Что делать, если ребенок отказывается спать

«Ожидая третьего малыша, я прочитала книгу, написанную консультантом по сну, и сильно удивилась! Я поняла, что это мне очень близко. Там были простые и при этом важные правила, а также подробные объяснения процессов. И никаких противоречий с моими представлениями о материнстве», — добавила она.