Осознанность улучшает сон и снижает стресс

Posted 26 июня, 18:57
Published 26 июня, 18:57
Modified 10 сентября, 03:05
Updated 10 сентября, 03:05
В течение двух недель ученые наблюдали за 144 медсестрами, оценивая, как осознанность влияет на их эмоции и общее самочувствие. Исследование показало, что осознанность, заключающаяся в сосредоточении на настоящем моменте, может улучшить сон и снизить стресс, что ведет к общему улучшению состояния здоровья.
Медсестры проходили опросы три раза в день, оценивая свое состояние и качество сна на следующее утро. Результаты показали, что осознанность помогает справляться с негативными эмоциями и уменьшает частоту негативных мыслей.
Клэр Смит, ведущий автор исследования и доцент кафедры психологии в Университете Калифорнии, отметила, что результаты могут помочь работодателям внедрять более эффективные стратегии для снижения стресса у сотрудников.
Смит подчеркнула, что осознанность не является волшебным средством от стресса, но помогает улучшить регулирование эмоций и качество сна. Это важно для понимания того, как осознанность влияет на здоровье сотрудников.
В команде Смита работали исследователи из Университета штата Калифорния и Пенсильванского университета. Их результаты были опубликованы в журнале Health Psychology. Исследование сосредоточилось на медсестрах из-за их напряженного рабочего графика и стресса, что часто приводит к проблемам со сном.
Полученные данные подчеркивают важность осознанности для улучшения сна и снижения стресса. В будущем исследователи планируют изучить, как эти методы могут быть применены в других профессиях и условиях, включая традиционные офисные среды, написал neurosciencenews.com.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14