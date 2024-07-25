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Posted 25 июля, 03:06

Published 25 июля, 03:06

Modified 10 сентября, 04:23

Updated 10 сентября, 04:23

Моя семья в восторге от шакшуки: идеальный летний завтрак от редактора

Моя семья в восторге от шакшуки: идеальный летний завтрак от редактора

25 июля 2024, 03:06
Фото: Изображение Midjourney
Моя семья в восторге от шакшуки: идеальный летний завтрак от редактора
Летом хочется больше сезонных овощей, но нет желания долго торчать у плиты в жару. Расскажу, какой завтрак я готовлю семье и почему мы все обожаем шакшуку.

Для начала уточню, что шакшука — это не просто яичница с томатами, а самостоятельное блюдо, в котором преобладают овощи и травы, а не яйца. И это первый секрет идеальной шакшуки.

Во-вторых, в шакшуку не добавляются мясные продукты. Никакого бекона, сосисок, ветчины, колбасы. Это делает блюдо низкокалорийным, но не менее сытным.

И в-третьих, идеальная шакшука подается в той же посуде, в которой готовилась. Не знаю почему, но так действительно вкуснее.

Для шакшуки понадобятся традиционные летние овощи: очень спелые помидоры, пара разноцветных болгарских перцев, свежая зелень, а еще репчатый лук и перец. Ну и, конечно, яйца.

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Мой рецепт приготовления шакшуки:

  1. Разогреваю сковороду и выливаю туда немного оливкового масла.
  2. Всыпаю мелко порубленный лук — достаточно половины луковицы. Быстро помешиваю, и через минуту всыпаю мелко рубленный чеснок — пару зубчиков.
  3. Как только чеснок даст запах, всыпаю нарезанный кубиками болгарский перец: один желтый и один красный.
  4. Пару минут обжариваю, а затем добавляю мелко нарезанные томаты. Важно! Помидоры для шакшуки нужно брать спелые и даже чуточку переспелые. Шкурку у помидор желательно снять перед нарезкой.
  5. Томлю блюдо на среднем огне около 5 минут, после чего солю, перчу, добавляю немного сахара.
  6. В соусе делаю три небольших углубления и в каждое вбиваю по яйцу. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы яйца не растеклись и желтки сохранили форму. Учтите, что соус должен быть достаточно жидким, чтобы блюдо не пригорело на огне.
  7. Накрываю сковороду крышкой и оставляю на плите на 7 — 10 минут. В результате белок должен «схватиться», а желток остаться мягким.
  8. Посыпаю готовое блюдо мелко нарубленной зеленью: петрушка, укроп, кинза, базилик. Вы можете использовать другую зелень или специи — на свой вкус.

Остается подать шакшуку к столу и выслушать восхищение домашних.

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