Как сделать «быстрый компост» в бутылке — 3 шага для создания правильного состава

После того, как вы полили компост, поставьте ее на поддон и снова закройте бутылку, закрепите ее скотчем. Это сохранит влагу внутри и ускорит разложение органических веществ. Храните бутылку нужно в солнечном месте и регулярно проверять уровень влажности. Добавьте больше воды, если он выглядит сухим.