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Posted 24 сентября, 04:27

Published 24 сентября, 04:27

Modified 24 сентября, 04:27

Updated 24 сентября, 04:27

Тибетский гороскоп Вуйку: узнай свой знак по месяцу рождения

Тибетский гороскоп Вуйку: узнай свой знак по месяцу рождения

24 сентября 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney
Тибетский гороскоп Вуйку: узнай свой знак по месяцу рождения
На Тибете живет очень мудрый народ, который исповедует определенную философию. Монахи, живущие в здешних монастырях, даже создали свой гороскоп, в котором всего четыре символа вместо традиционных двенадцати, но они очень четко описывают характер человека.

Паук

Январь, февраль, март

Люди, рожденные в этот период, являются сильными личностями, которым суждено добиться успеха и богатства. «Паукам» не свойственно отчаиваться или впадать в депрессию. Даже если они и упадут на жизненной дороге, то быстро поднимутся и пойдут дальше. Этим людям свойственен максимализм, который, с одной стороны, позволяет им добиваться высот, с другой стороны — вынуждает тратиться, пускать пыль в глаза, впадать в бахвальство.

«Паукам» не свойственно отчаиваться или впадать в депрессию«Паукам» не свойственно отчаиваться или впадать в депрессию
«Паукам» не свойственно отчаиваться или впадать в депрессию. Фото: Изображение Midjourney

Муравей

Апрель, май, июнь

Название данного знака говорит само за себя. Люди-муравьи необычайно выносливы и работоспособны, отлично приспособлены к командной работе. Они хорошо организованы, бережливы, умеют добиваться поставленных целей. Очень любят свой уютный дом, семью. Для родных готовы выкладываться на полную катушку, зарабатывать, дарить подарки, устраивать сюрпризы. «Муравьи» — не только отличные сотрудники, из женщин получаются прекрасные хозяйки, из мужчин — ответственные семьянины.

Люди-муравьи необычайно выносливы и работоспособны, отлично приспособлены к командной работеЛюди-муравьи необычайно выносливы и работоспособны, отлично приспособлены к командной работе
Люди-муравьи необычайно выносливы и работоспособны, отлично приспособлены к командной работе. Фото: Изображение Midjourney

Скорпион

Июль, август, сентябрь

В классическом зодиакальном круге тоже есть Скорпион. Он и Скорпион тибетский имеют схожие черты характера. Одна из них — это целеустремленность. Порой рожденные в этот период могут идти по головам и «жалить» тех, кто пытается им помешать. Также люди-Скорпионы любознательны, умны, остры на язык, порой излишне резки. Просто они не считают нужным копить в себе негатив. Это, кстати, способствует крепкой нервной системе, ментальному здоровью.

Скорпионы любознательны, умны, остры на язык, порой излишне резкиСкорпионы любознательны, умны, остры на язык, порой излишне резки
Скорпионы любознательны, умны, остры на язык, порой излишне резки. Фото: shedevrum.ai

Черепаха

Октябрь, ноябрь, декабрь

В завершающем год квартале рождаются скромные люди, которые часто не обладают достаточной волей, чтобы противостоять жизненным обстоятельствам. «Черепахи» не любят проблемы, не умеют их решать, хотят спрятаться за спиной более сильного человека — партнера, начальника, товарища. Но отсутствие лидерских качеств компенсирует их доброжелательность, нежность, верность и преданность. «Черепахи» никогда не предадут, всегда поддержат и выручат.

«Черепахи» не любят проблемы, не умеют их решать, хотят спрятаться за спиной более сильного человека«Черепахи» не любят проблемы, не умеют их решать, хотят спрятаться за спиной более сильного человека
«Черепахи» не любят проблемы, не умеют их решать, хотят спрятаться за спиной более сильного человека. Фото: shedevrum.ai
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