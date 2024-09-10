Астролог объясняет, почему отношения, которые переживут 2024 год, станут еще крепче

Это не значит, что у вас не может быть серьезных отношений или брака в будущем. Но говорит о том, что отношения, которые не отвечают нашим потребностям, душат или препятствуют саморазвитию, будет очень трудно поддерживать. Астролог интерпретирует такое положение планет как отказ от готовности соглашаться с вещами, которые блокируют саморазвитие и свободу самовыражения.