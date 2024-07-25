Моя семья в восторге от шакшуки: идеальный летний завтрак от редактора

Posted 25 июля, 03:06
Published 25 июля, 03:06
Modified 10 сентября, 04:23
Updated 10 сентября, 04:23
Для начала уточню, что шакшука — это не просто яичница с томатами, а самостоятельное блюдо, в котором преобладают овощи и травы, а не яйца. И это первый секрет идеальной шакшуки.
Во-вторых, в шакшуку не добавляются мясные продукты. Никакого бекона, сосисок, ветчины, колбасы. Это делает блюдо низкокалорийным, но не менее сытным.
И в-третьих, идеальная шакшука подается в той же посуде, в которой готовилась. Не знаю почему, но так действительно вкуснее.
Для шакшуки понадобятся традиционные летние овощи: очень спелые помидоры, пара разноцветных болгарских перцев, свежая зелень, а еще репчатый лук и перец. Ну и, конечно, яйца.
Мой рецепт приготовления шакшуки:
Остается подать шакшуку к столу и выслушать восхищение домашних.
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