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Posted 26 августа, 10:49

Published 26 августа, 10:49

Modified 10 сентября, 06:10

Updated 10 сентября, 06:10

Флаконы с духами

Парфюмерия Made in Russia: топ-10 ароматов от российских брендов

26 августа 2024, 10:49
Фото: 1MI
Флаконы с духами
Импортозамещение дало толчок к развитию отечественной косметологии и парфюмерии, благодаря чему на полках магазинов в 2024 году появилось много новых духов от российских брендов. Как выбрать лучший из них и где дешевле заказать, расскажем в сегодняшнем материале.

Anna Zworykina Perfumes

Этот российский бренд известен тем, что для создания духов использует натуральные компоненты. Покупатели любят его за разнообразие композиций — в коллекции можно найти любой аромат, от легких свежих до брутальных кожаных.

Рейтинг

  1. Honey and Tar. «Мед и деготь» — что может быть более самобытным и аутентичным? Пепел и хмель, дурманящие специи и терпкий мед, каждая нота играет важную роль в общей симфонии оригинального аромата.
  2. «150 дней до лета». Мечтая о летних днях, так хочется вдохнуть ароматы зелени, пряных трав и цитрусов. Свежая утренняя композиция дает возможность сделать это в любое время года.
  3. Forbidden. На создание этого сочетания Анна Зворыкина вдохновилась осенью. Поэтому он получился очень стойким, пряным и густым. В парфюме можно услышать дерево, мускус, корицу, полынь, сандал.

Отзывы

Eugenia, покупатель: «Главное отличие — отсутствие синтетических компонентов. Для создания аромата используются 100% натуральные эфирные масла. Эта парфюмерия сложна и интимна…»

Где купить

Цены

На официальном сайте цены начинаются с 3 370 ₽. Максимально дорого стоит коллекция пробников — 16 800 руб.

Brocard

Бренд, производящий ароматы с уникальными композициями. История фирмы началась еще в 1991 году. Brocard выдержали не один этап конкурентной борьбы и доказали, что их парфюм достоин своих покупателей.

Рейтинг

    1. Firebloom. Тот самый сказочный аленький цветочек для русской красавицы. Эффект горячей пряности дает красный апельсин и шафран, а лесные ягоды, жасмин и ваниль напоминают о диких цветах.
    2. «Черный лебедь». Солидный, насыщенный и в то же время нежный парфюм со шлейфом пачули, сандала и ветивера. Средние ноты в нем представлены цветочными ароматами, а верхние — сочетанием бергамота, миндаля и лесного ореха.
    3. Morning Star. Хороший женский парфюм, созданный, чтобы утопать в запахе цветов. К насыщенной базе из сандала, мускуса, пачули и амбры добавлен целый букет оттенков, от жасмина и розы до ежевики и мандарина.

Отзывы

Катриона Верницкая, покупатель: «К Brocard я питаю особую любовь как к отечественному производителю, несмотря на то, что далеко не все их ароматы мне заходят».

Где купить

  • Официальный сайт бренда: brocard.ru
  • Онлайн-магазин бренда: brocardshop.ru
  • Офлайн-магазины: «Летуаль», «Лента», «Магнит Косметик», «Парфюм Вояж», «Косметичка»

Цены

В онлайн-магазинах можно найти флаконы по 35 мл за 270 ₽, а более объемные, по 50 мл, обойдутся максимум в 5 200 руб.

Holynose

Бренд с интересными и необычными ароматами. Создатели стараются соединить эстетику технологичности, индустриальных городских уголков и окружающей их природы.

Рейтинг

  1. «Туман». Унисекс-аромат, в основе которого натуральные акватические и древесные ноты, дополненные черным перцем, пачулями и ладаном. Покупатели отмечают высокую стойкость и заметный шлейф этой парфюмерной воды.
  2. «Пепел». Базовый аккорд этого аромата — древесный. В качестве дополнительных нот в парфюм вплетены амбра и табак. Покупатели отмечают теплоту и пикантность аромата.
  3. «Нейлон». Ярче всего в этой композиции проявлены фруктовые оттенки. Сандал, банан, мускус и чай в сочетании дают необычный аромат для покорителей урбанистического пространства.

Отзывы

Тихий Голос, покупатель: «Они у бренда довольно специфичны и их все же надо… примерять! Тем не менее этот бренд точно заслуживает внимания. Наверное, даже больше, чем некоторый хваленый люкс».

Где купить

Цены

Цена за 15 мл парфюма из базовой коллекции составляет 4 000 ₽. На «Яндекс.Маркете» товар обойдется чуть дешевле, чем на официальном сайте, — 3 960 руб.

Lab Fragrance

Бренд селективного парфюма, который будет по карману любому покупателю. Марка не гонится за современным дизайном и неймингом, зато выпускает вполне актуальные ароматы.

