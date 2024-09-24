В конце сентября на три знака зодиака свалится любовь: еженедельный прогноз с 23 по 29 сентября

Posted 24 сентября, 07:44
Published 24 сентября, 07:44
Modified 24 сентября, 08:25
Updated 24 сентября, 08:25
21 марта — 20 апреля
Теперь жизнь становится более яркой, вы будете смотреть на все более глубже, чем обычно. На этой неделе следует подумать о здоровье и рабочем распорядке. Сочетание практичности с креативностью может стать идеальным сочетанием для того, чтобы добиться успеха на работы.
Меркурий также соприкасается с Плутоном в зоне вашей карьеры, поэтому в середине недели появятся новаторские идеи. Но поторопитесь их реализовать, потому что в конце недели Меркурий уйдет в зону ваших отношений вплоть до середины октября.
21 Апреля — 21 мая
Вы можете влюбиться на этой неделе, так как Венера входит в зону вашего партнерства. Настроение зависит от ощущений, как эмоциональных, так и физических. В воздухе витает романтика и креативность, Меркурий делает вас разговорчивым и кокетливым. Поскольку он соединяется с мечтательным Нептуном, барьеры могут рухнуть и дружба может перерасти в нечто большее.
В конце недели, когда Меркурий соединяется с Плутоном, эта связь планет заставит вас масштабно мыслить. Вам придется засучить рукава уже ближе к выходным. Это также прекрасный шанс быть услышанным. Сохраняйте спокойствие и излучайте уверенность во всех взаимоотношениях.
22 мая — 21 июня
Ваши взгляды на свою жизнь и рабочий график могут кардинально поменяться. Усердно работайте, но не забывайте отдыхать, так как бережливое отношение к себе дает лучшие результаты, нежели гонка.
Поскольку ваш правитель Меркурий находится в домашней зоне, вы можете обнаружить, что дом и работа нуждаются в большем балансе. Вам придется изменить ситуацию примерно в середине недели. Речь идет о том, чтобы избежать «старой программы» и начать все с чистого листа.
Ближе к концу недели Меркурий переходит в вашу романтическую зону, поэтому обычный стиль общения станет более мягким и доброжелательным. Вы объедините усилия с кем-то особенным для совместной работы над чем-то необычным. Искусство компромисса также является для вас формулой победы, поэтому старайтесь больше слушать, а не доминировать в разговорах.
22 Июня — 22 июля
В течение следующих трех недель Венера в зоне романтики и творчества, поэтому она раскрывает вашу сенсационную сторону, повышает романтику и либидо. Близкие встречи и творческие начинания приобретают дополнительную глубину.
Кажется, вы готовы рискнуть или пойти на авантюру, просто чтобы посмотреть, чем все закончится. Нарушение границ может стать способом глубокого погружения в новые отношения или инициировать изменение имеющихся партнерских отношений. Вся эта чувственная энергия может пробудить и ваш инстинкт гнездования, поскольку Меркурий меняет соединяется с Солнцем, чтобы помочь вам сосредоточиться на доме или семье.
23 Июля — 23 августа
Ваша семейная жизнь испытает прилив страсти, вызванный Венерой. Идея провести интимный вечер с тем, кого вы любите, может быть более привлекательной, чем шикарный вечер на многолюдной тусовке. Это также хорошее время для самоанализа и любви к себе.
В это время вы также можете думать о деньгах, появятся разумные планы по финансированию крупных проектов и грандиозные мечты. Примерно в середине недели Меркурий заставит подумать о здоровье и похудении, поскольку эта планета совпадает с Плутоном, сферой детоксикации. Вы также можете занять более влиятельное положение на работе.
Ближе к выходным Меркурий переходит в зону общения, поэтому разговоры и сдержанное поведение помогут вам добиться большего успеха, чем ваш обычный стиль общения «посмотри на мня».
24 августа — 22 сентября
Легкое отношение лучше всего подойдет вам во всех ваших начинаниях. Вы по-прежнему будете сверхнаблюдательны и быстро найдете недостатки. Однако обнаружите, что добьетесь большего, если будете более добры и милосердны, чем подходить к проблемам с едкими замечаниями, которые часто являются основной формой общения вашего знака. Вы можете обнаружить, что меньший напор на людей может творить чудеса как в личной жизни, так и профессиональной.
Меркурий сейчас находится в вашем знаке и движется вперед после ретроградной перезагрузки. Пока он в оппозиции к мечтательному Нептуну в партнерской зоне, сочетание практичности и открытости может привести к прекрасному и продуктивному сотрудничеству или взаимопониманию, возникнет ощущение притяжения противоположностей. К концу недели Меркурий начнет влиять на ваши финансы и ценности, жизнь станет более сбалансированной и гармоничной, а влияние Сонца придаст сил к стремлению зарабатывать деньги.
23 Сентября — 23 октября
В конце сентября и в течении ближайших 4-ех недель вы будете думать о том, что вам больше всего доставляет удовольствие. Ваша правящая планета Венера переходит зону денег. Скорее всего вас займут вопросы финансовой стабильности и с ценности глубоких связей.
