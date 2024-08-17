Как за 30 минут убрать весь дом: 8 лайфхаков для наведения порядка

Posted 17 августа, 08:05
Published 17 августа, 08:05
Modified 10 сентября, 05:47
Updated 10 сентября, 05:47
Рассказываем самые лучшие советы от профессиональных экспертов.
Прежде чем приступить к уборке, нужно определить в какой части комнаты или дома чаще всего возникает проблема. Потратив несколько минут на оценку того, что в вашей квартире постоянно захламляется, это позволит начать с корня проблем.
Просто сядьте и подумайте, что не хватает для упорядочивания вещей. Возможно, заваленная кепками и шапками прихожая говорит о том, что пора завести корзину. Завал на столе требует подставки под канцтовары и лотки для бумаги, а разбросанные по ванной бутылочки с бытовой химией давно просятся в удобный контейнер.
Одним словом, мозговой штурм, оценка ситуации и конструктивное решение позволит сделать больше, чем бездумное наведение порядка. Подобным способом часто пользуются немецкие домохозяйки, которые сократили время домашних работ до 15 минут в день.
Теперь, когда вы определили, какие зоны вызывают больше всего проблем, пришло время заняться ими. Даже если у вас нет времени на полноценную уборку, регулярно выделяйте 30 минут на то, чтобы пройтись по комнатам и выбросить очевидный мусор, это тоже со временем принесет пользу.
Выбросьте сломанные игрушки, старые журналы, почту и т. д. Когда объем очевидного мусора уменьшился, будет легче работать над более сложными вещами. Теперь пора пришла разобраться с теми предметами, которые больше не служат никакой цели. Например, шведки никогда не тратят свое драгоценное время на эти бытовые проблемы. При этом, быт китайцев устроен противоположным способом, они никогда не начинают уборку с самой грязной комнаты.
Также следует проверить все валяющиеся пустые коробки и бутылки, которые вы «приберегли на потом».
«Переройте свою ванную, кухню, гостиную и шкафы для хранения вещей и избавьтесь от всего, что просто занимает место, — советует София Вишневская (Sofia Vyshnevska), эксперт по жилищному строительству и соучредитель NewHomesMate. — Старые коробки из-под обуви? Выкидываем! Почти пустой флакон крема для лица, который месяцами стоял на раковине? Выкидываем! Прямо в мусорное ведро!»
Как и в случае со шкафами, холодильник требует не менее тщательной проверки на предмет истекших сроков еды и лекарств.
«Вы будете удивлены, сколько в вашем доме продуктов с истекшим сроком годности, поэтому проверьте также свою аптечку, ящики для косметики и выбросьте все устаревшее, особенно если оно простояло лето или два», — советует София.
Когда у вас всего 30 минут, чтобы быстро и чисто убраться в комнате, поможет метод трех пакетов.
«Возьмите 3 мешка для мусора: один для благотворительности, один для мусора и один „на будущее“. Это поможет вам упорядочить все, что лежит не на своем месте», — делится советом Шеннон Мерфи (Shannon Murphy), профессиональный организатор и основатель Simpl Living Co.
Вы можете использовать любые коробки или пакеты, чтобы убрать беспорядок. Этот способ также прекрасно подходит и для метода «Не знали», который был изобретен двумя мужчинами.
Есть иной способ уборки, который идеально подходит для 30-минутных спринтов. Попробуйте метод «пустой коробки».
«Возьмите пустую коробку и проведите по 10 минут в каждой комнате, собирая в нее вещи, которыми вы почти не пользуетесь. Затем спрячьте коробку с глаз долой на несколько месяцев. Поскольку эмоции и привязанность чаще всего мешают попрощаться с вещью, этот метод позволит забыть о них на время, а потом оценить их нужность. Уже не будет так трудно выбросить их или отдать в нужные руки», — рассказывает София Вишневская.
Люди часто склонны испытывать чувство вины из-за того, что они потратили на вещи много денег или их кто-то подарил, поэтому не могут расстаться с ними.
«Деньги уже не вернуть, а подарок бесполезен, если он спрятан в глубине шкафа. Хранить эти вещи, потому что вы чувствуете, что должны это делать, — значит только загромождать свой дом», — рассказывает о необходимости попрощаться с бесполезными вещами Лаура Прайс (Laura Price), основательница The Home Organisation.
Вам нужно позволить себе избавиться от чувства вины, чтобы разрешите себе сказать «нет» вещам, которые вам не нужны.
После завершения 30-минутной уборки и сбора вещей, которые вы оставили на будущее или которые пока что не по сезону, важно найти им хорошее место, в котором они спокойно дождутся своего часа. Лучшим вариантом будет создание организованной кладовой, в которой будет много полок и подписанных корзин.
«Создайте в своем доме универсальное хранилище (хозяйственный шкаф), в котором можно хранить не только запасы продуктов, но и коробки для обуви, одежды, рабочие инструменты и прочие вещи», — рекомендует Саймон Гланвилл (Simon Glanville) управляющий A Place for Everything.
Это сохранит ваши вещи в чистоте и поможет намного легче справляться с любым беспорядком, который может накопиться в будущем.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14