Рейтинг

    1. «Искушение». Чувственный аромат на грани дерзости и страсти. В нем можно услышать оттенки жасмина, сладкой розы, османтуса и нарцисса.
    2. «Секрет». Мягкий и таинственный аромат с оттенком мускуса, нежной фиалки, легкой нотой апельсина и глубиной нижних тонов горьковатого ветивера.
    3. «Арабская ночь». Стоит вдохнуть этот парфюм с его сладостью карамели и пикантностью специй, как перед глазами встает пейзаж волшебной восточной сказки.

Отзывы

Надежда Любавина, покупатель: «В моей коллекции есть все ароматы от „Лаб Фрагранса“. Да, одни мне безумно нравятся, к другим я скептически отношусь. Но продолжаю некоторые из них разнашивать».

Где купить

Цены

Цены на парфюм на официальном сайте начинаются с 2 990 ₽, самая дорогая продукция обойдется в 6 600 руб.

Magma Perfumes

Бренд собирает композиции для ароматов вручную. Если другие композиции создаются для носки, как одежда, то Magma вкладывает в свои композиции иной смысл. Этот парфюм — отражение человека, со всеми резкими и тонкими «нотами» его характера.

Рейтинг

  1. Chokoholic. Истинно шоколадный, но при этом нетяжелый аромат. Сладкую ноту оттеняют манговые цукаты, помадные фиалки и цитрус.
  2. Lava. Дерзкий аромат для уверенных людей со взрывным характером. Тонкие классические ноты розового перца и мускуса контрастируют с горечью углей и ветивера, создавая композицию, которую не уложить в привычные рамки парфюмерного мира.
  3. Nude. «Голый» аромат без аромата, для тех, кто не хочет носить кричащий парфюм. Легкие ноты ландыша, фиалки, молока, мускуса, морской воды и гелиотропа растворяются на коже, дополняя собственный аромат носителя.

Отзывы

Missglory: «Что вы знаете о российских нишевых парфюмах? Я вот практически ничего, хотя и знакома с работами Оксаны Чернышовой . А между тем здесь можно найти совершенно неизбитые и уникальные ароматы».

Где купить

Цены

Стоимость зависит от объема флакона. Например, аромат Lava можно приобрести за 1 900 руб. (2 мл), 9 400 руб. (15 мл) или 15 400 руб. (30 мл).

Kpk Parfum

Бренд с разнообразными ароматами, многие из которых покупатели характеризуют как ностальгические. Например, унисекс-духи Pretty Parfum. Это достойные конкуренты такой классике, как «Красная Москва» от фабрики «Новая заря».

Рейтинг

  1. Pretty Parfum. Эта островатая, шипровая композиция начинается с нероли, лимона и бергамота, постепенно переходит к «сердечным» нотам жасмина, иланг-иланга и мимозы, а после оставляет шлейф амбры, ветивера и специй.
  2. Lovely Cat. Если вам захочется побыть нежной кошечкой, просто используйте эту композицию. Фруктовые ноты с добавлением сладких и цветочных оттенков, чуть дополненные древесными оттенками, — максимально женственный выбор.
  3. Fine Gold. Цветочный мужской парфюм с теплой ноткой пряностей. Свежести добавляют грейпфрут и мята, а мужественности — кожа и дерево.

Отзывы

Елена Смолина, предприниматель: «Постоянно покупаю оптом туалетную воду в интернет-магазине kpk-parfum.ru. Выбор здесь очень хороший. И по качеству очень нравится, ароматы держатся долго, я их и себе беру».

Где купить

Цены

Цены на парфюмерию бренда разнообразны, как и сама продукция. Saga или Chifon Rouge обойдутся примерно в 2 000 ₽, а Shaikh 777 всего в 449 руб.

Pure Sense

Необычный бренд с особой социальной миссией. Ароматы их коллекции создаются незрячими парфюмерами. Согласно концепции бренда, их задача — не просто найти удачное сочетание ароматов, а создать композицию-состояние.

Рейтинг

  1. Serenity («умиротворенность»). Фруктовый аромат с яркими нотами бергамота. В пирамиде композиции присутствуют слива, корица, виноград («сердечная» нота), а базу составляют кокос, сандал и ладан.
  2. Freedom («свобода»). Парфюм представляет собой легкое сочетание акватических и цветочных нот. Базой для них служат древесные оттенки кипариса, амброксана, кедра и гальбанума.
  3. Inspiration («вдохновение»). Аромат, позволяющий почувствовать все оттенки вдохновения. От «головных» нот перечной мяты и лимона он постепенно переходит к шалфейно-клубничным тонам, под которыми чувствуется база из дубового мха, табака и сухофруктов.

Отзывы

U_alibi, покупатель: «Это парфюм, созданный особенными людьми. С тонким восприятием запахов и прикосновений».

