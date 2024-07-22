Этот легкий и вкусный суп с огурцом и брынзой разнообразит ваше меню и внесет в него

Posted 22 июля, 13:32
Published 22 июля, 13:32
Modified 10 сентября, 04:15
Updated 10 сентября, 04:15
Суп с огурцом и брынзой готовится не более полутора часов, а его калорийность составляет 82 ккал на 100 г продукта. Для того чтобы получилось 6 порций этого первого блюда, вам потребуются следующие продукты:
Первым делом следует сварить вкрутую яйца, охладить их, почистить и как можно мельче порубить. Свежую зелень ополоснуть и тоже измельчить, а огурцы вымыть, обсушить бумажным полотенцем и потереть на крупной терке. Затем смешать все ингредиенты в большой миске и добавить к ним брынзу, порезанную небольшими ломтиками. Хорошенько перемешать заготовку для супа, накрыть крышкой и охладить на протяжении 2-3 часов.
Заправлять суп лучше непосредственно перед употреблением. Для этого следует разложить яично-овощную смесь по тарелкам, добавить нужное количество кефира или ряженки, посолить и поперчить. Готовый суп можно подавать на стол. Приятного аппетита!
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