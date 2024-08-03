Что делать, если ребенок отказывается спать

Posted 3 августа, 10:05
Published 3 августа, 10:05
Modified 9 сентября, 22:37
Updated 9 сентября, 22:37
Об этом рассказала консультант по сну, мама троих детей Оксана Штоль.
«Раньше я скептически относилась к идее налаживания сна по каким-либо правилам. Мне казалось, эти непонятные консультанты учат самостоятельному засыпанию довольно жестокими методами: не подходить к ребенку, не брать его на руки, не давать грудь… Все это не соответствовало моим жизненным ценностям», — делится эксперт.
«Ожидая третьего малыша, я прочитала книгу, написанную консультантом по сну, и сильно удивилась! Я поняла, что это мне очень близко. Там были простые и при этом важные правила, а также подробные объяснения процессов. И никаких противоречий с моими представлениями о материнстве», — добавила она.
Далее были полтора года обучения новой специальности: десятки книг неврологов, нейробиологов, исследований, изучение работы мозга, биоритмов и влияния различных факторов на сон ребёнка.
«Я сразу применяла все рекомендации на младшей дочке. И была поражена результатом. Поправив буквально несколько моментов, я увидела, что малышка начала спать спокойнее, крепче, и я, наконец, стала высыпаться. Мы всего лишь правильно организовали сон, спокойно продолжая грудное вскармливание», — рассказала эксперт.
Не всегда желаемое многими самостоятельное засыпание необходимо, подчеркнула специалист. Все очень индивидуально. Но есть совет, который подойдет всем: если выстроить подходящий режим, научиться укладывать ребёнка вовремя, пока он ещё не успел переутомиться, то малыш будет засыпать с маминой помощью, но намного быстрее и спокойнее.
«Теперь я точно знаю, что здоровый сон — это лучшее, что мама может дать ребёнку наравне с грудным вскармливанием, ношением на руках и в слинге. Особенно важно помочь малышу в случаях, когда у него есть явные нарушения сна. И маме обязательно нужно помочь: ей без качественного сна — никуда», — резюмировала Оксана Штоль.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14