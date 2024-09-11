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Posted 11 сентября, 13:56

Published 11 сентября, 13:56

Modified 11 сентября, 13:58

Updated 11 сентября, 13:58

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 год для всех знаков зодиака

Тельцов ждет старт в карьере, а Скорпионов продвинет наставник: гороскоп ТАРО на сентябрь 2024 год

11 сентября 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney
Гороскоп Таро на сентябрь 2024 год для всех знаков зодиака
Карты Таро подготовили прогноз для всех знаков зодиака, рассказав о ближайших событиях в личной жизни и карьере. Подробности — в материале NEWIA.

Предсказания Таро необычайно проницательны и умеют предугадывать эмоционально-важные события. Карты подготовили подробный прогноз на сентябрь 2024 года для всех знаков зодиака, чтобы рассказать, что принесет вам этот месяц.

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 год

Гороскоп Овна по картам Таро

Карта личной жизни — Туз жезлов: Для одиноких пришло время выразить свои чувства любимому человеку. Люди, которые уже состоят в отношениях, выведут их на новый уровень. Для кого-то скоро могут прозвенеть свадебные колокола.

Карьерная карта — Туз мечей: Согласно гаданию на картах Таро на сентябрь, в этом месяце вы будете творческими и умственно подвижными на работе. На картах указана совершенно новая работа или повышение по службе. У вас появится множество новых возможностей преуспеть.

Семейная карта — Пятерка мечей: Дома могут происходить конфликты, поэтому рекомендуется не обострять споры и со временем ситуация улучшится.

Карта бизнеса — Пятерка жезлов: Эго может быть чрезмерным, и в бизнесе могут возникнуть споры. Карты Таро советуют вам постараться найти средний путь и создать беспроигрышную ситуацию для всех.

Телец Таро гороскоп сентябрь 2024 годТелец Таро гороскоп сентябрь 2024 год
Телец Таро гороскоп сентябрь 2024 год. Фото: Изображение Midjourney

Гороскоп Тельца по картам Таро

Карта личной жизни — Шестерка мечей: вам пора двигаться дальше и оставить токсичные отношения позади. За это время произойдет исцеление, а некоторые найдут новых партнеров.

Карьерная карта — Туз Кубков: Лучшие возможности постучатся в вашу дверь: новые сотрудничество, деловые партнеры, проекты и клиенты показаны на картах Таро.

Семейная карта — Десятка чаш: Счастье и гармония. Вы проведете много качественного времени со своей семьей и получите от общения с ними глубокое удовлетворение.

Карта бизнеса — Шестерка кубков: Ваш бизнес также может быть вовлечен в какую-либо благотворительную деятельность. В этом месяце продолжайте делать правильные вещи, они дадут вам правильные результаты.

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Гороскоп Близнецов по картам Таро

Карта личной жизни — Мира: Вас ждут зрелые и гармоничные отношения. Вы и ваша вторая половинка будете уважать друг друга.

Карта карьеры — Девятка Пентаклей: Благодаря вашему упорному труду вы получите признание и награды. Теперь пришло время сделать перерыв, расслабиться и наслаждаться.

Семейная карта — Иерофант: Атмосфера в вашей семье будет здоровой и позитивной. Все члены вашей семьи будут придавать большое значение культурным ценностям.

Карта бизнеса — Тройка мечей: Ваш бизнес может столкнуться с финансовыми потерями и конфликтными ситуациями, поэтому пристегнитесь.

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Гороскоп Рака по картам Таро

Карта личной жизни — Пятерка Пентаклей: Карты Таро показывают небольшие трудности в личной жизни. Вы можете чувствовать себя брошенным и нелюбимым.

Карта карьеры — Рыцарь мечей: Вы будете целеустремлёнными и полны решимости достичь своих целей на работе. Успех будет вашим во всех ваших начинаниях благодаря вашему упорному труду.

Семейная карта — Двойка Пентаклей: Вы обнаружите, что справляетесь с балансом между профессиональной и личной жизнью. Вы стараетесь уделять семье время, даже когда дело дойдет до срочных работ.

Карта бизнеса — Шестерка жезлов: Ваш бизнес станет финансово стабильным, а на картах — профессиональный рост.

Таро гороскоп рак сентябрьТаро гороскоп рак сентябрь
Таро гороскоп рак сентябрь. Фото: Изображение Midjourney

Гороскоп Льва на картах Таро

Карта личной жизни — Король Кубков: Ваши любовные отношения будут полны понимания и мира. Оба партнера будут помогать, поддерживать и проявлять сострадание друг к другу.

Карта карьеры — Король мечей: Вы будете использовать в работе большую часть своего интеллекта и логики. Ваши рассуждения и исследования обеспечат вам карьерный рост.

Семейная карта — Четверка жезлов: В этом месяце дома будут праздники и посиделки, которые принесут в дом счастье и веселье.

Карта бизнеса — Семерка мечей: Проявляйте больше этики, будьте честны и прозрачны, чтобы в долгосрочной перспективе не подорвать авторитет своей компании.

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Гороскоп Девы по картам Таро

Карта личной жизни — Тройка Кубков: Гадание на картах Таро на сентябрь показывает, что ваши отношения будут интересными. Некоторые из вас также будут глубоко вовлечены в отношения со своими партнерами и планируют двигаться вперед.

