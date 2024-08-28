ТОП-3 модных причесок с платком

Posted 28 августа, 14:40
Published 28 августа, 14:40
Modified 10 сентября, 06:26
Updated 10 сентября, 06:26
Коса, в которую вплетен платок — настоящий хит 2024 года. Сделать такую прическу проще, чем может показаться на первый взгляд. Все, что нужно сделать — собрать волосы в хвост и зафиксировать его пониже при помощи резинки. Слишком перетягивать волосы не нужно, поскольку хвост должен быть свободным.
Затем необходимо повязать любимый платок прямо на резинку — и можно начинать плести косу, в процессе вплетая в нее концы аксессуара. Когда плетение закончится, волосы можно закрепить тонкий бесцветной резинкой.
Еще одна простая, но очень стильная прическа с платком — мальвинка. Это не что иное, как подобие пучка, слабо зафиксированного, за счет чего он смотрится очаровательно. Все действительно просто: нужно собрать волосы в такой пучок и обвязать его основание платком. Остальные волосы можно слегка завить в красивые локоны — прическа готова.
Еще одна вариация на тему сочетания пучка и платка — элегантная и женственная, которая за счет нарочитой небрежности будет смотреться очаровательно. Чтобы сделать ее, необходимо вплести в косу платок, а уже затем из косы сформировать красивый пучок, зафиксировав его на макушке.
Чтобы прическа смотрелась еще более непринужденно и эффектно, можно оставить возле лица несколько прядей и слегка завить их на утюжок или при помощи плойки.
А еще можно сделать интересную прическу с платком, используя его по принципу ободка. Это тоже очень просто: пряди слегка завиваются плойкой, аккуратно оборачиваются платком — так, как будто это повязка. Сам платок может оставаться на виду, либо его можно аккуратно спрятать на затылке под волосами.
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