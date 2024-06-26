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Posted 26 июня, 18:57

Published 26 июня, 18:57

Modified 10 сентября, 03:05

Updated 10 сентября, 03:05

Осознанность улучшает сон и снижает стресс

26 июня 2024, 18:57
Новое исследование показывает, что осознанность может значительно улучшить качество сна и снизить уровень стресса, помогая сосредоточиться на настоящем моменте и минимизировать негативные мысли.

В течение двух недель ученые наблюдали за 144 медсестрами, оценивая, как осознанность влияет на их эмоции и общее самочувствие. Исследование показало, что осознанность, заключающаяся в сосредоточении на настоящем моменте, может улучшить сон и снизить стресс, что ведет к общему улучшению состояния здоровья.

Подробности исследования

Медсестры проходили опросы три раза в день, оценивая свое состояние и качество сна на следующее утро. Результаты показали, что осознанность помогает справляться с негативными эмоциями и уменьшает частоту негативных мыслей.

Клэр Смит, ведущий автор исследования и доцент кафедры психологии в Университете Калифорнии, отметила, что результаты могут помочь работодателям внедрять более эффективные стратегии для снижения стресса у сотрудников.

Преимущества и перспективы

Смит подчеркнула, что осознанность не является волшебным средством от стресса, но помогает улучшить регулирование эмоций и качество сна. Это важно для понимания того, как осознанность влияет на здоровье сотрудников.

В команде Смита работали исследователи из Университета штата Калифорния и Пенсильванского университета. Их результаты были опубликованы в журнале Health Psychology. Исследование сосредоточилось на медсестрах из-за их напряженного рабочего графика и стресса, что часто приводит к проблемам со сном.

Заключение

Полученные данные подчеркивают важность осознанности для улучшения сна и снижения стресса. В будущем исследователи планируют изучить, как эти методы могут быть применены в других профессиях и условиях, включая традиционные офисные среды, написал neurosciencenews.com.

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#Ольга Земскова#Здоровье#Сон#Все материалы авторов#Спокойный сон
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