Канцелярия от А до Я: что купить школьнику для комфортной учебы

Помимо этого понадобятся ручки, пенал, обложки и другие принадлежности, которые вы приобретали раньше. Теперь, когда ребенок стал старше, можно подобрать вещи в более сдержанном стиле. Главное, чтобы они были удобными и нравились ребенку.