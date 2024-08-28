Эти стрижки старят: откажитесь от них, если вам исполнилось 50 лет

Posted 28 августа, 13:19
Published 28 августа, 13:19
Modified 10 сентября, 06:26
Updated 10 сентября, 06:26
Самая опасная прическа для возраста 50+ — длинные прямые волосы. Исключение — волосы, за которыми женщины ухаживают тщательно и ежедневно, то есть они должны выглядеть идеально. Если же это поврежденные, начинающие редеть волосы, то внешность будет смотреться неухоженной.
Пряди, по мере того как будут отрастать, начнут ломаться, становиться более тонкими. Общая неухоженность добавит женщине ненужный возраст. Если в 50+ все-таки хочется носить длинные волосы, можно рассмотреть стильную многослойную стрижку — она делает пряди более текстурными и визуально подвижными.
Прямой пробор — вариант для молодых женщин, а вот в случае с дамами такая укладка будет акцентировать внимание на морщинах и уменьшать объем волос. Так что от такой прически следует отказаться.
Более удачный вариант — волосы, уложенные набок. Так любая прическа будет смотреться более объемной, а внешность станет более привлекательной и свежей. А еще можно рассмотреть стрижку с челкой-занавеской — ее стилисты считают универсальной, подходящей женщинам любого возраста. Пряди аккуратно и элегантно обрамляют лицо и отвлекут внимание от морщин.
Такие стрижки женщинам после 50 противопоказаны, особенно если это каре, доходящее до линии подбородка. Неудачная стрижка отвлечет внимание от черт лица и достоинств внешности, зато сделает акцент на морщинах вокруг глаз.
Альтернативное и гораздо более удачное решение — многослойная стрижка, в которой челка будет слегка зачесана набок. Сами стилисты называют такую стрижку омолаживающей. Форма может быть любой, однако предпочтение стоит отдавать квадратной или прямоугольной — то есть минималистичной.
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