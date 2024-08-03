Когда вы последний раз переворачивали матрас?

Posted 3 августа, 09:59
Published 3 августа, 09:59
Modified 10 сентября, 04:58
Updated 10 сентября, 04:58
Залог хорошего сна начинается с качественного матраса, но за ним требуется определенный уход. Эксперты советуют регулярно переворачивать матрас, чтобы предотвратить его износ в определенных местах и сохранить срок службы.
«Если ваш матрас начинает прогибаться или терять форму, он больше не обеспечивает вам необходимой поддержки, — говорит Тайлер Робертс из компании Mattress Firm. — Это может привести к проблемам со здоровьем из-за неправильного положения позвоночника, преимущественно в области шеи, плеч и спины».
Переворачивание матраса помогает уменьшить прогибание, сохранить его форму и опору. Однако матрасы бывают самых разных конструкций, а некоторые вообще не требуют переворачивания. Например, ортопедические модели имеют одну сторону, предназначенную для сна, и их не нужно переворачивать. Поэтому нужно обязательно ознакомиться с инструкцией и узнать подробности у продавца.
«Чтобы предотвратить появление вмятин от давления тела, поворачивайте новый матрас „голова-ноги“ один раз в месяц в течение первых шести месяцев, чтобы обеспечить равномерное распределение. После нужно переворачивать его раз в полгода» — советует Лаура Скотт Трояно из Avocado Green Brands.
Компания-производитель матрасов советует менять стороны матраса, т. е. переворачивать — 1 раз в полгода, а вот менять положение «ноги-голова» — 1 раз в 3 месяца.
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