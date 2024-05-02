Эксперт рассказала, как часто можно прикладывать к груди новорожденного

«Это абсолютно нормально! Ребенок — не робот, чтобы есть каждые 3 или 4 часа. Когда я слышу такой совет, мне все время хочется спросить: а Вы сами кушаете и пьете строго по часам? Конечно же, Вы ориентируетесь на свой аппетит! Так чего же ждать от новорожденного малыша? Он будет требовать грудь всегда, когда проснулся, голоден, хочет пить, когда ему тревожно, больно или некомфортно, когда он не чувствует рядом маму. Да, все эти причины, а не только голод — повод приложиться к груди. Это не каприз, а естественная потребность. А на этапе становления лактации это очень важно для того, чтобы мамин организм „запомнил“, сколько молока требуется ребенку», — рассказала эксперт.