В конце сентября на три знака зодиака свалится любовь: еженедельный прогноз с 23 по 29 сентября

Возможно, вы вложите больше страсти и сил в личный проект, которыми в последнее время пренебрегали. Драматизм — не ваш фирменный стиль, но с Меркурием вы склонны к риску, а это может привести к прорыву. Меркурий также сейчас находится в гармонии с планетой Плутон, которая отвечает за организацию. Это соединения заставит перестроить образ жизни и мышления как в глобальном, так и личном плане.