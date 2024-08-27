7 способов борьбы с бессонницей, которые вы еще не пробовали

Posted 27 августа, 16:57
Published 27 августа, 16:57
Modified 10 сентября, 06:13
Updated 10 сентября, 06:13
Дыхательные упражнения способствуют успокоению и расслаблению. Иногда этого достаточно, чтобы заснуть. Итак, на счет 1-2-3-4 медленно вдохните воздух носом, на счет 5-6-7 задержите дыхание. И на счет 8 медленно выпустите воздух, сложив губы трубочкой.
Кому-то этот совет может показаться смешным, но вы не представляете, как меняется внутреннее состояние человека, когда он погружается в полную тишину, не слыша даже отдаленных звуков.
Проверено: когда сильно уставший человек что-то рассказывает или читает вслух, то незаметно для себя может заснуть. Ведь монотонный темп речи постепенно успокаивает нервную систему, и мы погружаемся в сон.
Древние китайцы все болезни лечили при помощи акупунктуры, и бессонницу тоже. Специалисты советуют: нажмите большим пальцем на точку между бровей, над переносицей и удерживайте давление в течение 20 секунд. Затем глубоко вздохните и отпустите точку.
Интересный лайфхак: чтобы уснуть при бессоннице, нужно укрыться массивным тяжелым одеялом. Отмечается, что тяжесть в этом случае как бы имитирует человеческие объятия, в которых страдающий бессонницей расслабляется и быстро засыпает.
Как только человек начинает засыпать, температура его тела немного снижается. Так отключаются процессы бодрствования, и наступает время релаксации. Снизив температуру в спальне, вы подадите мозгу сигнал, что наступило время для сна. Если у вас нет кондиционера, просто установите рядом с кроватью вентилятор, советуют эксперты.
Среди ароматов натуральных эфирных масел есть обладающие успокаивающим эффектом — они расслабляют тело и рассеивают мысли. К ним относятся эфирные масла лаванды и ромашки.
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