Кудри, многослойность или гладкие пряди — какая короткая стрижка осени-2024 подойдет тебе больше всего

Posted 30 августа, 12:33
Published 30 августа, 12:33
Modified 10 сентября, 06:33
Updated 10 сентября, 06:33
Мы уже пережили волну, когда на пике моды был небрежный многослойный боб. Теперь он трансформируется в более строгий, утонченный и элегантный вариант — гладкие пряди буквально волосок к волоску. Со стороны он может напоминать обычное каре, но боб стрижется, как известно, в более объемной технике.
Удобство и практичность стрижки пикси переоценить невозможно. Благодаря им эта прическа остается популярной вот уже много лет. Каждый сезон стилисты просто актуализируют ее, добавляя трендовые акценты. Например, в этот раз пикси приобретает новое дыхание благодаря легким текстурированным слоям и удлиненной челке.
Чтобы придать образу больше живости и динамики, можно обратиться к прическе с кудрявыми прядями. Хорошо, если волосы вьются от природы, тогда кудрявый боб получится максимально естественным и не будет занимать много времени на укладку. Если же вам лень завивать волосы каждое утро, то стилисты советуют сделать легкую биохимию.
Любительницы неоднородной текстуры и слегка небрежного стиля тоже найдут для себя нечто новое этой осенью. Например, усовершенствованную стрижку шегги в коротком варианте. Такие прически создают эффект объема, что особенно актуально для тонких волос. Вы можете сделать акцент на многослойной челке и макушке, максимально убрав пряди на затылке и висках.
В моде минимализм, а потому в тренде ультракороткие, почти мужские прически, практически не требующие уходовых процедур и укладки. Для того чтобы обозначить женскую принадлежность, стрижка имеет микрочелку, не доходящую даже до середины лба.
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