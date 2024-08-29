Модная находка: как одеться на маркетплейсе лучше, чем в дорогом бутике

Posted 29 августа, 09:43
Published 29 августа, 09:43
Modified 10 сентября, 06:32
Updated 10 сентября, 06:32
Чтобы найти действительно стоящую вещь, придется потратить немало времени. Поэтому возьмите чашку кофе, присядьте поудобнее и начинайте просматривать предложения от продавцов. Часто люди, которым не подошла по размеру дизайнерская вещь, перепродают ее вдвое дешевле магазинной цены. При этом одежда совсем новая, с бирками. Такие предложения нельзя упускать. Чтобы упростить себе задачу, задайте подробные критерии поиска: цвет, размер, сезон, состояние вещи и т. д.
Ищите в Сети фото вещи, которую хотели бы приобрести, и используйте поиск по картинке. Это сэкономит вам массу времени, ведь найти нужный предмет по откровенно «кривым» описаниям бывает очень сложно. Когда вещь найдена, не спешите добавлять ее в корзину. Представьте, что вы на рынке, и немного «погуляйте» по сайту, переходя от одной рекомендации к другой. Возможно, вы наткнетесь на более качественную и недорогую вещь. Обязательно обращайте внимание на отзывы и описание в карточке товара. Это поможет убедиться, что одежда действительно сделана из качественных материалов.
Добавляйте понравившиеся бренды в избранное, чтобы следить за их новинками. Это поможет быстро собирать аутфиты в одном стиле. Помните о параметрах и задавайте их как можно подробнее. Обязательно листайте рекомендации, там часто попадаются интересные варианты. Не забывайте отслеживать скидки и акции — на Wildberries их очень много.
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