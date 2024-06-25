Что такое столешница-водопад и стоит ли устанавливать ее на своей кухне

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Такой вариант оформления, как столешница-водопад, может стать удачным дизайнерским решением благодаря функциональности, а также простому и стильному внешнему виду. Однако принимать решение об установке такой столешницы следует, приняв во внимание ряд нюансов, о которых мы расскажем в этой статье.