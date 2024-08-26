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Posted 26 августа, 09:30

Published 26 августа, 09:30

Modified 10 сентября, 06:17

Updated 10 сентября, 06:17

Канцелярские товары

Канцелярия от А до Я: что купить школьнику для комфортной учебы

26 августа 2024, 09:30
Фото: 1MI
Канцелярские товары
Настала горячая пора подготовки к школе, поэтому сегодня мы решили облегчить родителям задачу и собрали список важных покупок. Проверьте, не забыли ли вы приобрести необходимые канцтовары для своего ребенка.

Младшие классы

В начальных классах детям требуется много канцелярских товаров, необходимых для получения базовых навыков. При этом ученики все еще остаются маленькими, поэтому для них важен игровой элемент в обучении и окружении. Приобретайте яркие и красивые принадлежности с любимыми игровыми или мультипликационными персонажами ребенка.

Что купить:

  • шариковые ручки;
  • подставка для книг;
  • карандаши;
  • дневник;
  • точилка;
  • пенал;
  • ластик;
  • тонкие тетради в клетку и линейку;
  • альбом для рисования;
  • тетрадные и книжные обложки;
  • пластилин;
  • краски;
  • клей;
  • кисточки;
  • ножницы;
  • баночка для воды;
  • цветная бумага и картон.

Уточните у учителя, что еще может понадобиться ребенку. Возможно, будут нужны особые принадлежности для уроков труда, музыки или иностранных языков.

Канцелярские товары должны быть не только недорогими, но и качественнымиКанцелярские товары должны быть не только недорогими, но и качественными
Канцелярские товары должны быть не только недорогими, но и качественными. Фото: 1MI

Средние классы

С пятого класса школьники начинают усваивать новые предметы и к стандартному перечню канцтоваров добавляются новые строки.

Что купить:

  • толстые тетради (24 и 48 листов);
  • папка с файлами;
  • маркеры-выделители;
  • степлер;
  • циркуль;
  • набор линеек;
  • набор для черчения;
  • закладки для учебников.

Помимо этого понадобятся ручки, пенал, обложки и другие принадлежности, которые вы приобретали раньше. Теперь, когда ребенок стал старше, можно подобрать вещи в более сдержанном стиле. Главное, чтобы они были удобными и нравились ребенку.

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При покупке канцтоваров учитывайте предпочтения ребенкаПри покупке канцтоваров учитывайте предпочтения ребенка
При покупке канцтоваров учитывайте предпочтения ребенка. Фото: 1MI

Старшие классы

Старшеклассникам уже не нужно ярких цветных карандашей и пластилина. Однако список канцтоваров для них все еще остается внушительным.

Что купить:

  • ручки с черной и цветной пастой;
  • закладки для книг;
  • тетради в клетку и линейку;
  • папка с файлами;
  • пенал (если нужен);
  • папка для тетрадей;
  • линейка;
  • циркуль;
  • простые карандаши;
  • точилка;
  • ластик;
  • текстовыделитель.

Пройдитесь с ребенком по магазинам и предоставьте ему возможность самому выбрать покупки. В течение года ученик также может докупать ручки или тетради самостоятельно.

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#Елена Гончарова#Дети#Покупки#Все материалы авторов#Школа
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