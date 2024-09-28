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Posted 28 сентября, 11:13

Published 28 сентября, 11:13

Modified 28 сентября, 11:16

Updated 28 сентября, 11:16

Как избавиться от чёрных точек и не навредить коже

Как избавиться от черных точек и не навредить коже

28 сентября 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
Как избавиться от чёрных точек и не навредить коже
Чёрные точки на лице — это проблема, с которой сталкивается почти каждый. В погоне за чистой кожей мы натираем скрабами, мажем кремами и даже выдавливаем комедоны, но они всё равно возвращаются.

Возможно, вы путаете черные точки с сальными нитями. Давайте разберемся в различиях между этими проблемами, выясним причины их появления и рассмотрим безопасные методы борьбы с ними, не нанося вреда коже.

Черные точки — представляют собой небольшие темные образования, возвышающиеся над уровнем кожи. Попытка выдавить их (что крайне не рекомендуется) может привести к тому, что черная пробка оторвется, обнажив под ней белое или желтое кожное сало.

Сальные нити часто их путают с комедонами, однако они меньше по размеру и не выступают над поверхностью кожи. При попытке выдавить их из поры вытекает белая или желтая масса, напоминающая червячка. Сальные нити не представляют опасности для кожи, так как не блокируют поры и не способствуют возникновению воспалительных процессов.

Почему появляются черные точки?

По мнению Ассоциация Американской Академии Дерматологии, точки формируются из-за накопления кожного сала и отмерших клеток эпидермиса внутри пор. Их характерный темный оттенок обусловлен присутствием меланина, пигмента, ответственного за окраску кожи. Основные причины возникновения:

  • Несбалансированное питание: избыток сладкого, белого хлеба и фабричных продуктов может провоцировать образование чёрных точек.
  • Гормональные изменения: в подростковом возрасте андрогены увеличивают активность сальных желез, что приводит к закупорке пор.
  • Наследственность: если у родителей была тяжёлая форма акне, вероятность появления комедонов у ребёнка возрастает.
Почему появляются чёрные точки?Почему появляются чёрные точки?
Почему появляются чёрные точки?. Фото: Изображение Midjourney

Как избавиться от черных точек?

Косметика не всегда справляется с этой задачей. Лечить проблемную кожу должен дерматолог. Он назначит необходимые препараты и подберет уход за кожей. Также специалист поможет скорректировать образ жизни.

Чего точно не стоит делать?

  • Не используйте скрабы: твёрдые частички в скрабах царапают кожу, из-за чего она утолщается и накапливаются мёртвые клетки, что только усугубляет проблему.
  • Не используйте маски-плёнки и очищающие полоски: использование таких средств может привести к повреждению кожи и вызвать воспалительные реакции. Более того, они способствуют расширению пор.
  • Не выдавливайте: механическая очистка кожи может привести к травмированию и вызвать воспалительные процессы, что, в свою очередь, усугубляет проблему.
Как избавиться от черных точек?Как избавиться от черных точек?
Как избавиться от черных точек?. Фото: Изображение Midjourney

Что делать с сальными нитями?

Сальные нити — нормальное явление. Они есть у всех людей в Т-зоне. Избавиться от них полностью невозможно, но можно сделать их менее заметными. Доктор Денди Энгельман, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка считает, что в этом помогут средства с фруктовыми кислотами, энзимами и ретинолом.

Как выбрать уход?

Для борьбы с проблемной кожей рекомендуется использовать продукты, содержащие салициловую, азелаиновую или миндальную кислоту. Выбор формата может быть разнообразным: гели, тоники, пилинг-пэды, энзимные пудры, пенки для умывания, сыворотки или кремы. Однако важно помнить, что не стоит использовать все эти средства одновременно. Лучше выбрать одно из них и последовательно применять в течение 6-8 недель, чтобы достичь желаемого результата.

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#Ольга Харина#Общество#Здоровье#Красота#Кожа#Уход за кожей#Уход
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