Примерно в середине недели появится много забот, так как Меркурий соединяется с мечтательным Нептуном в вашей зоне работы и благополучия. Захочется найти баланс между простотой и чрезмерным потворством своим желаниям.
Поскольку Плутон в вашей домашней зоне, вам придется провести генеральную уборку своего дома и выяснить отношения, чтобы убрать недопонимания. Тщательно все обдумывайте, а не ввязывайтесь в силовую игру, которая может привести к завершению и вызвать необходимость начинать все с нуля.
Солнце придаст силы всему, что вы говорите и делаете в течение следующих трех недель. Проявите свою легендарную дипломатичность, но при этом говорите громко. Иногда, чтобы сохранить мир, нужно пошуметь.
24 октября — 22 ноября
Вам повезло, что на этой неделе в вашем знаке находится Венера. Эта планета привлекает хорошие вещи и людей, поэтому максимально используйте эту возможность, пока она есть. Ваша магнетическая, почти гипнотическая личность сейчас в огне, добавляя страсти во все ваши встречи. Возможно, вы станете одержимы кем-то, или кто-то может стать одержимым вами под этим сильным влиянием.
Уделяйте больше внимания сотрудничеству, дружбе и амбициям. Меркурий, который попал вместе с Плутоном в вашу зону общения, способен укрепить дружбу или разобрать цели на части, проанализировать их и собрать воедино.
В выходные Меркурий переходит в зону ваших идей, воспоминаний и эмоций, где с помощью Солнца ход ваших мыслей становится более ясным, сбалансированным и сфокусированным. Используйте эту более спокойную фазу, чтобы более беспристрастно сформулировать свою будущую стратегию.
23 ноября — 21 декабря
В начале недели вы будете постоянно думать о любви, будоража фантазию и эмоции. Это настроение продлится четыре недели, поэтому творите волшебство прямо сейчас, чтобы превратить себя в любовный магнит. Но не забывайте следить и за своей карьерой, ваша задача — найти баланс между работой и личной жизнью.
Деньги также могут быть мотиватором, поскольку Меркурий находится в гармонии с Плутоном и влияет на ваши финансы и ценности. Вам захочется радикально изменить свои отношения с деньгами, сделав смелый шаг и не соглашаясь на меньшее, чем вы заслуживаете. Когда Меркурий перейдет в зону вашего сотрудничества и амбиций ближе к концу недели, это побудит вас следовать своим мечтам.
22 декабря — 20 января
Венера помогает вам оценить тех немногих друзей, кто входит в ваш ближний круг. Под этим влиянием вы можете обрести любовь с кем-то, кого до сих пор считали только другом. Однако, новые отношения могут стать напряженными и навязчивыми.
Возможно, вы вложите больше страсти и сил в личный проект, которыми в последнее время пренебрегали. Драматизм — не ваш фирменный стиль, но с Меркурием вы склонны к риску, а это может привести к прорыву. Меркурий также сейчас находится в гармонии с планетой Плутон, которая отвечает за организацию. Это соединения заставит перестроить образ жизни и мышления как в глобальном, так и личном плане.
Ближе к концу недели Меркурий переходит в зону карьеры, при содействии Солнца придавая вашей работе космический заряд спокойствия, хладнокровия и дипломатичности.
21 января — 18 февраля
Карьера привлекает все ваше внимание на этой неделе. Венера придает больше страсти в решении рабочих вопросов, особенно если вы занимаетесь чем-то секретным или предполагающим углубленное исследование. При таком раскладе также может быть тайная связь с коллегой. Чем бы это ни обернулось для вас, есть вероятность, что вас ждет глубокое погружение.
Тем временем Меркурий оценивает ваши финансы и обязательства, заставляя подумать о том, почему деньги утекают как вода сквозь пальцы. Меркурий соединяется с Плутоном на этой неделе, оказывая влияние на ваши мысли, настроение и воспоминания.
В выходные будьте готовы выйти за пределы комфорта, когда Меркурий сменит знаки, чтобы исследовать и подвергнуть сомнению свои убеждения в во многих социальных вопросах. В течение следующих трех недель вы начнете подходить к большим проблемам более сбалансированно.
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19 февраля — 20 марта
Венера пожет способствовать тому, что у вас появится любовная интрижка на расстоянии или шанс совершить романтическое путешествие в какое-нибудь экзотическое место. В том, что происходит сейчас, есть что-то захватывающее, поэтому глубоко погрузитесь в чувства, но не забудьте всплыть на поверхность, чтобы проверить реальность жизни.
Отношения могут получить новый импульс. Возможно, вы узнаете правду о ситуации, связанной с вашим окружением, или друг может стать для вас более важным под этим космическим влиянием.
По мере того, как неделя подходит к концу, большое внимание будет уделяться обязательствам и долголетию. Под влиянием Солнце вам захочется пересмотреть условия партнерства, установив правила, которые работают на вас, а не против вас.
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