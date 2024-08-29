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Posted 29 августа, 09:43

Published 29 августа, 09:43

Modified 10 сентября, 06:32

Updated 10 сентября, 06:32

Модная находка: как одеться на маркетплейсе лучше, чем в дорогом бутике

Модная находка: как одеться на маркетплейсе лучше, чем в дорогом бутике

29 августа 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
Модная находка: как одеться на маркетплейсе лучше, чем в дорогом бутике
Все еще думаете, что на «Авито» можно купить только невзрачный секонд-хенд, а на маркетплейсах — ширпотреб из Китая? Вы просто не умеете искать там классную одежду. Делимся секретами о том, как находить на онлайн-площадках шикарные вещи.

Правила поиска на «Авито»

Чтобы найти действительно стоящую вещь, придется потратить немало времени. Поэтому возьмите чашку кофе, присядьте поудобнее и начинайте просматривать предложения от продавцов. Часто люди, которым не подошла по размеру дизайнерская вещь, перепродают ее вдвое дешевле магазинной цены. При этом одежда совсем новая, с бирками. Такие предложения нельзя упускать. Чтобы упростить себе задачу, задайте подробные критерии поиска: цвет, размер, сезон, состояние вещи и т. д.

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Правила поиска на «Алиэкспресс»

Ищите в Сети фото вещи, которую хотели бы приобрести, и используйте поиск по картинке. Это сэкономит вам массу времени, ведь найти нужный предмет по откровенно «кривым» описаниям бывает очень сложно. Когда вещь найдена, не спешите добавлять ее в корзину. Представьте, что вы на рынке, и немного «погуляйте» по сайту, переходя от одной рекомендации к другой. Возможно, вы наткнетесь на более качественную и недорогую вещь. Обязательно обращайте внимание на отзывы и описание в карточке товара. Это поможет убедиться, что одежда действительно сделана из качественных материалов.

Правила поиска на Wildberries

Добавляйте понравившиеся бренды в избранное, чтобы следить за их новинками. Это поможет быстро собирать аутфиты в одном стиле. Помните о параметрах и задавайте их как можно подробнее. Обязательно листайте рекомендации, там часто попадаются интересные варианты. Не забывайте отслеживать скидки и акции — на Wildberries их очень много.

Wildberries и Ozon представляют постоянным клиентам выгодные скидкиWildberries и Ozon представляют постоянным клиентам выгодные скидки
Wildberries и Ozon представляют постоянным клиентам выгодные скидки. Фото: 1MI
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