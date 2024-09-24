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Posted 24 сентября, 07:44

Published 24 сентября, 07:44

Modified 24 сентября, 08:25

Updated 24 сентября, 08:25

Недельный гороскоп с 23 по 29 сентября 2024 год

В конце сентября на три знака зодиака свалится любовь: еженедельный прогноз с 23 по 29 сентября

24 сентября 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Недельный гороскоп с 23 по 29 сентября 2024 год
Венера ставит семью на первое место, обещает море любви и глубокие эмоциональные отношения. Астрологический прогноз на последнюю неделю сентября в 2024 году.

Овен

21 марта — 20 апреля

Теперь жизнь становится более яркой, вы будете смотреть на все более глубже, чем обычно. На этой неделе следует подумать о здоровье и рабочем распорядке. Сочетание практичности с креативностью может стать идеальным сочетанием для того, чтобы добиться успеха на работы.

Меркурий также соприкасается с Плутоном в зоне вашей карьеры, поэтому в середине недели появятся новаторские идеи. Но поторопитесь их реализовать, потому что в конце недели Меркурий уйдет в зону ваших отношений вплоть до середины октября.

Телец

21 Апреля — 21 мая

Вы можете влюбиться на этой неделе, так как Венера входит в зону вашего партнерства. Настроение зависит от ощущений, как эмоциональных, так и физических. В воздухе витает романтика и креативность, Меркурий делает вас разговорчивым и кокетливым. Поскольку он соединяется с мечтательным Нептуном, барьеры могут рухнуть и дружба может перерасти в нечто большее.

В конце недели, когда Меркурий соединяется с Плутоном, эта связь планет заставит вас масштабно мыслить. Вам придется засучить рукава уже ближе к выходным. Это также прекрасный шанс быть услышанным. Сохраняйте спокойствие и излучайте уверенность во всех взаимоотношениях.

Близнецы

22 мая — 21 июня

Ваши взгляды на свою жизнь и рабочий график могут кардинально поменяться. Усердно работайте, но не забывайте отдыхать, так как бережливое отношение к себе дает лучшие результаты, нежели гонка.

Поскольку ваш правитель Меркурий находится в домашней зоне, вы можете обнаружить, что дом и работа нуждаются в большем балансе. Вам придется изменить ситуацию примерно в середине недели. Речь идет о том, чтобы избежать «старой программы» и начать все с чистого листа.

Ближе к концу недели Меркурий переходит в вашу романтическую зону, поэтому обычный стиль общения станет более мягким и доброжелательным. Вы объедините усилия с кем-то особенным для совместной работы над чем-то необычным. Искусство компромисса также является для вас формулой победы, поэтому старайтесь больше слушать, а не доминировать в разговорах.

Гороскоп для раков на неделюГороскоп для раков на неделю
Гороскоп для раков на неделю. Фото: Изображение Midjourney

Рак

22 Июня — 22 июля

В течение следующих трех недель Венера в зоне романтики и творчества, поэтому она раскрывает вашу сенсационную сторону, повышает романтику и либидо. Близкие встречи и творческие начинания приобретают дополнительную глубину.

Кажется, вы готовы рискнуть или пойти на авантюру, просто чтобы посмотреть, чем все закончится. Нарушение границ может стать способом глубокого погружения в новые отношения или инициировать изменение имеющихся партнерских отношений. Вся эта чувственная энергия может пробудить и ваш инстинкт гнездования, поскольку Меркурий меняет соединяется с Солнцем, чтобы помочь вам сосредоточиться на доме или семье.

Лев

23 Июля — 23 августа

Ваша семейная жизнь испытает прилив страсти, вызванный Венерой. Идея провести интимный вечер с тем, кого вы любите, может быть более привлекательной, чем шикарный вечер на многолюдной тусовке. Это также хорошее время для самоанализа и любви к себе.

В это время вы также можете думать о деньгах, появятся разумные планы по финансированию крупных проектов и грандиозные мечты. Примерно в середине недели Меркурий заставит подумать о здоровье и похудении, поскольку эта планета совпадает с Плутоном, сферой детоксикации. Вы также можете занять более влиятельное положение на работе.

Ближе к выходным Меркурий переходит в зону общения, поэтому разговоры и сдержанное поведение помогут вам добиться большего успеха, чем ваш обычный стиль общения «посмотри на мня».

Дева

24 августа — 22 сентября

Легкое отношение лучше всего подойдет вам во всех ваших начинаниях. Вы по-прежнему будете сверхнаблюдательны и быстро найдете недостатки. Однако обнаружите, что добьетесь большего, если будете более добры и милосердны, чем подходить к проблемам с едкими замечаниями, которые часто являются основной формой общения вашего знака. Вы можете обнаружить, что меньший напор на людей может творить чудеса как в личной жизни, так и профессиональной.

Меркурий сейчас находится в вашем знаке и движется вперед после ретроградной перезагрузки. Пока он в оппозиции к мечтательному Нептуну в партнерской зоне, сочетание практичности и открытости может привести к прекрасному и продуктивному сотрудничеству или взаимопониманию, возникнет ощущение притяжения противоположностей. К концу недели Меркурий начнет влиять на ваши финансы и ценности, жизнь станет более сбалансированной и гармоничной, а влияние Сонца придаст сил к стремлению зарабатывать деньги.

