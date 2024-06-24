10 идей декора кухни своими руками: быстро и недорого

Украсьте кухню комнатными растениями, а горшки с ними поместите в красивые подвески, сплетенные по принципу макраме. Если вы владеете этой техникой, то без труда справитесь с задачей, а если нет, то это будет прекрасная возможность освоить это простое и увлекательное рукоделие.