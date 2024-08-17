Как сделать «быстрый компост» в бутылке — 3 шага для создания правильного состава

Posted 17 августа, 08:52
Published 17 августа, 08:52
Modified 10 сентября, 05:51
Updated 10 сентября, 05:51
Домашний компост — это простой способ подкармливать растения органическими удобрениями и с пользой использовать кухонные отходы.
Возьмите 5-литровую пластиковую пустую бутылку. Используя ножницы, срежьте крышку с пластиковой бутылки, чтобы сделать отверстие шире. Это упростит процесс для заполнения бутылки компостом. Также следует проделать несколько небольших отверстий на дне бутылки для дренажа.
«Хороший дренаж поможет компосту оставаться влажным, но не водянистым, создавая идеальную среду для размножения аэробных микроорганизмов, которым требуется кислород для эффективного расщепления органических веществ, превращая их в богатый питательными веществами компост», — объясняет Моррис Хэнкинсон (Morris Hankinson) из питомников Hopes Grove.
«Это обеспечивает поступление углерода и помогает сбалансировать азот из органических отходов», — объясняет Моррис.
После того, как вы полили компост, поставьте ее на поддон и снова закройте бутылку, закрепите ее скотчем. Это сохранит влагу внутри и ускорит разложение органических веществ. Храните бутылку нужно в солнечном месте и регулярно проверять уровень влажности. Добавьте больше воды, если он выглядит сухим.
«Используя маленькую лопатку или ложку, аккуратно перемешивайте содержимое каждые несколько дней, — советует Моррис. — Это обеспечивает поступление кислорода, который имеет решающее значение для аэробного разложения и помогает ускорить процесс компостирования».
Через два-три месяца компост должен быть готов к употреблению. Он должен выглядеть как плодородная темная почва и иметь приятный земляной запах.
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