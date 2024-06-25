Что такое столешница-водопад и стоит ли устанавливать ее на своей кухне

Posted 25 июня, 09:15
Published 25 июня, 09:15
Modified 10 сентября, 02:56
Updated 10 сентября, 02:56
В отличие от ровной и прямой традиционной столешницы, столешница-водопад из горизонтальной плоскости плавно переходит в вертикальную, и такая конструкция
создает впечатление падающей вниз воды. Такой эффект достигается посредством особой технологии изготовления: столешница-водопад должна выглядеть как одна литая плита, согнутая или сложенная от угла стола и до пола, а поверхность ее должна быть выровнена, чтобы казаться непрерывной.
Столешницы-водопады могут различаться по внешнему виду и стилю исполнения. В частности, «водопад» может быть сделан только с одной стороны или сразу с двух сторон. Кроме того, столешница-водопад может закрывать одну или несколько открытых сторон ряда нижних шкафов вместо стандартной панели шкафа. И наконец, можно проявить фантазию и поиграть с длиной «водопада», сделав ее до пола или более короткой, чтобы она открывала другую поверхность.
Материал для изготовления столешницы-водопада может быть любым, но чаще используют натуральный камень.
В числе достоинств столешницы-водопада эксперты отмечают элегантность и современность. Кроме того, такое решение вполне может стать центром кухонного интерьера. К недостаткам же относят дороговизну, небольшие возможности для организации пространства в плане установки розеток и расстановки мест для сидения. И наконец, следует учитывать, что «водопадная» часть столешницы больше подвержена случайным царапинам и ударам снизу.
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