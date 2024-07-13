Совы против жаворонков: кто умнее?

Posted 13 июля, 10:46
Published 13 июля, 10:46
Modified 10 сентября, 03:51
Updated 10 сентября, 03:51
Исследователи из Имперского колледжа Лондона решили выяснить, как наши привычки сна влияют на умственные способности. Оказалось, что люди, которые наиболее активны вечером, показывают лучшие результаты в когнитивных тестах по сравнению с теми, кто предпочитает рано ложиться и рано вставать. Это исследование охватило данные тысяч участников и дало неожиданно интересные результаты.
В исследовании приняли участие почти 27 000 человек. Они прошли различные тесты, которые проверяли их интеллект, способность к логическим рассуждениям, скорость реакции и память. Участников также попросили оценить свою продолжительность сна, его качество и режим — то есть, когда они предпочитают ложиться спать и вставать.
Согласно результатам, опубликованным в журнале BMJ Public Health, те, кто спал от семи до девяти часов в сутки, показали наилучшие результаты в тестах. Но самое интересное заключается в том, что ночные совы и люди с промежуточным режимом сна (те, кто не является ни жаворонком, ни совой) оказались более сообразительными.
— Наше исследование показало, что взрослые, которые по своей природе более активны вечером, как правило, показывают лучшие результаты в когнитивных тестах, чем жаворонки, — поясняет доктор Раха Уэст, ведущий автор исследования.
Это открытие особенно важно, потому что режим сна — это не просто личное предпочтение, оно может существенно влиять на наши умственные способности.
— Мы выяснили, что продолжительность сна оказывает прямое влияние на функционирование мозга. Эффективное управление режимом сна действительно важно для его улучшения и защиты, — добавляет профессор Дацин Ма, соруководитель исследования.
Он также отметил, что политические меры, направленные на улучшение режима сна среди населения, могли бы существенно повысить общее когнитивное здоровье общества.
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