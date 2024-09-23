Сонливость днем: когда стоит бить тревогу и обращаться к врачу? Советы сомнологов

Posted 23 сентября, 08:36
Published 23 сентября, 08:36
Modified 23 сентября, 08:48
Updated 23 сентября, 08:48
Дневная сонливость сама по себе не является заболеванием. Но если такое расстройство организма сохраняется у человека длительное время, то это можно расценивать как опасный симптом. Медики называют это состояние гиперсомнией, и оно может свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме.
Постоянное чувство усталости и потребность во сне в течение дня, вне зависимости от того, сколько человек отдыхал ночью, — патологическое состояние.
Это не временное чувство усталости, которое может возникать от разового недосыпа или переутомления. Сонливость днем может возникать неожиданно, причем в самое неподходящее время.
Доктор медицинских наук, врач-невролог Геннадий Ковров:
«Типичные признаки — снижение уровня бодрствования и внимания, уменьшение психофизической активности и работоспособности, повышенная утомляемость, желание спать в дневное время или даже приступы дневных засыпаний, что нарушает психосоциальную адаптацию и снижает качество жизни.
Подчеркну, что дневная сонливость — это навязчивое, неприятное, мешающее нормально работать, а порой и мучительное состояние, которому человек так или иначе противодействует. Тем не менее нередко сонливость „побеждает“. Это приводит к неконтролируемому засыпанию днем».
По статистическим данным, дневная сонливость встречается у более чем 40% россиян. Причем причины этого явления самые разные и исчисляются десятками.
Медики считают, что на распространенность проблемы влияет современный образ жизни. Люди испытывают стресс, находятся в постоянном движении и окружены технологиями, которые не дают им отключиться и полноценно отдохнуть.
Дневная сонливость — часто результат образа жизни. У людей трудоспособного возраста такое состояние обычно возникает из-за небрежного отношения к своему здоровью, нарушения режима дня.
Но постоянная дневная сонливость может быть и признаком проблем со здоровьем. Поэтому важно разобраться с причиной такого состояния и попытаться ее устранить.
Самая очевидная причина дневной сонливости — банальный недосып. Чтобы организму полноценно восстановиться, нужно не менее 7 часов сна ночью. Но не каждый человек выполняет это правило. А если такие нарушения режима происходят на регулярной основе, то состояние становится патологическим. Возникает гиперсомния.
Кроме того, нарушения сна могут возникать из-за некачественного ночного отдыха. Просмотр телевизора перед сном, подсветка в спальне или открытые шторы, неудобная постель, шум, духота — всё это отражается на качестве ночного сна и вызывает недосып.
Стрессовые состояния, эмоциональное выгорание и переутомление приводят к нарушению сна. Человек начинает испытывать постоянное чувство усталости и необходимость вздремнуть в течение дня.
Циркадные ритмы — это так называемые внутренние часы человеческого организма. Именно они регулируют процессы сна и пробуждения и контролируют запас энергии в период бодрствования. Если в циркадных ритмах происходит сбой, ночной сон нарушается, а днем возникает дневная сонливость.
Нарушения циркадных ритмов возникают при смене часовых поясов, у вахтовиков и людей, вынужденных работать посменно. Также сбой биоритмов может произойти при несоблюдении режима дня — у людей, которые не придерживаются никакого графика, засыпая и просыпаясь в разное время суток.
Возникает, если человек регулярно уделяют сну недостаточно времени — менее 7-8 часов в ночные часы. По статистическим данным, около 5% мужчин и женщин недостаточно спят ночью.
Апноэ во сне — опасное состояние, характеризующееся задержками дыхания во сне, которые могут длиться 10 секунд и дольше. Обычно это возникает во время храпа. Апноэ характерно для курильщиков, людей, имеющих травмы или патологии носоглотки, а также проблемы с лишним весом и сердечно-сосудистой системой.
При апноэ снижается уровень кислорода в крови, что приводит к пробуждениям и снижению качества ночного сна.
Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Михаил Полуэктов:
«Частой причиной дневной сонливости может быть нарушение структуры ночного сна, когда во время него происходят множественные микропробуждения. В итоге сон не выполняет свою восстанавливающую функцию, и на утро человек не чувствует себя отдохнувшим. Такое бывает, например, при заболевании, которое называется синдром обструктивного апноэ во сне».
Нарушения психики и психические заболевания могут вызывать расстройства сна и регулярную дневную сонливость. Например, такое состояние характерно для больных с биполярным расстройством личности, шизофренией, повышенной тревожностью и паническими атаками.
Дневная сонливость может возникать на фоне цереброваскулярных и нейродегенеративных заболеваний. Эксперты считают, что практически каждое такое заболевание имеет такой симптом, как дневная сонливость. Человек может заснуть непроизвольно — даже за рулем или во время разговора.
Это очень серьезные патологии, нуждающиеся в лечении и постоянном контроле врача. К ним относят нарколепсию, идиопатическую гиперсомнию.
Неправильное питание вызывает нарушения сна. Дневная сонливость может возникать из-за переизбытка в рационе острых, жареных, мучных блюд, специй. А переедание на ночь жирной пищи, злоупотребление кофе и чаем, спиртным создают чрезмерную нагрузку на ЖКТ. Из-за этого уснуть и полноценно выспаться не получается.
