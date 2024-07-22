Этот легкий и вкусный суп с огурцом и брынзой разнообразит ваше меню и внесет в него

Первым делом следует сварить вкрутую яйца, охладить их, почистить и как можно мельче порубить. Свежую зелень ополоснуть и тоже измельчить, а огурцы вымыть, обсушить бумажным полотенцем и потереть на крупной терке. Затем смешать все ингредиенты в большой миске и добавить к ним брынзу, порезанную небольшими ломтиками. Хорошенько перемешать заготовку для супа, накрыть крышкой и охладить на протяжении 2-3 часов.