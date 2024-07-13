Совы против жаворонков: кто умнее?

Согласно результатам, опубликованным в журнале BMJ Public Health, те, кто спал от семи до девяти часов в сутки, показали наилучшие результаты в тестах. Но самое интересное заключается в том, что ночные совы и люди с промежуточным режимом сна (те, кто не является ни жаворонком, ни совой) оказались более сообразительными.