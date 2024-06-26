Осознанность улучшает сон и снижает стресс

В течение двух недель ученые наблюдали за 144 медсестрами, оценивая, как осознанность влияет на их эмоции и общее самочувствие. Исследование показало, что осознанность, заключающаяся в сосредоточении на настоящем моменте, может улучшить сон и снизить стресс, что ведет к общему улучшению состояния здоровья.