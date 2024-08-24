Избавьтесь от прыщей на ягодицах и верните коже гладкость. Вам всего лишь нужно следовать этим рекомендациям

Прыщи на лице, груди или спине — обычное дело, но что делать, если высыпания появляются на попе? Эта проблема может быть не только неприятной, но и доставлять дискомфорт в повседневной жизни. В этой материале разберёмся, почему возникают прыщи на ягодицах и как с ними бороться.

Прыщи на попе возникают, когда поры и волосяные фолликулы забиваются избытком кожного сала или омертвевшими клетками кожи, и туда попадают бактерии. В этом материале мы подробно расскажем об основных причинах появления этих нежелательных гостей на ягодицах и о том, как с ними эффективно бороться. Фолликулит Это воспаление волосяного фолликула, которое часто приводит к появлению прыщей на попе. Это состояние может быть вызвано бактериями, грибками или даже вросшими волосами. Фолликулярный кератоз Возникает, когда кератин — белок, который находится в коже, — накапливается в волосяных фолликулах и закупоривает их. Это может привести к образованию мелких, жёстких бугорков на коже. Нижнее бельё из синтетических тканей и тесная одежда Синтетические материалы не позволяют коже дышать и удерживают влагу, создавая идеальные условия для размножения бактерий. Тесная одежда усиливает трение и раздражение кожи. Нижнее бельё из синтетических тканей и тесная одежда . Фото: Изображение Midjourney Гормональные изменения Гормональные изменения, особенно в подростковом возрасте, а также во время месячных, беременности и при синдроме поликистозных яичников, могут привести к увеличению выработки кожного сала, что способствует закупорке пор. Наследственность Если у ваших родителей были прыщи, то вероятность того, что они появятся у вас, существенно возрастает. Генетическая предрасположенность играет важную роль в образовании угревой сыпи. Некоторые лекарства Прыщи на попе могут быть вызваны приёмом стероидных препаратов, оральных контрацептивов, а также лекарств, содержащих литий, карбамазепин, фенитоин или фенобарбитал. Такие препараты могут изменить гормональный баланс и стимулировать выработку кожного сала. Некоторые лекарства . Фото: 1MI Стресс Хотя стресс сам по себе не вызывает прыщи, он может усугубить уже существующие высыпания. Исследования показывают, что высокий уровень стресса может ухудшить состояние кожи. Повышенное потоотделение и купание в грязной воде Сильно потеющая кожа легче повреждается, а пот способствует размножению бактерий. Купание в общественных бассейнах или джакузи с недостаточно очищенной водой может привести к заражению. — Главная проблема появления прыщей на ягодицах — это бактерии. Если принимать меры для их избегания, можно достаточно быстро справиться с этой неприятностью. Регулярная гигиена, использование антисептических средств и ношение дышащей одежды помогут вам вернуть коже гладкость, — рассказал дерматовенеролог Евгений Волохов. Как избавиться от прыщей на попе . Фото: 1MI Как избавиться от прыщей на попе Лечение требует времени — около 2–3 месяцев. Следующие рекомендации дала Эмми Грейбер, доктор медицины: Не выдавливать: выдавливание может только усугубить ситуацию, приводя к новому воспалению и образованию рубцов. Защищать кожу от солнца: ультрафиолетовые лучи могут ухудшить состояние кожи, поэтому лучше закрывать поражённые участки или использовать безмасляный солнцезащитный крем. Мыться каждый день: регулярный душ помогает смыть пот, бактерии и омертвевшие клетки кожи. Заменить абразивные средства на мягкие: жёсткие мочалки и скрабы могут раздражать воспалённые фолликулы. Лучше использовать мягкие средства без отдушек. Не носить тесную одежду и синтетическое бельё: трусы из натуральных тканей и свободная одежда помогут избежать раздражения кожи. Прикладывать тёплые компрессы: тёплые компрессы облегчают боль и помогают гною выйти наружу. Использовать средства против акне: препараты с салициловой кислотой, бензоилпероксидом или маслом чайного дерева могут быть полезными. Когда обращаться к врачу Если прыщи на попе не проходят в течение трёх месяцев или их количество увеличивается, стоит обратиться к дерматологу. Врач может назначить более сильные препараты, такие как местные ретиноиды, антибиотики или комбинации различных средств. Читайте также: Какие уловки используют производители косметики, чтобы выдать продукт за натуральный В возрасте 60+ длинные рукава строго обязательны: модные тенденции для женщин-2024 Почему вы используете маску для лица неправильно: отвечают косметологи