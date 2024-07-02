newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июля, 10:38

Published 2 июля, 10:38

Modified 10 сентября, 03:20

Updated 10 сентября, 03:20

Интерьерные идеи для маленькой кухни: советы и приемы

2 июля 2024, 10:38
Маленькая кухня — простор для творчества и реализации интересных дизайнерских идей. Делимся самыми оригинальными и практичными решениями, которые можно использовать при ремонте.

Использование вертикального пространства

Если в вашей квартире маленькая кухня, постарайтесь по максимуму использовать вертикальное пространство. Отличные решения — вместительные подвесные шкафы, полки, а также магнитные полосы, которые пригодятся для хранения кухонной утвари, в том числе ножей. Подойдут и органайзеры, многоярусные стеллажи, вместительные высокие тумбы.

Встроенная техника и мебель

Встроенные элементы мебели и техники — настоящее спасение для владельцев квартир с маленькими кухнями. Если духовка, плита и посудомоечная машина будут встроенными, получится сэкономить много места.

Зонирование

На маленькой кухне стоит выделить рабочую зону и отгородить ее от остального пространства. При этом все кухонные принадлежности стоит хранить именно там. Практика показывает, что отсутствие организации и грамотного зонирования — самая частая проблема в случае с маленькими кухнями, которая влечет за собой невозможность компактного хранения.

Стеклянные и зеркальные элементы

Стекла, как и зеркала, способны визуально увеличить пространство, добавляя ему особую легкость и воздушность. Вместе с этим приемом можно использовать и правильное сочетание цветов. Важно помнить, что белый цвет — не единственный уместный на кухне. Более того, если окна помещения выходят на север, то белый цвет в интерьере будет смотреться слишком холодно. А вот если окна выходят на юг, белый цвет в оформлении кухни станет отличным решением. Стоит выбрать его правильный оттенок, отдавая предпочтение серым подтонам.

#Алина Ибрагимова#Общество#Кухня#Дом#Все материалы авторов#Интерьер
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика