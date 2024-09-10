Астролог объясняет, почему отношения, которые переживут 2024 год, станут еще крепче

Posted 10 сентября, 18:43
Published 10 сентября, 18:43
Modified 11 сентября, 03:36
Updated 11 сентября, 03:36
Астролог Аура Вибин назвала 2024 год годом расставаний, объяснив, что «любые отношения, в которых люди не хотят приспосабливаться к друг другу» с большей вероятностью распадутся. Однако, если пара переживет этот кризисный год, они станут еще крепче, сообщает yourtango.
2024 год принесет много изменений в отношения и этому есть весомая причина, считает астролог.
Узлы судьбы в это время находятся в Овне и Весах, «двух знаках, представляющих ось отношений». Иногда их называют «лунными узлами судьбы», они предсказывают нашу судьбу — как личную, так и коллективную. Северный узел представляет то, во что мы должны кармически вырасти, а Южный узел представляет то, от чего мы отдаляемся.
Северный Узел находится в Овне, а Южный — в Весах. Эта конфигурация означает, что многие отношения, которые не удовлетворяют наши потребности, скорее всего закончатся.
«С Северным узлом в Овне и Южным узлом в Весах мы движемся к личной свободе и независимости, — объяснила Вибин, — и уходим от того, чтобы говорить „да“ в ущерб себе».
Это не значит, что у вас не может быть серьезных отношений или брака в будущем. Но говорит о том, что отношения, которые не отвечают нашим потребностям, душат или препятствуют саморазвитию, будет очень трудно поддерживать. Астролог интерпретирует такое положение планет как отказ от готовности соглашаться с вещами, которые блокируют саморазвитие и свободу самовыражения.
Отношения, которые с большей вероятностью выживут в этом году, это те, в которых оба партнера чувствуют поддержку. Интересно отметить, что Овном управляет Марс и он представляет мужчин, в то время как Весами управляет Венера и они представляют женщин, поэтому в настоящее время необходимо найти баланс в любых романтических отношениях.
Овен — это знак, который не дает траве расти у себя под ногами, имеет четкую мотивацию и ориентирован на действия с акцентом на себя и личные интересы. Весы известны как «любители нравиться людям», они не любят конфликтов, иногда замалчивая проблемы, чтобы избежать сложных вопросов и разговоров. Это обаятельный и общительный знак, но склонны сохранять все в порядке в пользу сохранения мира.
Это не значит, что нужно быть эгоистичными в отношениях или замалчивать конфликты, именно поэтому два узла уравновешивают друг друга. Необходимо выстраивать отношения с другим человеком таким образом, чтобы оба партнера были способны чувствовать себя комфортно, оставаясь теми, кто они есть, получая ответную поддержку от другого.
Однако, такой подход сработает не у всех, особенно у тех кто хочет оставаться единым целым, не позволяя своему партнеру свободы.
Узлы возвращаются в один и тот же знак только раз в 18 лет. Урок взаимопомощи и свободы в отношениях, которым пытается научить нас 2024 год, применим не только к личным, романтическим отношениям, но и к партнерству всех типов, включая дружбу, бизнес, а даже отношениям между странами. Узлы влияют на людей, развитие цивилизации и даже человечество.
12 января 2025 года Северный и Южный Узлы переместятся в Рыбы и Деву, поэтому в следующем году придется усваивать другие уроки.
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