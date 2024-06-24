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Posted 24 июня, 06:30

Published 24 июня, 06:30

Modified 10 сентября, 02:50

Updated 10 сентября, 02:50

10 идей декора кухни своими руками: быстро и недорого

24 июня 2024, 06:30
Интерьер кухни успел вам наскучить? Хотите попробовать что-то новое, но не готовы к кардинальным и затратным переменам? Рассказываем, как преобразить кухню, не потратив много денег и сделав все своими руками!

Расписные ложки на стене

Попробуйте самостоятельно украсить стену на кухне — оригинальный рисунок легко воспроизвести. Все, что вам потребуется, — это винтажные ложки и краски, желательно яркие.

Декор в виде разделочных досок

Если у вас в хозяйстве остались разделочные доски, которыми вы уже не пользуетесь, то они могут стать ярким и стильным украшением интерьера кухни. На преобразование потребуется около получаса, а декор получится исключительно винтажным и очень стильным. Главное — дать волю фантазии.

Макраме-кашпо

Украсьте кухню комнатными растениями, а горшки с ними поместите в красивые подвески, сплетенные по принципу макраме. Если вы владеете этой техникой, то без труда справитесь с задачей, а если нет, то это будет прекрасная возможность освоить это простое и увлекательное рукоделие.

Трафаретные кухонные полотенца

Если вас всегда восхищала шелкография, попробуйте сделать что-то подобное своими руками для вашей кухни. Вам потребуются чернила для текстиля и трафареты, желательно сетчатые. Процесс творчества вас увлечет, а результат превзойдет все ожидания.

Декоративная вытяжка

Вытяжка может стать украшением интерьера вашей кухни, если ее должным образом украсить и модифицировать. К примеру, вы можете использовать ее как декоративный, но вместительный и функциональный шкаф для хранения утвари.

Кашпо в стиле терраццо

Терраццо — ключевой тренд сезона, который вы можете воплотить у себя на кухне. Пример — своими руками сделать эффектное кашпо из глины. В интерьере вашей кухни оно займет достойное место.

Глиняные кружки

В интерьере удачно смотрится любой хендмейд. Купите самые простые глиняные кружки и распишите их керамическими красками. Так у вас появится оригинальная и стильная посуда, которую вы сможете использовать в качестве декоративных элементов. Не забудьте после завершения росписи запечь керамику в духовке, а затем обработать специальным финишным спреем.

Стильные шкафы

Если у вас есть старые кухонные шкафы, не спешите избавляться от них — попробуйте модернизировать мебель, например добавить к ней стеклянные двери. Такой прием позволит вам визуально расширить пространство любимой кухни и украсить ее интерьер.

Кладовка

У вас на кухне есть кладовка? Тогда ведущая в нее дверь может стать великолепным арт-объектом и ключевым акцентом интерьера. Украсьте ее по своему вкусу и наслаждайтесь результатом.

#Алина Ибрагимова#Общество#Кухня#Дом#Все материалы авторов#Интерьер
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