Провоцировать дневную сонливость может и нехватка определенных витаминов и микроэлементов. Авитаминоз приводит к упадку сил и общей апатии.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Екатерина Иванникова:
«Кофе, чай и энергетики кратковременно возбуждают нервную систему, после чего снова наступит снижение активности. Гиповитаминозы В, D, С и железодефицитные состояния также вызывают ощущение сонливости. Особенно остро их дефицит касается детей, подростков и тех, кто отказался от потребления животного белка (веганов). Эти люди должны чуть чаще, чем другие, проходить обследования и контролировать в том числе показатели обмена железа. Потому что животный белок — это наиболее простой для организма способ получения витаминов группы В».
Хронические заболевания вызывают дефицит энергии, поскольку организм бросает все свои силы на борьбу с болезнью и восстановление. Общая слабость и дневная сонливость характерны для многих патологий, среди которых заболевания щитовидной железы, вирусы, сердечная недостаточность, онкология, аутоиммунные заболевания, анемия, депрессия.
Постоянная сонливость — один из признаков диабета. При этом заболевании ухудшается кровоснабжение тканей и органов, а в первую очередь страдает головной мозг. Поэтому для самозащиты он вынужден периодически «выключаться» и отдыхать.
Ряд медицинских препаратов может вызывать сонливость в качестве побочного эффекта. Например, лекарства от гипертонии, аллергии, антидепрессанты, психостимуляторы, препараты для снижения уровня холестерина, противовирусные и антибактериальные средства.
Недостаточная активность, минимум физических нагрузок в дневное время, малоподвижность — сбивают биологические ритмы организма и вызывают нарушения сна и дневную сонливость.
Но при избыточной физической активности и переутомлении возникает точно такой же результат. При постоянных перегрузках организм не успевает компенсировать затраченную энергию. Отрицательный эффект накапливается — возникают хроническая усталость и проблемы со сном.
Не стоит мириться с постоянной дневной сонливостью. Если вы не можете самостоятельно найти ее причину, то стоит посетить специалиста и пройти медицинское обследование.
На первичном осмотре врач выявляет симптомы, характерные для людей с хроническими внутренними заболеваниями и пациентов, склонных к апноэ. Во внимание принимаются такие показатели, как избыточный вес, нарушения носового дыхания, психические расстройства.
Врач собирает анамнез, в том числе определяет аномальную сонливость с помощью шкалы сонливости Эпворта.
Инструментальное обследование, позволяющее обнаружить нарушения в организме во время сна пациента. В процессе полисомнографии наблюдают за сердечным ритмом, мозговой активностью, дыханием и другими параметрами.
Кроме того, врач может предложить пройти множественный тест латентности ко сну (MSLT-тест). Он позволяет выявить ранее начало фазы быстрого сна, что важно для постановки диагноза.
Для уточнения диагноза при дневной сонливости, связанной с патологиями внутренних органов и систем организма, назначают дополнительные лабораторные исследования:
При лечении дневной сонливости акцент в первую очередь делается на борьбу с заболеваниями, провоцирующими такое состояние. В целом же борьба с дневной сонливостью направлена на коррекцию режима дня и питания пациента.
Врач-сомнолог Роман Бузунов:
«Самолечение бессонницы с помощью препаратов не позволит улучшить ночной сон или побороть дневную сонливость. Надо поменять распорядок дня. Нужно начать с оценки времени, которое вы выделяете на сон. Если оно слишком мало, то стоить перестроить распорядок дня, чтобы выделить достаточное количество времени для качественного отдыха. Также нужно регулярно тренироваться, соблюдать режим сна, выбрать удобные матрас и подушку. В спальне ночью должно быть темно и тихо».
Старайтесь ложиться спать и вставать утром в одно и то же время. Не засиживайтесь в интернете или перед телевизором допоздна. Исключите на время сна все посторонние источники света и шума.
Утренняя пробежка и небольшая зарядка, тренировки в спортзале 2-3 раза в неделю, ежедневные пешие прогулки — всё это улучшит сон в ночное время и позволит избежать дневной сонливости.
В рационе должно быть больше фруктов, овощей, витаминов, меньше тяжелой, жирной пищи. Старайтесь есть как можно меньше быстрых углеводов, исключите алкоголь и энергетики. Избегайте переедания на ночь, не пейте вечером кофе и крепкий чай — лучше выпить стакан воды или съесть фрукты.
Надо постараться исключить стрессовые составляющие — негативные эмоции, постоянную тревожность и беспокойство. Скорее всего, самостоятельно справиться с этим не получится. Необходима помощь специалиста — врач выпишет антидепрессанты и другие препараты для снижения стресса.
Хорошо помогают различные методы релаксации — йога, медитация, глубокое дыхание.
Если дневная сонливость сопровождает вас в течение трёх и более недель, а явных причин для переутомления нет, это повод обратиться к врачу.
Доктор медицинских наук Сергей Хомяков:
«Сонливость в дневное время является неспецифическим симптомом, который может говорить о целом ряде серьезных заболеваний. Затягивать не стоит. Дневная сонливость способна провоцировать гипотиреоз (эндокринологическое заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы), андрогенодефицитные состояния, сахарный диабет, онкологию, фибромиалгию, рассеянный склероз, различные инфекции, основными из которых являются респираторные вирусные заболевания».
Нужно срочно бежать к врачу, если каждый день в течение длительного времени вы спите более 30 минут. Кроме того, должны насторожить такие симптомы, как повышенная тревожность, рассеянность, снижение памяти и концентрации внимания, раздражительность, апатия, постоянная усталость.
Для начала стоит обратиться к терапевту. После сбора анамнеза и обследования врач направит вас к более узкоквалифицированному специалисту. Возможно, понадобится помощь невролога, психотерапевта, сомнолога, эндокринолога.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14