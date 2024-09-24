Тибетский гороскоп Вуйку: узнай свой знак по месяцу рождения

Posted 24 сентября, 04:27
Published 24 сентября, 04:27
Modified 24 сентября, 04:27
Updated 24 сентября, 04:27
Люди, рожденные в этот период, являются сильными личностями, которым суждено добиться успеха и богатства. «Паукам» не свойственно отчаиваться или впадать в депрессию. Даже если они и упадут на жизненной дороге, то быстро поднимутся и пойдут дальше. Этим людям свойственен максимализм, который, с одной стороны, позволяет им добиваться высот, с другой стороны — вынуждает тратиться, пускать пыль в глаза, впадать в бахвальство.
Название данного знака говорит само за себя. Люди-муравьи необычайно выносливы и работоспособны, отлично приспособлены к командной работе. Они хорошо организованы, бережливы, умеют добиваться поставленных целей. Очень любят свой уютный дом, семью. Для родных готовы выкладываться на полную катушку, зарабатывать, дарить подарки, устраивать сюрпризы. «Муравьи» — не только отличные сотрудники, из женщин получаются прекрасные хозяйки, из мужчин — ответственные семьянины.
В классическом зодиакальном круге тоже есть Скорпион. Он и Скорпион тибетский имеют схожие черты характера. Одна из них — это целеустремленность. Порой рожденные в этот период могут идти по головам и «жалить» тех, кто пытается им помешать. Также люди-Скорпионы любознательны, умны, остры на язык, порой излишне резки. Просто они не считают нужным копить в себе негатив. Это, кстати, способствует крепкой нервной системе, ментальному здоровью.
В завершающем год квартале рождаются скромные люди, которые часто не обладают достаточной волей, чтобы противостоять жизненным обстоятельствам. «Черепахи» не любят проблемы, не умеют их решать, хотят спрятаться за спиной более сильного человека — партнера, начальника, товарища. Но отсутствие лидерских качеств компенсирует их доброжелательность, нежность, верность и преданность. «Черепахи» никогда не предадут, всегда поддержат и выручат.
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