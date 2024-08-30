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Posted 30 августа, 12:33

Published 30 августа, 12:33

Modified 10 сентября, 06:33

Updated 10 сентября, 06:33

Самые трендовтрижки осени

Кудри, многослойность или гладкие пряди — какая короткая стрижка осени-2024 подойдет тебе больше всего

30 августа 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Самые трендовтрижки осени
Грядущая осень требует не только обновления гардероба, но и всего облика в целом. Особенно заметно женщину преображает прическа. Если вы собираетесь накануне сезона дождей посетить салон красоты, вот варианты, которые стилисты называют трендовыми.

Гладкий боб

Мы уже пережили волну, когда на пике моды был небрежный многослойный боб. Теперь он трансформируется в более строгий, утонченный и элегантный вариант — гладкие пряди буквально волосок к волоску. Со стороны он может напоминать обычное каре, но боб стрижется, как известно, в более объемной технике.

Гладкий бобГладкий боб
Гладкий боб. Фото: Pinterest

Пикси с креативной челкой

Удобство и практичность стрижки пикси переоценить невозможно. Благодаря им эта прическа остается популярной вот уже много лет. Каждый сезон стилисты просто актуализируют ее, добавляя трендовые акценты. Например, в этот раз пикси приобретает новое дыхание благодаря легким текстурированным слоям и удлиненной челке.

Пикси с креативной челкойПикси с креативной челкой
Пикси с креативной челкой. Фото: Pinterest

Ультракороткий кудрявый боб

Чтобы придать образу больше живости и динамики, можно обратиться к прическе с кудрявыми прядями. Хорошо, если волосы вьются от природы, тогда кудрявый боб получится максимально естественным и не будет занимать много времени на укладку. Если же вам лень завивать волосы каждое утро, то стилисты советуют сделать легкую биохимию.

Ультракороткий кудрявый бобУльтракороткий кудрявый боб
Ультракороткий кудрявый боб. Фото: Pinterest
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Многослойная шегги

Любительницы неоднородной текстуры и слегка небрежного стиля тоже найдут для себя нечто новое этой осенью. Например, усовершенствованную стрижку шегги в коротком варианте. Такие прически создают эффект объема, что особенно актуально для тонких волос. Вы можете сделать акцент на многослойной челке и макушке, максимально убрав пряди на затылке и висках.

Многослойная шеггиМногослойная шегги
Многослойная шегги. Фото: Pinterest

Кроп с микрочелкой

В моде минимализм, а потому в тренде ультракороткие, почти мужские прически, практически не требующие уходовых процедур и укладки. Для того чтобы обозначить женскую принадлежность, стрижка имеет микрочелку, не доходящую даже до середины лба.

Кроп с микрочелкойКроп с микрочелкой
Кроп с микрочелкой. Фото: Pinterest
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#Алла Хан#Красота#Все материалы авторов
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