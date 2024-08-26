Парфюмерия Made in Russia: топ-10 ароматов от российских брендов

Продукция этого бренда представляет собой чистые ароматы-«заготовки», каждый из которых для удобства обозначен буквой. Можно приобрести все, от, а до я, и собрать авторские композиции для личного топа лучших. Год назад, в 2023 году, создатель бренда перешел на новый уровень и создал особый медитативный курс аромамантии. Поэтому в рейтинге этой марки одна строка — целый набор ароматических заготовок.