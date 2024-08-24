Избавьтесь от прыщей на ягодицах и верните коже гладкость. Вам всего лишь нужно следовать этим рекомендациям

Posted 24 августа, 12:38
Published 24 августа, 12:38
Modified 10 сентября, 06:18
Updated 10 сентября, 06:18
Прыщи на попе возникают, когда поры и волосяные фолликулы забиваются избытком кожного сала или омертвевшими клетками кожи, и туда попадают бактерии. В этом материале мы подробно расскажем об основных причинах появления этих нежелательных гостей на ягодицах и о том, как с ними эффективно бороться.
Это воспаление волосяного фолликула, которое часто приводит к появлению прыщей на попе. Это состояние может быть вызвано бактериями, грибками или даже вросшими волосами.
Возникает, когда кератин — белок, который находится в коже, — накапливается в волосяных фолликулах и закупоривает их. Это может привести к образованию мелких, жёстких бугорков на коже.
Синтетические материалы не позволяют коже дышать и удерживают влагу, создавая идеальные условия для размножения бактерий. Тесная одежда усиливает трение и раздражение кожи.
Гормональные изменения, особенно в подростковом возрасте, а также во время месячных, беременности и при синдроме поликистозных яичников, могут привести к увеличению выработки кожного сала, что способствует закупорке пор.
Если у ваших родителей были прыщи, то вероятность того, что они появятся у вас, существенно возрастает. Генетическая предрасположенность играет важную роль в образовании угревой сыпи.
Прыщи на попе могут быть вызваны приёмом стероидных препаратов, оральных контрацептивов, а также лекарств, содержащих литий, карбамазепин, фенитоин или фенобарбитал. Такие препараты могут изменить гормональный баланс и стимулировать выработку кожного сала.
Хотя стресс сам по себе не вызывает прыщи, он может усугубить уже существующие высыпания. Исследования показывают, что высокий уровень стресса может ухудшить состояние кожи.
Сильно потеющая кожа легче повреждается, а пот способствует размножению бактерий. Купание в общественных бассейнах или джакузи с недостаточно очищенной водой может привести к заражению.
— Главная проблема появления прыщей на ягодицах — это бактерии. Если принимать меры для их избегания, можно достаточно быстро справиться с этой неприятностью. Регулярная гигиена, использование антисептических средств и ношение дышащей одежды помогут вам вернуть коже гладкость, — рассказал дерматовенеролог Евгений Волохов.
Лечение требует времени — около 2–3 месяцев. Следующие рекомендации дала Эмми Грейбер, доктор медицины:
Если прыщи на попе не проходят в течение трёх месяцев или их количество увеличивается, стоит обратиться к дерматологу. Врач может назначить более сильные препараты, такие как местные ретиноиды, антибиотики или комбинации различных средств.
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