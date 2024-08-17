Зачем перед отпуском оставлять в морозилке 5 рублей: лайфхак, который точно поможет

Наполните стакан наполовину теплой водой и поставьте ее в морозильную камеру. Убедитесь, что мы выбрали подходящую для замораживания посуду, чтобы не рисковать, что она может расколоться при контакте с холодными температурами морозильной камеры. После того как вся вода затвердеет, кладите копейку на лед — и все!