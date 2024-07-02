Интерьерные идеи для маленькой кухни: советы и приемы

Posted 2 июля, 10:38
Published 2 июля, 10:38
Modified 10 сентября, 03:20
Updated 10 сентября, 03:20
Если в вашей квартире маленькая кухня, постарайтесь по максимуму использовать вертикальное пространство. Отличные решения — вместительные подвесные шкафы, полки, а также магнитные полосы, которые пригодятся для хранения кухонной утвари, в том числе ножей. Подойдут и органайзеры, многоярусные стеллажи, вместительные высокие тумбы.
Встроенные элементы мебели и техники — настоящее спасение для владельцев квартир с маленькими кухнями. Если духовка, плита и посудомоечная машина будут встроенными, получится сэкономить много места.
На маленькой кухне стоит выделить рабочую зону и отгородить ее от остального пространства. При этом все кухонные принадлежности стоит хранить именно там. Практика показывает, что отсутствие организации и грамотного зонирования — самая частая проблема в случае с маленькими кухнями, которая влечет за собой невозможность компактного хранения.
Стекла, как и зеркала, способны визуально увеличить пространство, добавляя ему особую легкость и воздушность. Вместе с этим приемом можно использовать и правильное сочетание цветов. Важно помнить, что белый цвет — не единственный уместный на кухне. Более того, если окна помещения выходят на север, то белый цвет в интерьере будет смотреться слишком холодно. А вот если окна выходят на юг, белый цвет в оформлении кухни станет отличным решением. Стоит выбрать его правильный оттенок, отдавая предпочтение серым подтонам.
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