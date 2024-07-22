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Posted 22 июля, 13:32

Published 22 июля, 13:32

Modified 10 сентября, 04:15

Updated 10 сентября, 04:15

Этот легкий и вкусный суп с огурцом и брынзой разнообразит ваше меню и внесет в него

Этот легкий и вкусный суп с огурцом и брынзой разнообразит ваше меню и внесет в него

22 июля 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney
Этот легкий и вкусный суп с огурцом и брынзой разнообразит ваше меню и внесет в него
В жаркую погоду человеческий организм тяжело переносит любую дополнительную нагрузку, включая перегруз желудочно-кишечного тракта тяжелой и жирной пищей. Поэтому вместо классических наваристых супов предлагаем вам приготовить вкусный диетический суп с огурцом и брынзой, который подается холодным

Рецепт приготовления летнего супа с огурцом и брынзой

Суп с огурцом и брынзой готовится не более полутора часов, а его калорийность составляет 82 ккал на 100 г продукта. Для того чтобы получилось 6 порций этого первого блюда, вам потребуются следующие продукты:

  • свежие огурцы — 550 г (8–10 шт.);
  • яйцо куриное — 7 шт.;
  • зеленый лук — 150–170 г;
  • укроп, петрушка — 70 г;
  • брынза (можно также взять греческий сыр фета или любой другой соленый сыр) — 200 г;
  • ряженка (или кефир), соль, черный молотый перец — по вкусу.

Первым делом следует сварить вкрутую яйца, охладить их, почистить и как можно мельче порубить. Свежую зелень ополоснуть и тоже измельчить, а огурцы вымыть, обсушить бумажным полотенцем и потереть на крупной терке. Затем смешать все ингредиенты в большой миске и добавить к ним брынзу, порезанную небольшими ломтиками. Хорошенько перемешать заготовку для супа, накрыть крышкой и охладить на протяжении 2-3 часов.

Заправлять суп лучше непосредственно перед употреблениемЗаправлять суп лучше непосредственно перед употреблением
Заправлять суп лучше непосредственно перед употреблением. Фото: Изображение Midjourney

Заправлять суп лучше непосредственно перед употреблением. Для этого следует разложить яично-овощную смесь по тарелкам, добавить нужное количество кефира или ряженки, посолить и поперчить. Готовый суп можно подавать на стол. Приятного аппетита!

#Алина Ибрагимова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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