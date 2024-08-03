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Posted 3 августа, 10:05

Published 3 августа, 10:05

Modified 9 сентября, 22:37

Updated 9 сентября, 22:37

Что делать, если ребенок отказывается спать

Что делать, если ребенок отказывается спать

3 августа 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
Многие дети не любят спать и пытаются этого избежать. Как решить этот вопрос, в материале Newia.

Об этом рассказала консультант по сну, мама троих детей Оксана Штоль.

Научный подход

«Раньше я скептически относилась к идее налаживания сна по каким-либо правилам. Мне казалось, эти непонятные консультанты учат самостоятельному засыпанию довольно жестокими методами: не подходить к ребенку, не брать его на руки, не давать грудь… Все это не соответствовало моим жизненным ценностям», — делится эксперт.

«Ожидая третьего малыша, я прочитала книгу, написанную консультантом по сну, и сильно удивилась! Я поняла, что это мне очень близко. Там были простые и при этом важные правила, а также подробные объяснения процессов. И никаких противоречий с моими представлениями о материнстве», — добавила она.

Далее были полтора года обучения новой специальности: десятки книг неврологов, нейробиологов, исследований, изучение работы мозга, биоритмов и влияния различных факторов на сон ребёнка.

Самостоятельное засыпание или щадящий режим?

«Я сразу применяла все рекомендации на младшей дочке. И была поражена результатом. Поправив буквально несколько моментов, я увидела, что малышка начала спать спокойнее, крепче, и я, наконец, стала высыпаться. Мы всего лишь правильно организовали сон, спокойно продолжая грудное вскармливание», — рассказала эксперт.

Не всегда желаемое многими самостоятельное засыпание необходимо, подчеркнула специалист. Все очень индивидуально. Но есть совет, который подойдет всем: если выстроить подходящий режим, научиться укладывать ребёнка вовремя, пока он ещё не успел переутомиться, то малыш будет засыпать с маминой помощью, но намного быстрее и спокойнее.

Маме тоже нужен сон

«Теперь я точно знаю, что здоровый сон — это лучшее, что мама может дать ребёнку наравне с грудным вскармливанием, ношением на руках и в слинге. Особенно важно помочь малышу в случаях, когда у него есть явные нарушения сна. И маме обязательно нужно помочь: ей без качественного сна — никуда», — резюмировала Оксана Штоль.

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#Марина Колодкина#Общество#Дети#Сон#Ребенок
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