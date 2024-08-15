Перья: эту стрижку все будут носить осенью 2024 года

Posted 15 августа, 13:37
Published 15 августа, 13:37
Modified 10 сентября, 05:39
Updated 10 сентября, 05:39
Стрижка перьями получила распространение в 70-е годы прошлого века, вновь вернулась в моду середине нулевых, и еще раз — уже в 2024 году. С годами основа стрижки остается неизменной, однако меняются варианты ее укладки.
Перья в самой стрижке — это пряди, которые выстригаются текстурными слоями. Они могут виться, разглаживаться, что придает прическе аккуратную форму. При желании стрижку можно сделать объемной, легкой и подвижной.
Стрижка перьями универсальна — ее можно носить практически как угодно. Рассказываем о самых интересных вариациях и способах укладки.
Челка в этом случае должна быть нарочито небрежной. Прическа получится визуально легкой и подойдет для демократичного образа.
Можно сделать косой пробор, который придаст волосам необходимый объем. Образ с такой укладкой получится слегка бунтарским, поэтому к нему стоит подобрать соответствующую одежду — например, джинсы и майку.
Стрижка перьями идеально подойдет для девушек с вьющимися волосами. Все, что потребуется для укладки, — зафиксировать волосы при помощи лака. Можно также использовать мусс или стайлер, чтобы сформировать локоны.
Если вы хотите сделать стрижку перьями, вовсе необязательно кардинально стричь волосы — длину можно сохранить. В этом случае получатся эффектные голливудские волны или идеально прямые волосы.
За основу можно взять образ модели и блогера Эмили Ратаковски — она носит стрижку перьями именно в такой вариации. Однако стоит учитывать, что такую эффектную челку нужно будет регулярно и тщательно укладывать.
Стрижка боб тоже может быть перьями, более того — именно такой вариант подойдет девушкам с тонкими и ломкими волосами. Стрижка придаст им необходимый объем, насыщенность. Что касается укладки, то на нее не придется тратить больше пяти минут.
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