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Posted 28 сентября, 12:26

Published 28 сентября, 12:26

Modified 28 сентября, 12:28

Updated 28 сентября, 12:28

5 тушей для ресниц, которые стоят каждой потраченной копейки

5 тушей для ресниц, которые стоят каждой потраченной копейки

28 сентября 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
5 тушей для ресниц, которые стоят каждой потраченной копейки
Эти средства точно не подведут, даже если ты собираешься на марафон слёз или под дождь.

Любовь к себе можно проявлять разными способами, но иногда хочется просто побаловать себя чем-то новеньким из косметики и почувствовать себя счастливой. Главное, чтобы покупка не разочаровала уже после первого использования.

Но эта подборка тушей для ресниц — не такой случай. Здесь собраны только те средства, которые действительно отрабатывают каждую потраченную на них копейку.

1. Darling Lash Cocoon

Эту тушь трудно было не заметить в соцсетях, и она заслуженно стала популярной. Она идеально подходит для ежедневного использования, если вы хотите натуральный эффект. Маленькая щеточка помогает хорошо расчесать и разделить ресницы, немного удлиняя их.

Тушь не оставляет следов на верхних веках и легко смывается теплой водой без использования специальных средств. Доступна в черном и коричневом цветах. Представьте тушь, которая не подведет вас ни в жару, ни под дождем — вот она.

  • Оценка: 4,5
  • Стоимость: 900-1200 рублей
Тушь не оставляет следов на верхних веках.Тушь не оставляет следов на верхних веках.
Тушь не оставляет следов на верхних веках.

2. LUNA Lash Extreme Fixing Cara

Для прогулок под дождем, просмотра печальных фильмов или важных мероприятий тушь LUNA Lash Extreme Fixing Cara будет вашим надежным спутником. Она равномерно окрашивает, придает объем и удлиняет ресницы, но главное — обеспечивает непревзойденную стойкость.

В комплекте идет отличный кривошип для ресниц, который поможет вам добиться идеальной формы. Только будьте аккуратны при его использовании, чтобы избежать ломки или вырывания ресниц.

  • Оценка: 4,2
  • Стоимость: 1150-1500 рублей

3. Kevyn Aucoin The Curling Mascara

Если вы предпочитаете традиционные щеточки и избегаете силиконовых, тушь Kevyn Aucoin The Curling Mascara идеально подойдет вам. Она равномерно распределяет краску, поднимает ресницы, делая их длинными и выразительными.

Удаляется она просто теплой водой, не оставляя следов на веках. Эта тушь сочетает в себе лучшие традиции и современные технологии, удовлетворяя даже самых требовательных пользователей.

  • Оценка: 4
  • Стоимость: 3600 рублей
Равномерно распределяет краску, поднимает ресницы, делая их длинными и выразительными.Равномерно распределяет краску, поднимает ресницы, делая их длинными и выразительными.
Равномерно распределяет краску, поднимает ресницы, делая их длинными и выразительными.. Фото: Изображение Midjourney

4. Estée Lauder Sumptuous Extreme

Если вы ищете классическую тушь без силиконовой щеточки, обратите внимание на Estée Lauder Sumptuous Extreme. Она мгновенно придает ресницам объем, длину и пышность уже после первого нанесения.

Тушь не осыпается и не оставляет следов на веках, что делает ее отличным выбором для длительного ношения. Если вы хотите эффект накладных ресниц, но при этом сохранить естественный вид, эта тушь именно для вас.

  • Оценка: 4,5
  • Стоимость: 3400 рублей

5. Shiseido ImperialLash MascaraInk

Это тушь с большой силиконовой щеточкой, на конце которой есть длинные волоски. Благодаря этому удобно красить ресницы даже в уголках глаз, не пачкая века. Тушь делает ресницы длиннее и объемнее.

Она не содержит ароматизаторов, поэтому подходит для людей с чувствительными глазами. Идеальный выбор для тех, кто хочет красивый макияж и заботится о здоровье глаз.

  • Оценка: 4,3
  • Стоимость: 2900-3800 рублей
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#Ольга Харина#Красота#Косметика#Глаза#Косметология
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