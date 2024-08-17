Как за 30 минут убрать весь дом: 8 лайфхаков для наведения порядка

Выбросьте сломанные игрушки, старые журналы, почту и т. д. Когда объем очевидного мусора уменьшился, будет легче работать над более сложными вещами. Теперь пора пришла разобраться с теми предметами, которые больше не служат никакой цели. Например, шведки никогда не тратят свое драгоценное время на эти бытовые проблемы. При этом, быт китайцев устроен противоположным способом, они никогда не начинают уборку с самой грязной комнаты.