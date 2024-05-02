Эксперт рассказала, как часто можно прикладывать к груди новорожденного

Posted 2 мая, 15:42
Published 2 мая, 15:42
Modified 9 сентября, 22:32
Updated 9 сентября, 22:32
Однако на практике родители сталкиваются с тем, что ребенок просит есть гораздо чаще положенного. Конечно, мамы переживают, что их детям может не хватать молока. Вдобавок они могут услышать в свой адрес эпитет «немолочная», что еще больше усиливает неуверенность в себе.
Нормально ли для новорожденного кормление каждый час или два, рассказала перинатальная медсестра, консультант по грудному вскармливанию, многодетная мама Олеся Рубанова.
«Это абсолютно нормально! Ребенок — не робот, чтобы есть каждые 3 или 4 часа. Когда я слышу такой совет, мне все время хочется спросить: а Вы сами кушаете и пьете строго по часам? Конечно же, Вы ориентируетесь на свой аппетит! Так чего же ждать от новорожденного малыша? Он будет требовать грудь всегда, когда проснулся, голоден, хочет пить, когда ему тревожно, больно или некомфортно, когда он не чувствует рядом маму. Да, все эти причины, а не только голод — повод приложиться к груди. Это не каприз, а естественная потребность. А на этапе становления лактации это очень важно для того, чтобы мамин организм „запомнил“, сколько молока требуется ребенку», — рассказала эксперт.
Грудное молоко — самая легкая и естественная пища для малыша. Оно очень быстро переваривается и не вызывает чувства переедания, как прикорм или молочная смесь.
«Рекомендации о перерывах между кормлениями были разработаны именно тогда, когда придумали первые искусственные молочные смеси. Они как раз перевариваются те самые 3–4 часа», — рассказала Олеся Рубанова.
По словам эксперта, «немолочных» женщин — тех, кто действительно не может вскормить своего ребенка, — меньше 2%. Чаще всего количество молока у матери постепенно уменьшается из-за неправильного прикладывания, слишком редких кормлений, допаивания водой, докорма смесью без показаний. Также Олеся Рубанова рекомендует в первые месяцы жизни ребенка обязательно практиковать ночные прикладывания к груди и не использовать пустышки.
Консультант подчеркнула, что не стоит пренебрегать плановыми визитами к педиатру. «Однако важно, чтобы Ваш врач шел в ногу со временем и не давал устаревших советов, в том числе по вопросам грудного вскармливания», — добавила она.
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