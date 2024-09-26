Ученые доказали, что обычный чай — это настоящий эликсир молодости

Posted 26 сентября, 07:27
Published 26 сентября, 07:27
Modified 26 сентября, 07:29
Updated 26 сентября, 07:29
Изначально ученые хотели проверить теорию о том, как наши ежедневные привычки, в том числе питания, могут способствовать более долгой и здоровой жизни.
Группа ученых из китайского Сычуаньского университета в Чэнду провела масштабные исследования с участием 5998 британцев в возрасте от 37 до 73 лет, а также 7931 китайцев 30-79 лет.
Участники рассказали о своих привычках: предпочтениях сорта — зеленый, черный, желтый или улун, и частоту ежедневного потребления. Оказывается, у тех, кто регулярно пьет чай, проявляются признаки замедления биологического старения.
Как выяснили ученые, для поддержания молодости нужно выпивать от трех чашек этого напитка, используя 6-8 граммов чайных листьев. Однако, в этом эликсире молодости есть проблема. Как только вы перестали пить чай, биологическое старение может ускоряться быстрее. Эксперты делают вывод, что только регулярное чаепитие является ключом к долголетию.
Что же делает чай эликсиром молодости? Ученые полагают, что это полифенолы — основные биологически активные вещества, содержащиеся в чае.
Они играют решающую роль в воздействии на микробиоту кишечника, влияя на возрастные изменения, связанные с иммунитетом, обменом веществ и даже когнитивными функциями.
Независимо от сорта чая, черного или китайского зеленого чая, исследование не выявило каких-либо существенных различий в омолаживающем действии. Температура, при которой употреблялся чай, также не повлияла на результаты.
Чай является универсальным напитком для всех. При этом, существуют разные сорта, каждый из которых обладает уникальной пользой для здоровья благодаря индивидуальным методам обработки.
Зеленый чай известен высоким содержанием антиоксидантов и полифенолов. Регулярное употребление улучшает здоровье сердца, способствует снижению веса и снижает риск хронических заболеваний, таких как диабет.
Черный чай не только ароматный, но и богат флавоноидами, которые укрепляют здоровье сердца. Это связано со снижением риска инсульта, артериального давления и уровня холестерина ЛПНП.
Белый чай, полученный из молодых листьев и почек растения Camellia sinensis, известен своими антиоксидантными свойствами. Он улучшает состояние кожи, способствует снижению веса и содержит меньше кофеина.
Чай улун занимает промежуточное положение между зеленым и черным чаем по степени окисления. Известный своими разнообразными вкусами, он ускоряет метаболизм и снижает вес.
Помимо свойств замедлять старение, чай также способствует повышению умственной активности благодаря содержанию кофеина.
Уникальная смесь кофеина и аминокислоты L-теанина способствует повышению внимания, улучшению памяти и ускорению реакции, что приводит к активной умственной работоспособности.
Примечательно, что чай, особенно зеленый, также поддерживает здоровье зубов. Насыщенный фтором, он укрепляет зубную эмаль и снижает риск развития кариеса.
Полифенолы и катехины, содержащиеся в чае, также борются с бактериями, ответственными за кариес и заболевания десен.
Источник: The Lancet Regional Health.
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