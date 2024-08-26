Парфюмерия Made in Russia: топ-10 ароматов от российских брендов

Posted 26 августа, 10:49
Published 26 августа, 10:49
Modified 10 сентября, 06:10
Updated 10 сентября, 06:10
Этот российский бренд известен тем, что для создания духов использует натуральные компоненты. Покупатели любят его за разнообразие композиций — в коллекции можно найти любой аромат, от легких свежих до брутальных кожаных.
Eugenia, покупатель: «Главное отличие — отсутствие синтетических компонентов. Для создания аромата используются 100% натуральные эфирные масла. Эта парфюмерия сложна и интимна…»
На официальном сайте цены начинаются с 3 370 ₽. Максимально дорого стоит коллекция пробников — 16 800 руб.
Бренд, производящий ароматы с уникальными композициями. История фирмы началась еще в 1991 году. Brocard выдержали не один этап конкурентной борьбы и доказали, что их парфюм достоин своих покупателей.
Катриона Верницкая, покупатель: «К Brocard я питаю особую любовь как к отечественному производителю, несмотря на то, что далеко не все их ароматы мне заходят».
В онлайн-магазинах можно найти флаконы по 35 мл за 270 ₽, а более объемные, по 50 мл, обойдутся максимум в 5 200 руб.
Бренд с интересными и необычными ароматами. Создатели стараются соединить эстетику технологичности, индустриальных городских уголков и окружающей их природы.
Тихий Голос, покупатель: «Они у бренда довольно специфичны и их все же надо… примерять! Тем не менее этот бренд точно заслуживает внимания. Наверное, даже больше, чем некоторый хваленый люкс».
Цена за 15 мл парфюма из базовой коллекции составляет 4 000 ₽. На «Яндекс.Маркете» товар обойдется чуть дешевле, чем на официальном сайте, — 3 960 руб.
Бренд селективного парфюма, который будет по карману любому покупателю. Марка не гонится за современным дизайном и неймингом, зато выпускает вполне актуальные ароматы.
Надежда Любавина, покупатель: «В моей коллекции есть все ароматы от „Лаб Фрагранса“. Да, одни мне безумно нравятся, к другим я скептически отношусь. Но продолжаю некоторые из них разнашивать».
Цены на парфюм на официальном сайте начинаются с 2 990 ₽, самая дорогая продукция обойдется в 6 600 руб.
Бренд собирает композиции для ароматов вручную. Если другие композиции создаются для носки, как одежда, то Magma вкладывает в свои композиции иной смысл. Этот парфюм — отражение человека, со всеми резкими и тонкими «нотами» его характера.
Missglory: «Что вы знаете о российских нишевых парфюмах? Я вот практически ничего, хотя и знакома с работами Оксаны Чернышовой . А между тем здесь можно найти совершенно неизбитые и уникальные ароматы».
Стоимость зависит от объема флакона. Например, аромат Lava можно приобрести за 1 900 руб. (2 мл), 9 400 руб. (15 мл) или 15 400 руб. (30 мл).
Бренд с разнообразными ароматами, многие из которых покупатели характеризуют как ностальгические. Например, унисекс-духи Pretty Parfum. Это достойные конкуренты такой классике, как «Красная Москва» от фабрики «Новая заря».
Елена Смолина, предприниматель: «Постоянно покупаю оптом туалетную воду в интернет-магазине kpk-parfum.ru. Выбор здесь очень хороший. И по качеству очень нравится, ароматы держатся долго, я их и себе беру».
Цены на парфюмерию бренда разнообразны, как и сама продукция. Saga или Chifon Rouge обойдутся примерно в 2 000 ₽, а Shaikh 777 всего в 449 руб.
Необычный бренд с особой социальной миссией. Ароматы их коллекции создаются незрячими парфюмерами. Согласно концепции бренда, их задача — не просто найти удачное сочетание ароматов, а создать композицию-состояние.
U_alibi, покупатель: «Это парфюм, созданный особенными людьми. С тонким восприятием запахов и прикосновений».
На официальном сайте три основных аромата марки стоят по 11 990 руб. за 50 мл.
Бренд известен минималистическими композициями, такими как El Primer Deseo. Примечательно, что создатель бренда, Константин Шиляев, не штампует ароматы массово. Под маркой Fakoshima он выпустил только три варианта парфюма.
Мария, покупатель: «Первый опыт парфюмерного импортозамещения удался! Я довольна».
Набор парфюмерных пробников обойдется в 8 900 ₽, а парфюмерный хит Tear You Apart — в 16 400 руб.
Бренд, известный редкими нотами и чистотой звучания. Наверняка понравится поклонникам лаконичных ароматов и стильных флаконов, которые тоже подчеркивают сдержанность композиций.
Mua_backstage, покупатель: «Я наконец-то нашла ХОРОШИЙ И ДОСТОЙНЫЙ российский бренд парфюмерии».
В среднем цена на продукцию бренда составляет около 6 000 ₽. Набор пробников можно приобрести за 3 400 руб.
Бренд предоставляет возможность создать уникальный парфюм с помощью «ольфакторных заготовок». Из набора отдельных ароматов каждый покупатель может создать оригинальную композицию.
Продукция этого бренда представляет собой чистые ароматы-«заготовки», каждый из которых для удобства обозначен буквой. Можно приобрести все, от, а до я, и собрать авторские композиции для личного топа лучших. Год назад, в 2023 году, создатель бренда перешел на новый уровень и создал особый медитативный курс аромамантии. Поэтому в рейтинге этой марки одна строка — целый набор ароматических заготовок.
«Nikkos-Oskol Fragrance — это особый случай, и, когда он нагрянет, надо быть готовым!»
Сейчас создатель бренда Егор Никколов занимается продажей базовых ароматов для своей трансформационной игры. Приобрести их можно по цене от 8 700 руб. до 15 450 руб.
Чтобы правильно выбрать духи, учитывайте в первую очередь личные предпочтения. Обращайте внимание на время года: тяжелые ароматы лучше воспринимаются зимой, а легкие — летом. Обязательно тестируйте парфюм на своей коже и постарайтесь приобрести пробник. Иногда аромат раскрывается спустя несколько часов после нанесения.
Самое главное — убедиться, что вы покупаете духи у официальных реселлеров или в проверенных интернет-магазинах. Иначе есть риск получить неоригинальный товар. Обращайте внимание на сроки доставки, условия возврата, а также не забывайте уточнить объем флакона.
Российская парфюмерия использует советские наработки, при этом оставаясь креативной и современной. Уникальные бренды создают эстетичный продукт из качественных материалов, не забывая учесть специфику и традиции России.
На цену парфюма влияют качество ингредиентов, сложность композиции, бренд, упаковка, страна производства и эксклюзивность выпуска.
Универсальными считаются цветочные ароматы, свежие и зеленые, цитрусовые и другие парфюмерные ноты, которые воспринимаются легкими и ненавязчивыми. Также для любого случая подходят некоторые сладкие ароматы, такие как миндаль и ваниль.
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