Весы

23 Сентября — 23 октября

В конце сентября и в течении ближайших 4-ех недель вы будете думать о том, что вам больше всего доставляет удовольствие. Ваша правящая планета Венера переходит зону денег. Скорее всего вас займут вопросы финансовой стабильности и с ценности глубоких связей.

Примерно в середине недели появится много забот, так как Меркурий соединяется с мечтательным Нептуном в вашей зоне работы и благополучия. Захочется найти баланс между простотой и чрезмерным потворством своим желаниям.

Поскольку Плутон в вашей домашней зоне, вам придется провести генеральную уборку своего дома и выяснить отношения, чтобы убрать недопонимания. Тщательно все обдумывайте, а не ввязывайтесь в силовую игру, которая может привести к завершению и вызвать необходимость начинать все с нуля.

Солнце придаст силы всему, что вы говорите и делаете в течение следующих трех недель. Проявите свою легендарную дипломатичность, но при этом говорите громко. Иногда, чтобы сохранить мир, нужно пошуметь.

Гороскоп для Весов на неделюГороскоп для Весов на неделю
Гороскоп для Весов на неделю. Фото: Изображение Midjourney

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Вам повезло, что на этой неделе в вашем знаке находится Венера. Эта планета привлекает хорошие вещи и людей, поэтому максимально используйте эту возможность, пока она есть. Ваша магнетическая, почти гипнотическая личность сейчас в огне, добавляя страсти во все ваши встречи. Возможно, вы станете одержимы кем-то, или кто-то может стать одержимым вами под этим сильным влиянием.

Уделяйте больше внимания сотрудничеству, дружбе и амбициям. Меркурий, который попал вместе с Плутоном в вашу зону общения, способен укрепить дружбу или разобрать цели на части, проанализировать их и собрать воедино.

В выходные Меркурий переходит в зону ваших идей, воспоминаний и эмоций, где с помощью Солнца ход ваших мыслей становится более ясным, сбалансированным и сфокусированным. Используйте эту более спокойную фазу, чтобы более беспристрастно сформулировать свою будущую стратегию.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

В начале недели вы будете постоянно думать о любви, будоража фантазию и эмоции. Это настроение продлится четыре недели, поэтому творите волшебство прямо сейчас, чтобы превратить себя в любовный магнит. Но не забывайте следить и за своей карьерой, ваша задача — найти баланс между работой и личной жизнью.

Деньги также могут быть мотиватором, поскольку Меркурий находится в гармонии с Плутоном и влияет на ваши финансы и ценности. Вам захочется радикально изменить свои отношения с деньгами, сделав смелый шаг и не соглашаясь на меньшее, чем вы заслуживаете. Когда Меркурий перейдет в зону вашего сотрудничества и амбиций ближе к концу недели, это побудит вас следовать своим мечтам.

Козерог

22 декабря — 20 января

Венера помогает вам оценить тех немногих друзей, кто входит в ваш ближний круг. Под этим влиянием вы можете обрести любовь с кем-то, кого до сих пор считали только другом. Однако, новые отношения могут стать напряженными и навязчивыми.

Возможно, вы вложите больше страсти и сил в личный проект, которыми в последнее время пренебрегали. Драматизм — не ваш фирменный стиль, но с Меркурием вы склонны к риску, а это может привести к прорыву. Меркурий также сейчас находится в гармонии с планетой Плутон, которая отвечает за организацию. Это соединения заставит перестроить образ жизни и мышления как в глобальном, так и личном плане.

Ближе к концу недели Меркурий переходит в зону карьеры, при содействии Солнца придавая вашей работе космический заряд спокойствия, хладнокровия и дипломатичности.

Водолей

21 января — 18 февраля

Карьера привлекает все ваше внимание на этой неделе. Венера придает больше страсти в решении рабочих вопросов, особенно если вы занимаетесь чем-то секретным или предполагающим углубленное исследование. При таком раскладе также может быть тайная связь с коллегой. Чем бы это ни обернулось для вас, есть вероятность, что вас ждет глубокое погружение.

Тем временем Меркурий оценивает ваши финансы и обязательства, заставляя подумать о том, почему деньги утекают как вода сквозь пальцы. Меркурий соединяется с Плутоном на этой неделе, оказывая влияние на ваши мысли, настроение и воспоминания.

В выходные будьте готовы выйти за пределы комфорта, когда Меркурий сменит знаки, чтобы исследовать и подвергнуть сомнению свои убеждения в во многих социальных вопросах. В течение следующих трех недель вы начнете подходить к большим проблемам более сбалансированно.

12/12

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Венера пожет способствовать тому, что у вас появится любовная интрижка на расстоянии или шанс совершить романтическое путешествие в какое-нибудь экзотическое место. В том, что происходит сейчас, есть что-то захватывающее, поэтому глубоко погрузитесь в чувства, но не забудьте всплыть на поверхность, чтобы проверить реальность жизни.

Отношения могут получить новый импульс. Возможно, вы узнаете правду о ситуации, связанной с вашим окружением, или друг может стать для вас более важным под этим космическим влиянием.

По мере того, как неделя подходит к концу, большое внимание будет уделяться обязательствам и долголетию. Под влиянием Солнце вам захочется пересмотреть условия партнерства, установив правила, которые работают на вас, а не против вас.

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