Где купить

Цены

На официальном сайте три основных аромата марки стоят по 11 990 руб. за 50 мл.

Fakoshima Perfumes

Бренд известен минималистическими композициями, такими как El Primer Deseo. Примечательно, что создатель бренда, Константин Шиляев, не штампует ароматы массово. Под маркой Fakoshima он выпустил только три варианта парфюма.

Рейтинг

  1. El Primer Deseo. Это приятное сочетание гвоздики и иланг-иланга, постепенно переходящее в крепкий, но благородный шипр с нотами пачулей и дубового мха.
  2. Tear You Apart. Унисекс-композиция с нотками розового перца, мускатного ореха и аниса в сочетании с оттенками табака, замши, ягод можжевельника.
  3. Superior Morion. Гендерно нейтральная новинка бренда с крепкими нотками кожи и пряностей, удачно сплетенная с мускусными и минеральными нотами.

Отзывы

Мария, покупатель: «Первый опыт парфюмерного импортозамещения удался! Я довольна».

Где купить

Цены

Набор парфюмерных пробников обойдется в 8 900 ₽, а парфюмерный хит Tear You Apart — в 16 400 руб.

Voronoi

Бренд, известный редкими нотами и чистотой звучания. Наверняка понравится поклонникам лаконичных ароматов и стильных флаконов, которые тоже подчеркивают сдержанность композиций.

Рейтинг

  1. Woods in Fog. Древесина и мох — свежие запахи леса, по которым мы скучаем в тесных каменных джунглях. В композиции также присутствуют мягкие ноты ванили и пачули.
  2. Void. Легкий «парфюм без парфюма», который не содержит ярких акцентов, но дополняет естественный запах носителя чистой нотой амбры.
  3. Tobacco Noir. Поклонникам нуарного кино этот аромат зайдет на ура. Стойкий шлейфовый аромат терпкого табака, теплые специи и сладость сухофруктов рождают изысканную композицию для настоящих мужчин.

Отзывы

Mua_backstage, покупатель: «Я наконец-то нашла ХОРОШИЙ И ДОСТОЙНЫЙ российский бренд парфюмерии».

Где купить

Цены

В среднем цена на продукцию бренда составляет около 6 000 ₽. Набор пробников можно приобрести за 3 400 руб.

Nikkos-Oskol Fragrance

Бренд предоставляет возможность создать уникальный парфюм с помощью «ольфакторных заготовок». Из набора отдельных ароматов каждый покупатель может создать оригинальную композицию.

Рейтинг

Продукция этого бренда представляет собой чистые ароматы-«заготовки», каждый из которых для удобства обозначен буквой. Можно приобрести все, от, а до я, и собрать авторские композиции для личного топа лучших. Год назад, в 2023 году, создатель бренда перешел на новый уровень и создал особый медитативный курс аромамантии. Поэтому в рейтинге этой марки одна строка — целый набор ароматических заготовок.

Отзывы

«Nikkos-Oskol Fragrance — это особый случай, и, когда он нагрянет, надо быть готовым!»

Где купить

  • Официальный сайт создателя бренда: Aromamancy
  • Онлайн-магазины: Aromo, Parfum.kz

Цены

Сейчас создатель бренда Егор Никколов занимается продажей базовых ароматов для своей трансформационной игры. Приобрести их можно по цене от 8 700 руб. до 15 450 руб.

Как правильно выбрать духи

Чтобы правильно выбрать духи, учитывайте в первую очередь личные предпочтения. Обращайте внимание на время года: тяжелые ароматы лучше воспринимаются зимой, а легкие — летом. Обязательно тестируйте парфюм на своей коже и постарайтесь приобрести пробник. Иногда аромат раскрывается спустя несколько часов после нанесения.

Что важно учитывать при заказе духов через интернет?

Самое главное — убедиться, что вы покупаете духи у официальных реселлеров или в проверенных интернет-магазинах. Иначе есть риск получить неоригинальный товар. Обращайте внимание на сроки доставки, условия возврата, а также не забывайте уточнить объем флакона.

Выбор качественного парфюма — непростая задачаВыбор качественного парфюма — непростая задача
Выбор качественного парфюма — непростая задача. Фото: 1MI

В чем главные особенности российской парфюмерии?

Российская парфюмерия использует советские наработки, при этом оставаясь креативной и современной. Уникальные бренды создают эстетичный продукт из качественных материалов, не забывая учесть специфику и традиции России.

От чего зависит цена парфюма?

На цену парфюма влияют качество ингредиентов, сложность композиции, бренд, упаковка, страна производства и эксклюзивность выпуска.

Какие ароматы подходят для любой ситуации

Универсальными считаются цветочные ароматы, свежие и зеленые, цитрусовые и другие парфюмерные ноты, которые воспринимаются легкими и ненавязчивыми. Также для любого случая подходят некоторые сладкие ароматы, такие как миндаль и ваниль.

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