Карта карьеры — Дьявол: Это будет очень напряженный месяц на работе. Вы почувствуете давление, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и научитесь расслабляться в стрессовые моменты.

Семейная карта — Король жезлов: Семейная жизнь в этом месяце будет сбалансирована благодаря вам или главе семьи, привнеся необходимую дисциплину.

Карта бизнеса — Суждение: Вы будете принимать обоснованные решения, которые принесут вам прибыль. Избегайте принятия необдуманных решений.

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Гороскоп Весы по картам Таро

Карта личной жизни — Верховная жрица: Вы будете много и открыто говорить о своих эмоциях со своим партнером.

Карта карьеры — Восьмерка Кубков: Некоторые из вас будут искать новую работу, поскольку нынешнее положение на работе вас не устраивает. Вы попытаетесь найти новую должность, которая больше соответствует вашим навыкам и предпочтениям.

Семейная карта — Император: Вы приложите все усилия, чтобы обеспечить комфорт своей семье. Счастье членов вашей семьи будет иметь для вас первостепенное значение.

Карта бизнеса — Воздержание: В бизнесе вам нужно ставить четкие цели, которых необходимо достичь. Затем идите к их достижению, проявляя терпение и мудрость.

Гороскоп Скорпиона по картам Таро

Карта личной жизни — Двойка мечей: Пришло время сбавить обороты в любовных отношениях, поскольку одному из партнеров все еще требуется время, чтобы все осмыслить и остепениться.

Карта карьеры — Рыцарь Пентаклей: Это будет хорошее время для вашей карьеры. У вас на работе будет замечательный наставник, который поддержит вас и даст отличный старт.

Семейная карта — Десятка Пентаклей: Карты Таро показывают сильную семейную связь. Все члены семьи будут понимать и поддерживать друг друга.

Карта бизнеса — Восьмерка Пентаклей: В этом месяце вы построите свой бизнес или выведете его на следующий уровень. Вскоре последуют огромный успех и финансовая прибыль.

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Гороскоп Стрельца по картам Таро

Карта личной жизни — Звезда: Ваши отношения станут крепче, некоторые восстановят связь со своими бывшими партнерами. Все проблемы, с которыми вы сталкивались, будут решены в этом месяце.

Карта карьеры — Башня: Карты Таро показывают стресс и трудные времена на вашей работе. Некоторые из вас могут сменить работу.

Семейная карта — Луна: Среди членов семьи могут возникнуть некоторые недопонимания. Кто-то может быть не до конца честен, что может привести к конфликтам.

Карта бизнеса — Четверка Чаш: Ваш бизнес может развиваться медленно и вы можете почувствовать застой. Вместо того чтобы испытывать зависть, разумнее подумать о том, как вы можете расширить деловые отношения.

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Гороскоп Козерога по картам Таро

Карта личной жизни — Восьмерка мечей: Ожидается сложный период в отношениях, вы можете почувствовать себя в ловушке. Найдите время для самоанализа и решите, что делать дальше.

Карта карьеры — Солнце: Успех и достижения будут сопровождать вас на работе. Вы почувствуете стремление достичь совершенства изнутри.

Семейная карта — Десятка мечей: В вашей семье могут происходить какие-то события, в результате которых вы можете почувствовать себя обманутым или получить удар в спину. Кто-то в семье будет обманывать, поэтому будьте готовы спокойно отнеситесь к ситуации.

Карта бизнеса — Четверка Пентаклей: В этом месяце ваш бизнес расширится благодаря вашей честности и трудолюбию.

Таро гороскоп сентябрь 2024 водолейТаро гороскоп сентябрь 2024 водолей
Таро гороскоп сентябрь 2024 водолей. Фото: Изображение Midjourney

Гороскоп Водолея по картам Таро

Карта личной жизни — Семерка Пентаклей: Карты Таро показывают любовь и привязанность. оба партнера будут заботиться, баловать друг друга и выражать свои чувства.

Карта карьеры — Семерка кубков: У вас будут различные варианты выбора в карьере. Мыслите логически и выбирайте наиболее подходящий.

Семейная карта — Королева Кубков: В семье будут царить любовь, забота и сострадание. Все члены семьи будут демонстрировать эмоциональную глубину и заботиться друг о друге.

Карта бизнеса — Императрица: Ваш бизнес будет процветать, вас ждут изобилие и прибыль. Сейчас хорошее время подумать о расширении бизнеса.

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Гороскоп Рыб по картам Таро

Карта для личной жизни — Девятка кубков: Для одиночек пришло время начать общение, вы обязательно найдете кого-то особенного. Некоторые люди будут готовиться вывести свои отношения на новый уровень.

Карта карьеры — Двойка Кубков: В сентябре с помощью коллективной работы будет достигнуто множество целей. Сотрудничество с другими людьми поможет вам достичь ваших рабочих целей.

Семейная карта — Десятка жезлов: Вы будете чувствовать себя обремененным большой ответственностью, поскольку будете больше обычного поглощены заботой о своей семье. Старайтесь выполнять дела последовательно, одно за другим.

Карта бизнеса — Маг: Используйте свой интеллект и ресурсы тактично и осмысленно для получения большей прибыли. Не тратьте свои финансы на то, что не нужно.

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#Эмилия Шпилева#Наука#2024 год#Гороскоп#Астрология#Все материалы авторов#Сентябрь#Таро
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