Кудри, многослойность или гладкие пряди — какая короткая стрижка осени-2024 подойдет тебе больше всего

Чтобы придать образу больше живости и динамики, можно обратиться к прическе с кудрявыми прядями. Хорошо, если волосы вьются от природы, тогда кудрявый боб получится максимально естественным и не будет занимать много времени на укладку. Если же вам лень завивать волосы каждое утро, то стилисты советуют сделать легкую биохимию.