Зависимость от маркетплейсов: как понять, что у вас она есть

Posted 28 августа, 11:09
Published 28 августа, 11:09
Modified 10 сентября, 06:26
Updated 10 сентября, 06:26
Вы часто посещаете приложение или сайт любимого маркетплейса, набиваете до отказа «Корзину», часами изучаете отзывы и рассматриваете фото товаров? На первый взгляд, в этом нет ничего страшного, однако если такой досуг становится для вас основным и вы предпочитаете его чтению книг, встречам с друзьями и даже просмотру сериалов — время бить тревогу. Особенно опасен следующий симптом: если вы долго не можете зайти в приложение маркетплейса, то начинаете нервничать и чувствуете раздражение и тревогу.
В вашей «Корзине» в приложении маркетплейсов наверняка есть немало товаров, которые попали туда случайно, и очевидно, что это вовсе не вещи первой необходимости. Если таких товаров немного, проблем нет, а вот если их в вашей «Корзине» десятки и сотни, то это тревожный симптом.
Если каждый раз, когда вы заходите в приложение, вы делаете заказ, значит, это импульсивные покупки, и это повод быть осторожнее. Хуже всего, если буквально на следующий день вы уже не можете даже вспомнить, что побудило вас заказать и оплатить ту или иную вещь и почему это потребовалось сделать сию минуту.
До зарплаты на карточке остались сущие копейки, а ваша квартира буквально забита нераспакованными коробками и посылками? Это тоже повод бить тревогу — скорее всего, у вас уже есть зависимость от маркетплейсов.
Конечно, вы можете вернуть часть того, что приобрели, особенно если все-таки поймете, что эти покупки вам, в принципе, не очень-то и нужны. Если возвраты для вас — эпизодическая история, то поводов для беспокойства нет, а вот если вы оформляете их регулярно и в большом количестве, скорее всего, проблема есть.
Вы оформили заказ, ждете, когда он будет доставлен, и радуетесь приятной покупке после ее получения? Тогда с вами все в порядке. А вот если ваше настроение на нуле только по той причине, что сегодня вы ничего не заказали на маркетплейсе, — это проблема. И единственное, что может вернуть вас в стабильное состояние, — это покупка. Вы не успеете опомниться, как начнете делать заказы каждый день, вам нужно будет больше и больше эмоций, а остановиться будет очень сложно, ведь речь уже идет о зависимости.
Вы заказали товар, получили его и чувствуете вину или даже стыд за то, что не смогли сдержаться? Скрываете ваши покупки от близких или друзей, избегаете рассказывать, во сколько вам обошлось то или иное приобретение? Это тоже тревожный симптом, который говорит о проблеме.
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