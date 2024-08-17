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Posted 17 августа, 12:21

Published 17 августа, 12:21

Modified 10 сентября, 05:51

Updated 10 сентября, 05:51

Зачем перед отпуском оставлять в морозилке 5 рублей: лайфхак, который точно поможет

Зачем перед отпуском оставлять в морозилке 5 рублей: лайфхак, который точно поможет

17 августа 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney
Зачем перед отпуском оставлять в морозилке 5 рублей: лайфхак, который точно поможет
Используйте эту небольшую, но изобретательную хитрость, чтобы узнать, как квартира пережила ваше длительное отсутствие.

Морозильная камера — это отличный помощник для хранения продуктов на долгосрочную перспективу. Но отъезд в отпуск с оставленным в квартире включенным холодильником на продолжительное время может принести сюрпризы. Электричество могут отключить, а еда — испортится.

Но как узнать, все ли в порядке с продуктами по приезду? В этом может помочь маленький трюк — обыкновенная монетка. Фактически, железный рубль является эффективным индикатором правильной работы морозильной камеры.

Наполните стакан наполовину теплой водой и поставьте ее в морозильную камеру. Убедитесь, что мы выбрали подходящую для замораживания посуду, чтобы не рисковать, что она может расколоться при контакте с холодными температурами морозильной камеры. После того как вся вода затвердеет, кладите копейку на лед — и все!

В случае отключения электроэнергии лед в стакане начнет таять, в результате чего монетка погрузится в ледяную глыбу, упав на дно. Фактически, это позволит узнать, испортилась еда в морозилке или нет.

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#Эмилия Шпилева#Кухня#Холодильник#Морозильная камера#Отпуск#Полезные советы#Дом и сад
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