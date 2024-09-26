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Posted 26 сентября, 07:27

Published 26 сентября, 07:27

Modified 26 сентября, 07:29

Updated 26 сентября, 07:29

Ученые доказали, что обычный чай — это настоящий эликсир молодости

Ученые доказали, что обычный чай — это настоящий эликсир молодости

26 сентября 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Исследования показали, что ежедневная привычка пить чай не только успокаивает, но и замедлять биологическое старение.

Изначально ученые хотели проверить теорию о том, как наши ежедневные привычки, в том числе питания, могут способствовать более долгой и здоровой жизни.

Влияние чая на старение человека

Группа ученых из китайского Сычуаньского университета в Чэнду провела масштабные исследования с участием 5998 британцев в возрасте от 37 до 73 лет, а также 7931 китайцев 30-79 лет.

Участники рассказали о своих привычках: предпочтениях сорта — зеленый, черный, желтый или улун, и частоту ежедневного потребления. Оказывается, у тех, кто регулярно пьет чай, проявляются признаки замедления биологического старения.

Как выяснили ученые, для поддержания молодости нужно выпивать от трех чашек этого напитка, используя 6-8 граммов чайных листьев. Однако, в этом эликсире молодости есть проблема. Как только вы перестали пить чай, биологическое старение может ускоряться быстрее. Эксперты делают вывод, что только регулярное чаепитие является ключом к долголетию.

Польза чая для организмаПольза чая для организма
Польза чая для организма. Фото: 1MI

В чем секрет чая?

Что же делает чай эликсиром молодости? Ученые полагают, что это полифенолы — основные биологически активные вещества, содержащиеся в чае.

Они играют решающую роль в воздействии на микробиоту кишечника, влияя на возрастные изменения, связанные с иммунитетом, обменом веществ и даже когнитивными функциями.

Независимо от сорта чая, черного или китайского зеленого чая, исследование не выявило каких-либо существенных различий в омолаживающем действии. Температура, при которой употреблялся чай, также не повлияла на результаты.

Чай замедляет процессы старения организмаЧай замедляет процессы старения организма
Чай замедляет процессы старения организма. Фото: Изображение Midjourney

Виды чая и его влияние на старение

Чай является универсальным напитком для всех. При этом, существуют разные сорта, каждый из которых обладает уникальной пользой для здоровья благодаря индивидуальным методам обработки.

Зеленый чай: мощный антиоксидант

Зеленый чай известен высоким содержанием антиоксидантов и полифенолов. Регулярное употребление улучшает здоровье сердца, способствует снижению веса и снижает риск хронических заболеваний, таких как диабет.

Черный чай: укрепляет здоровье сердца

Черный чай не только ароматный, но и богат флавоноидами, которые укрепляют здоровье сердца. Это связано со снижением риска инсульта, артериального давления и уровня холестерина ЛПНП.

Белый чай: нежный страж

Белый чай, полученный из молодых листьев и почек растения Camellia sinensis, известен своими антиоксидантными свойствами. Он улучшает состояние кожи, способствует снижению веса и содержит меньше кофеина.

Чай улун: ускоритель обмена веществ

Чай улун занимает промежуточное положение между зеленым и черным чаем по степени окисления. Известный своими разнообразными вкусами, он ускоряет метаболизм и снижает вес.

Виды чая и его воздействие на организмВиды чая и его воздействие на организм
Виды чая и его воздействие на организм. Фото: 1MI

Как чай замедляет старение

Помимо свойств замедлять старение, чай также способствует повышению умственной активности благодаря содержанию кофеина.

Уникальная смесь кофеина и аминокислоты L-теанина способствует повышению внимания, улучшению памяти и ускорению реакции, что приводит к активной умственной работоспособности.

Примечательно, что чай, особенно зеленый, также поддерживает здоровье зубов. Насыщенный фтором, он укрепляет зубную эмаль и снижает риск развития кариеса.

Полифенолы и катехины, содержащиеся в чае, также борются с бактериями, ответственными за кариес и заболевания десен.

Источник: The Lancet Regional Health.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Чай#Все материалы авторов#Исследования#Долголетие
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