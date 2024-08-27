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Posted 27 августа, 16:57

Published 27 августа, 16:57

Modified 10 сентября, 06:13

Updated 10 сентября, 06:13

Что делать, если одолевает бессонница?

7 способов борьбы с бессонницей, которые вы еще не пробовали

27 августа 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney
Что делать, если одолевает бессонница?
«Всю ночь не могу уснуть, засыпаю под утро и встаю весь разбитый». Знакомая ситуация? Что же делать, если теплая ванна, прогулки и открытое окно уже не помогают? Перед вами еще несколько способов, которые, возможно, вы еще не пробовали, и они могут для вас оказаться действенными.

Дыхание по методике 4-7-8

Дыхательные упражнения способствуют успокоению и расслаблению. Иногда этого достаточно, чтобы заснуть. Итак, на счет 1-2-3-4 медленно вдохните воздух носом, на счет 5-6-7 задержите дыхание. И на счет 8 медленно выпустите воздух, сложив губы трубочкой.

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Кому-то этот совет может показаться смешным, но вы не представляете, как меняется внутреннее состояние человека, когда он погружается в полную тишину, не слыша даже отдаленных звуков.

Станьте рассказчиком

Проверено: когда сильно уставший человек что-то рассказывает или читает вслух, то незаметно для себя может заснуть. Ведь монотонный темп речи постепенно успокаивает нервную систему, и мы погружаемся в сон.

Нажмите на нужные точки

Древние китайцы все болезни лечили при помощи акупунктуры, и бессонницу тоже. Специалисты советуют: нажмите большим пальцем на точку между бровей, над переносицей и удерживайте давление в течение 20 секунд. Затем глубоко вздохните и отпустите точку.

Слишком долгий или недостаточный сон может оказаться смертельным для диабетиков
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Возьмите тяжелое одеяло

Интересный лайфхак: чтобы уснуть при бессоннице, нужно укрыться массивным тяжелым одеялом. Отмечается, что тяжесть в этом случае как бы имитирует человеческие объятия, в которых страдающий бессонницей расслабляется и быстро засыпает.

Снизьте температуру в комнате

Как только человек начинает засыпать, температура его тела немного снижается. Так отключаются процессы бодрствования, и наступает время релаксации. Снизив температуру в спальне, вы подадите мозгу сигнал, что наступило время для сна. Если у вас нет кондиционера, просто установите рядом с кроватью вентилятор, советуют эксперты.

Специалисты советуют укрыться тяжелым одеяломСпециалисты советуют укрыться тяжелым одеялом
Специалисты советуют укрыться тяжелым одеялом. Фото: Изображение Midjourney

Положитесь на ароматерапию

Среди ароматов натуральных эфирных масел есть обладающие успокаивающим эффектом — они расслабляют тело и рассеивают мысли. К ним относятся эфирные масла лаванды и ромашки.

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#Алла Хан#Здоровье#Сон#Все материалы авторов
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