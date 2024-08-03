Когда вы последний раз переворачивали матрас?

Переворачивание матраса помогает уменьшить прогибание, сохранить его форму и опору. Однако матрасы бывают самых разных конструкций, а некоторые вообще не требуют переворачивания. Например, ортопедические модели имеют одну сторону, предназначенную для сна, и их не нужно переворачивать. Поэтому нужно обязательно ознакомиться с инструкцией и узнать подробности у продавца.