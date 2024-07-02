Интерьерные идеи для маленькой кухни: советы и приемы

Стекла, как и зеркала, способны визуально увеличить пространство, добавляя ему особую легкость и воздушность. Вместе с этим приемом можно использовать и правильное сочетание цветов. Важно помнить, что белый цвет — не единственный уместный на кухне. Более того, если окна помещения выходят на север, то белый цвет в интерьере будет смотреться слишком холодно. А вот если окна выходят на юг, белый цвет в оформлении кухни станет отличным решением. Стоит выбрать его правильный оттенок, отдавая предпочтение серым подтонам.