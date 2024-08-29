Как сделать осень слаще? 3 лучших рецепта мороженого для сентября

Осенние мороженые десерты от Сары просты в приготовлении и не требуют много времени. Один из самых популярных вариантов — мороженые сандвичи. Это отличный способ вернуть воспоминания о беззаботных летних днях, когда в детстве вы, возможно, бегали к фургону с мороженым или захаживали в соседний магазин.