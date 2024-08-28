Эти стрижки старят: откажитесь от них, если вам исполнилось 50 лет

Более удачный вариант — волосы, уложенные набок. Так любая прическа будет смотреться более объемной, а внешность станет более привлекательной и свежей. А еще можно рассмотреть стрижку с челкой-занавеской — ее стилисты считают универсальной, подходящей женщинам любого возраста. Пряди аккуратно и элегантно обрамляют лицо и отвлекут внимание от морщин.