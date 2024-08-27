7 способов борьбы с бессонницей, которые вы еще не пробовали

Дыхание по методике 4-7-8 Купите беруши Станьте рассказчиком Нажмите на нужные точки Возьмите тяжелое одеяло Снизьте температуру в комнате Положитесь на ароматерапию

«Всю ночь не могу уснуть, засыпаю под утро и встаю весь разбитый». Знакомая ситуация? Что же делать, если теплая ванна, прогулки и открытое окно уже не помогают? Перед вами еще несколько способов, которые, возможно, вы еще не пробовали, и они могут для вас оказаться действенными.