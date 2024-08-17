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Posted 17 августа, 08:52

Published 17 августа, 08:52

Modified 10 сентября, 05:51

Updated 10 сентября, 05:51

Как приготовить «быстрый компост» в бутылке

Как сделать «быстрый компост» в бутылке — 3 шага для создания правильного состава

17 августа 2024, 08:52
Фото: 1MI
Как приготовить «быстрый компост» в бутылке
Эксперт рассказал, как делать компост, который быстрее всех зреет в пластиковой бутылке.

Домашний компост — это простой способ подкармливать растения органическими удобрениями и с пользой использовать кухонные отходы.

Как приготовить компост, который быстро зреет

Вам понадобится

  • Большая пластиковая бутылка (идеально подходит бутылка объемом 2 или 5 литров)
  • Ножницы
  • Вода
  • Скотч
  • Земля из вашего сада
  • Садовые отходы, например, сухие листья, скошенная трава
  • Органические бытовые отходы, например, кожура овощей, кофейная гуща
  • Ложка

3 простых шага для создания правильного и быстрого компоста

1. Подготовьте бутылку

Возьмите 5-литровую пластиковую пустую бутылку. Используя ножницы, срежьте крышку с пластиковой бутылки, чтобы сделать отверстие шире. Это упростит процесс для заполнения бутылки компостом. Также следует проделать несколько небольших отверстий на дне бутылки для дренажа.

«Хороший дренаж поможет компосту оставаться влажным, но не водянистым, создавая идеальную среду для размножения аэробных микроорганизмов, которым требуется кислород для эффективного расщепления органических веществ, превращая их в богатый питательными веществами компост», — объясняет Моррис Хэнкинсон (Morris Hankinson) из питомников Hopes Grove.

2. Начните наполнять бутылку

  • В подготовленную бутылку насыпьте слой почвы, примерно 2-4 см.
  • Поверх первого слоя начните добавлять бытовые отходы — обрезки от фруктов, овощей, кофейная гуща, которые являются идеальным материалом для компостирования из-за плотности питательных веществ. Все пищевые отходы измельчите на мелкие кусочки, так они быстрее разложатся.
  • Затем добавьте в бутылку садовые отходы. Идеально подойдут скошенная трава и сухие листья.
«Это обеспечивает поступление углерода и помогает сбалансировать азот из органических отходов», — объясняет Моррис.
  • Повторите шаги, чтобы создать разные слои до тех пор, пока бутылка не будет почти полной: начинайте с почвы, затем органические отходы, а затем сухой садовый материал. Каждый слой должен быть толщиной 5-6 сантиметров.
  • Смочите содержимое в бутылке небольшим количеством воды — масса должна быть влажной, но не размокать, что может замедлить процесс разложения.

3. Заклейте скотчем

После того, как вы полили компост, поставьте ее на поддон и снова закройте бутылку, закрепите ее скотчем. Это сохранит влагу внутри и ускорит разложение органических веществ. Храните бутылку нужно в солнечном месте и регулярно проверять уровень влажности. Добавьте больше воды, если он выглядит сухим.

«Используя маленькую лопатку или ложку, аккуратно перемешивайте содержимое каждые несколько дней, — советует Моррис. — Это обеспечивает поступление кислорода, который имеет решающее значение для аэробного разложения и помогает ускорить процесс компостирования».

Через два-три месяца компост должен быть готов к употреблению. Он должен выглядеть как плодородная темная почва и иметь приятный земляной запах.

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#Эмилия Шпилева#Сад и огород#Уход#Полезные советы#Дом и сад#Компост#Удобрения
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