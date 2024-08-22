10 стильных и недорогих товаров с маркетплейсов для уюта вашего дома

Posted 22 августа, 06:39
Published 22 августа, 06:39
Modified 10 сентября, 05:45
Updated 10 сентября, 05:45
Если вы ищете простые и недорогие способы обновить свой дом, маркетплейсы —прекрасное место для покупок. Мы выбрали для вас самые элегантные товары для дома, доступные на онлайн-платформах. Представляем вам несколько красивых предметов — от ковров и ламп до журнальных книг и настенного искусства—и все это за менее чем пять тысяч рублей.
Многослойное освещение—один из лучших способов придать вашему дому уютный и стильный вид. Эта лампа для разогрева свечей справляется с этой задачей и даже больше. Тепло от лампы медленно расплавляет свечу, благодаря чему ваше пространство будет выглядеть и пахнуть потрясающе. Кроме того, этот продукт позволяет ароматам свечей сохраняться значительно дольше.
Найти доступное и красивое настенное искусство может быть непросто, но эта винтажная репродукция выглядит так, будто ее купили в галерее. В наличии множество вариантов, от уютного домика до вазы с гортензиями, так что вы точно найдете что-то подходящее для вашего интерьера.
Мелкие детали действительно делают пространство более стильным, и эти ручки для шкафов—наглядное тому подтверждение. Они изготовлены из высококачественного цинкового сплава и имеют латунное покрытие, что позволяет легко обновить кухонные шкафы, ящики комода, буфеты и многое другое.
Добавьте атмосферное освещение в прихожую или коридоры, чтобы сделать эти обычно пустые зоны вашего дома более уютными. Этот набор настенных бра имеет элегантную золотую ножку и рассеиватель из белой ткани для простого и стильного вида.
Хотите придать вашей кухне или столовой прибрежный вид? Этот комплект из ламбрекена и штор с полосатым узором поможет вам достичь желаемого эстетического эффекта. Ткань полупрозрачная, что позволяет свету проникать в помещение, при этом сохраняя приватность.
Один из самых простых способов придать мебели в вашем доме более роскошный вид—добавить несколько декоративных подушек. Эти льняные наволочки размером 20×20 дюймов представлены в насыщенном зеленом оттенке, который легко добавит изысканности любому пространству.
Хотя восхитительный аромат ванили уже является большим плюсом, главное достоинство этой свечи—это стеклянная банка с гравировкой в виде ромашек. После того как свеча сгорит, вы можете использовать банку в качестве декора—наполните ее спичками, ватными палочками, украшениями или другими мелкими предметами.
Придайте срезанным цветам из вашего сада или букету от местного флориста достойное обрамление, выставив их в этих вазах неправильной формы. Сет из двух ваз, изготовленных на 100% из керамики, обеспечит вашему дому современный акцент.
Эта дорожка станет идеальным дополнением к прихожей, коридору или кухне, играя роль элемента, который объединит пространство. Коврик с винтажным узором добавит любому помещению нотку деревенского шарма.
Это зеркало в винтажном стиле с золотыми деталями станет прекрасным дополнением любой стены в вашем доме. Вы можете повесить его в ванной или спальне, либо добавить его в галерею на стене в гостиной или столовой.
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