтое кожное сало.
Сальные нити часто их путают с комедонами, однако они меньше по размеру и не выступают над поверхностью кожи. При попытке выдавить их из поры вытекает белая или желтая масса, напоминающая червячка. Сальные нити не представляют опасности для кожи, так как не блокируют поры и не способствуют возникновению воспалительных процессов.
По мнению Ассоциация Американской Академии Дерматологии, точки формируются из-за накопления кожного сала и отмерших клеток эпидермиса внутри пор. Их характерный темный оттенок обусловлен присутствием меланина, пигмента, ответственного за окраску кожи. Основные причины возникновения:
Косметика не всегда справляется с этой задачей. Лечить проблемную кожу должен дерматолог. Он назначит необходимые препараты и подберет уход за кожей. Также специалист поможет скорректировать образ жизни.
Сальные нити — нормальное явление. Они есть у всех людей в Т-зоне. Избавиться от них полностью невозможно, но можно сделать их менее заметными. Доктор Денди Энгельман, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка считает, что в этом помогут средства с фруктовыми кислотами, энзимами и ретинолом.
Для борьбы с проблемной кожей рекомендуется использовать продукты, содержащие салициловую, азелаиновую или миндальную кислоту. Выбор формата может быть разнообразным: гели, тоники, пилинг-пэды, энзимные пудры, пенки для умывания, сыворотки или кремы. Однако важно помнить, что не стоит использовать все эти средства одновременно. Лучше выбрать одно из них и последовательно применять в течение 6-8 недель, чтобы достичь желаемого результата.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14