ТОП-3 модных причесок с платком

Еще одна простая, но очень стильная прическа с платком — мальвинка. Это не что иное, как подобие пучка, слабо зафиксированного, за счет чего он смотрится очаровательно. Все действительно просто: нужно собрать волосы в такой пучок и обвязать его основание платком. Остальные волосы можно слегка завить в красивые локоны — прическа готова.