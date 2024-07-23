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Posted 23 июля, 10:33

Published 23 июля, 10:33

Modified 10 сентября, 04:20

Updated 10 сентября, 04:20

Самый летний десерт: удивите близких персиковым лакомством от Мэри Берри

Самый летний десерт: удивите близких персиковым лакомством от Мэри Берри

23 июля 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Самый летний десерт: удивите близких персиковым лакомством от Мэри Берри
Лето — лучшая пора для приготовления нежных десертов из свежих персиков. Предлагаем попробовать персиковый тарт по рецепту знаменитого пекаря Мэри Берри.

Шаг первый. Готовим тесто

  1. Смешайте 100 г растопленного сливочного масла и 200 г муки. Добавьте 2 ст. л. сахарной пудры и взбейте всё вместе в блендере.
  2. Добавьте 1 куриное яйцо и снова всё тщательно перемешайте до плотной консистенции.
  3. Тесто раскатайте на столе, посыпанном мукой. Круг теста должен быть чуть больше формочки, заходить через ее края.
  4. Кружок теста выложите в форму, сформировав по краям небольшой выступ. Уберите на полчаса в холодное место.

Шаг второй. Делаем крем

  1. Отделите 6 яичных желтков и взбейте их со 100 г сахарной пудры и 50 г муки до густоты.
  2. Пол-литра молока доведите до кипения и влейте в яично-сахарную массу. Смешайте до однородности.
  3. Полученную смесь перелейте в кастрюльку и поставьте на маленький огонь. Добавьте 1 ч. л. ванильного экстракта и, помешивая, доведите до кипения.
  4. Перелейте крем в глубокую миску и дайте ему остыть до комнатной температуры. После этого влейте туда 100 мл взбитых сливок. Снова тщательно перемешайте. Отставьте в сторону для охлаждения.
Кружок теста выложите в форму, сформировав по краям небольшой выступ. Уберите на полчаса в холодное местоКружок теста выложите в форму, сформировав по краям небольшой выступ. Уберите на полчаса в холодное место
Кружок теста выложите в форму, сформировав по краям небольшой выступ. Уберите на полчаса в холодное место. Фото: Изображение Midjourney

Шаг третий. Выпекаем корж

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Поместите туда форму с тестом и выпекайте примерно 20 — 25 минут. Корж должен стать бледно-золотистого цвета и хрустящим.
  2. Выньте корж из духовки и оставьте остывать.

Шаг четвертый. Подготавливаем персики

  1. Штук 7 — 8 персиков среднего размера очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Налейте в кастрюлю стакан воды и всыпьте 50 г сахарной пудры. Поставьте на средний огонь и помешивайте до полного растворения сахарной пудры — около 3 — 4 минут.
  3. Всыпьте в сироп персики и тушите на медленном огне до мягкости.
  4. Слейте сироп с персиков и оставьте их остывать.
8 персиков среднего размера очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками8 персиков среднего размера очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками
8 персиков среднего размера очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Фото: Изображение Midjourney

Шаг пятый. Формируем десерт

Когда все ингредиенты остынут, приступаем к сборке.

  1. Корж обильно смажьте холодным кремом, равномерно распределяя его по поверхности.
  2. Разложите сверху ломтики персика внахлест.
  3. Поставьте десерт в холодильник на 30 — 40 минут.
#Алина Ибрагимова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт#Десерт
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