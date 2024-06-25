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Posted 25 июня, 09:15

Published 25 июня, 09:15

Modified 10 сентября, 02:56

Updated 10 сентября, 02:56

Что такое столешница-водопад и стоит ли устанавливать ее на своей кухне

25 июня 2024, 09:15
Такой вариант оформления, как столешница-водопад, может стать удачным дизайнерским решением благодаря функциональности, а также простому и стильному внешнему виду. Однако принимать решение об установке такой столешницы следует, приняв во внимание ряд нюансов, о которых мы расскажем в этой статье.

Что из себя представляет столешница-водопад

В отличие от ровной и прямой традиционной столешницы, столешница-водопад из горизонтальной плоскости плавно переходит в вертикальную, и такая конструкция

создает впечатление падающей вниз воды. Такой эффект достигается посредством особой технологии изготовления: столешница-водопад должна выглядеть как одна литая плита, согнутая или сложенная от угла стола и до пола, а поверхность ее должна быть выровнена, чтобы казаться непрерывной.

Какие бывают столешницы-водопады

Столешницы-водопады могут различаться по внешнему виду и стилю исполнения. В частности, «водопад» может быть сделан только с одной стороны или сразу с двух сторон. Кроме того, столешница-водопад может закрывать одну или несколько открытых сторон ряда нижних шкафов вместо стандартной панели шкафа. И наконец, можно проявить фантазию и поиграть с длиной «водопада», сделав ее до пола или более короткой, чтобы она открывала другую поверхность.

Материал для изготовления столешницы-водопада может быть любым, но чаще используют натуральный камень.

Плюсы и минусы столешниц-водопадов

В числе достоинств столешницы-водопада эксперты отмечают элегантность и современность. Кроме того, такое решение вполне может стать центром кухонного интерьера. К недостаткам же относят дороговизну, небольшие возможности для организации пространства в плане установки розеток и расстановки мест для сидения. И наконец, следует учитывать, что «водопадная» часть столешницы больше подвержена случайным царапинам и ударам снизу.

#Алина Ибрагимова#Общество#Кухня#Дом#Все материалы авторов#Интерьер
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