Тибетский гороскоп Вуйку: узнай свой знак по месяцу рождения

Люди, рожденные в этот период, являются сильными личностями, которым суждено добиться успеха и богатства. «Паукам» не свойственно отчаиваться или впадать в депрессию. Даже если они и упадут на жизненной дороге, то быстро поднимутся и пойдут дальше. Этим людям свойственен максимализм, который, с одной стороны, позволяет им добиваться высот, с другой стороны — вынуждает тратиться, пускать пыль в глаза, впадать в бахвальство.