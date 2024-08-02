И волосам, и мозгу, и печени: 10 полезных свойств чая с розмарином

Posted 2 августа, 12:39
Published 2 августа, 12:39
Modified 10 сентября, 04:55
Updated 10 сентября, 04:55
Чай с розмарином богат флавоноидами, терпенами и фенольной кислотой, которые обладают антиоксидантными свойствами. Он может принести пользу для здоровья, например, способствовать росту волос, улучшению пищеварения и снятию головной боли и усталости.
Чай с розмарином также обладает антисептическим, детоксицирующим, спазмолитическим, антибиотическим и мочегонным действием, что может сделать его отличным дополнением к лечению различных проблем со здоровьем.
Основные преимущества чая с розмарином включают:
Настой с розмарином можно использовать для мытья волос. При ополаскивании после шампуня он помогает укрепить пряди волос, уменьшить жирность кожи головы и перхоть. Исследования в 2025 году доказали, что розмарин также способствует росту и густоте шевелюры, так как улучшает кровообращение кожи головы.
Чай с розмарином можно принимать сразу после обеда или ужина, поскольку он улучшает пищеварение, уменьшая кислотность и избыток газов. Он может помочь уменьшить вздутие живота и потерю аппетита.
«Рёбрышки (свиные) я мариновал используя всего четыре компонента: соль, перец, лимон и розмарин. Для лучшего взаимодействия закрыл пакетом. Мариновались рёбрышки в холодильнике ровно сутки и затем были зажарены на обычной сковороде с использованием хорошо разогретого растительного масла. Получилось ооочень вкусно», — делится опытом использования в приготовлении еды sergey_kulikow.
Благодаря своим лечебным свойствам розмарин обладает антибиотическими свойствами и особенно эффективен при лечении бактерий, вызывающих инфекции мочевыводящих путей, рвоту и диарею.
«Хотя чай с розмарином — отличный способ быстро поправить здоровье, он не должен заменять медикаментозное лечение, назначенное врачом», — рассказывает врач-диетолог Карла Лил.
Чай с розмарином — отличное натуральное мочегонное средство, которое можно использовать в диетах, направленных на снижение веса и уменьшение количества задерживаемой жидкости. Этот чай увеличивает выработку мочи, что стимулирует организм выводить жидкость и накопившиеся токсины, улучшая общее состояние здоровья.
Многие исследования подтверждают пользу розмарина для умственной деятельности, поэтому это отличный помощник во время сильного стресса, например, перед тестированием или важной рабочей встречей. Кроме того, розмарин может оказывать положительное влияние в отношении болезни Альцгеймера, предотвращая потерю памяти.
Розмарин может улучшать функцию печени и устранять головные боли, связанные с перееданием или выпивкой (особенно при высоком содержании жира в пище).
Тем не менее, чай с розмарином не следует употреблять без наблюдения врача, если у вас в анамнезе были заболевания печени. Хотя он может оказывать защитное действие, его эффективность при наличии заболеваний не очень хорошо известна.
Чай с розмарином также может помочь в лечении диабета, поскольку снижает уровень глюкозы и повышает уровень инсулина.
«Многочисленные фармакологические исследования показали, что экстракт розмарина и его фенольные компоненты, особенно карнозиновая кислота, розмариновая кислота и карнозол, могут значительно улучшить состояние при сахарном диабете, регулируя метаболизм глюкозы, липидный обмен, оказывая противовоспалительное и антиоксидантное действие, что представляет чрезвычайно высокую исследовательскую ценность», — говорится в обобщающем исследовании китайских ученых.
Однако употребление этого чая не должно заменять назначенные лекарства или здоровую диету для диабетиков. Его следует принимать исключительно в дополнение к медицинскому лечению.
Чай с розмарином может быть отличным средством для лечения воспаления и снятия боли, отека и общего недомогания. Он может помочь при болях в суставах, сухожилиях и даже желудке.
Розмарин обладает антитромбоцитарным действием, поэтому он может быть полезен тем, у кого в анамнезе проблемы с кровообращением, или людям, которым необходимо соблюдать полный постельный режим в течение нескольких дней. Розмарин может улучшить кровообращение и предотвратить образование тромбов. Чай из розмарина часто рекомендуют, например, после операции.
Исследования, проведенные на животных, показывают, что розмарин способен снижать развитие опухолевых клеток благодаря своим антиоксидантным свойствам. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, как это растение можно использовать в производстве противораковых препаратов.
Добавьте розмарин в чайник и залейте кипятком, дайте ему настояться 5-10 минут. Процедите через сито и подождите, пока он остынет. Вы можете пить этот чай без сахара 3-4 раза в день.
Чай с розмарином считается безопасным, однако употребление его в больших количествах может вызвать тошноту и рвоту.
Эфирные масла не следует наносить непосредственно на кожу, так как это может вызвать раздражение кожи. Следует избегать нанесения на открытые раны. Масло розмарина также может вызывать приступы у людей с эпилепсией, рассказывает врач-эндокринолог, диетолог Елена Сюракшина.
Людям, принимающим лекарства от высокого кровяного давления, следует употреблять розмарин с осторожностью, поскольку он может вызвать падение давления. Тем, кто принимает мочегонные средства, также следует соблюдать осторожность, розмарин способен оказать электролитный дисбаланс.
Чай с розмарином не следует употреблять беременным или кормящим женщинам, а также детям младше 5 лет. Людям с заболеваниями печени также следует избегать употребления этого чая, поскольку он может вызвать выброс билирубина, что может усугубить заболевание и любые симптомы.
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