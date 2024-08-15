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Posted 15 августа, 13:37

Published 15 августа, 13:37

Modified 10 сентября, 05:39

Updated 10 сентября, 05:39

Перья: эту стрижку все будут носить осенью 2024 года

Перья: эту стрижку все будут носить осенью 2024 года

15 августа 2024, 13:37
Фото: thevoicemag.ru
Перья: эту стрижку все будут носить осенью 2024 года
Стрижка-перья — тренд, который плавно перешел из весны в лето, а из лета перейдет и в осень 2024 года. Рассказываем, в чем ее преимущества и как ее можно носить.

Главное о стрижке

Стрижка перьями получила распространение в 70-е годы прошлого века, вновь вернулась в моду середине нулевых, и еще раз — уже в 2024 году. С годами основа стрижки остается неизменной, однако меняются варианты ее укладки.

Перья в самой стрижке — это пряди, которые выстригаются текстурными слоями. Они могут виться, разглаживаться, что придает прическе аккуратную форму. При желании стрижку можно сделать объемной, легкой и подвижной.

Как носить

Стрижка перьями универсальна — ее можно носить практически как угодно. Рассказываем о самых интересных вариациях и способах укладки.

С челкой

Челка в этом случае должна быть нарочито небрежной. Прическа получится визуально легкой и подойдет для демократичного образа.

Четкий срез

Можно сделать косой пробор, который придаст волосам необходимый объем. Образ с такой укладкой получится слегка бунтарским, поэтому к нему стоит подобрать соответствующую одежду — например, джинсы и майку.

Кудри

Стрижка перьями идеально подойдет для девушек с вьющимися волосами. Все, что потребуется для укладки, — зафиксировать волосы при помощи лака. Можно также использовать мусс или стайлер, чтобы сформировать локоны.

Длина

Если вы хотите сделать стрижку перьями, вовсе необязательно кардинально стричь волосы — длину можно сохранить. В этом случае получатся эффектные голливудские волны или идеально прямые волосы.

Плотная челка

За основу можно взять образ модели и блогера Эмили Ратаковски — она носит стрижку перьями именно в такой вариации. Однако стоит учитывать, что такую эффектную челку нужно будет регулярно и тщательно укладывать.

Боб

Стрижка боб тоже может быть перьями, более того — именно такой вариант подойдет девушкам с тонкими и ломкими волосами. Стрижка придаст им необходимый объем, насыщенность. Что касается укладки, то на нее не придется тратить больше пяти минут.

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#Мария Казак#Красота#Все материалы авторов#Прически#Стрижки
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