Зависимость от маркетплейсов: как понять, что у вас она есть

Вы оформили заказ, ждете, когда он будет доставлен, и радуетесь приятной покупке после ее получения? Тогда с вами все в порядке. А вот если ваше настроение на нуле только по той причине, что сегодня вы ничего не заказали на маркетплейсе, — это проблема. И единственное, что может вернуть вас в стабильное состояние, — это покупка. Вы не успеете опомниться, как начнете делать заказы каждый день, вам нужно будет больше и больше эмоций, а остановиться будет очень сложно, ведь речь уже идет о зависимости.