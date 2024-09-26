Ученые доказали, что обычный чай — это настоящий эликсир молодости

Как выяснили ученые, для поддержания молодости нужно выпивать от трех чашек этого напитка, используя 6-8 граммов чайных листьев. Однако, в этом эликсире молодости есть проблема. Как только вы перестали пить чай, биологическое старение может ускоряться быстрее. Эксперты делают вывод, что только регулярное чаепитие является ключом к долголетию.